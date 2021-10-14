Джаред Лето поздравил с днем рождения неизлечимо больную россиянку

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14 октября, четверг  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Брюссель отказался признать энергетические ошибки

Планы борьбы с газовым кризисом Еврокомиссии – пустышка Victor Lisitsyn/Global Look Press
Еврокомиссия представила свои рекомендации по борьбе с энергетическим кризисом, разразившимся в Евросоюзе. Из речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон видно, что Брюссель не признал за собой ни одной ошибки, которые и привели к текущему кризису. Каков же рецепт спасения Европы?  Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Москву прикрыли от ударов из космоса

На Западе признают, что комплексы С-500 не имеют аналогов в мире Минобороны России/Youtube
На вооружении ВКС появились первые новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Системам, чьи противоракеты могут поражать цели, летящие на высоте почти в двести километров, поручена охрана Москвы и всего Центрального региона России. Таким образом, столица получает противоракетную оборону, которая способна защитить ее от ядерных межконтинентальных боеголовок в ближнем космосе. Подробности...
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Зеленский похитил человека ради фото с Путиным

Украина перешла «красную линию» в Донбассе Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Украинские силовики похитили безоружного наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Это произошло на фоне заявлений Киева о необходимости проведения саммита «нормандской четверки» и заверений представителя Госдепа США Виктории Нуланд о необходимости исполнения Минских соглашений. В ответ глава ЛНР приостановил участие республики в переговорах. Зачем Украина пошла на этот шаг и как он отразится на ситуации в Донбассе? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Кто на Украине оценит «газовый» жест Путина

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Никакого «реверса» газа с запада на восток не существует. Это сказки для населения Украины, чтобы объяснить высокие цены на газ для людей и пафосно заявлять об энергетической независимости. Подробности...
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Евросоюз избавляется от ярких политиков

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут. Подробности...

Во Франции появился свой Трамп

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z». Подробности...
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Когда Молдавия предаст Украину

Япония пошла на конфликт с Россией

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Как попасть в рабство в Дагестан

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
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    Джаред Лето поздравил с днем рождения неизлечимо больную россиянку

    14 октября 2021, 15:15

    Текст: Кристина Коваленко

    Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил своей юной фанатке из России Анастасии Петровой, чтобы поздравить с днем рождения, сообщает фонд помощи хосписам «Вера».

    «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка - умная, красивая, амбициозная, любящая. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето», – рассказал фонду брат девушки.

    Анастасия не раз была на концертах группы 30 Seconds to Mars, звонок солиста группы стал для нее сюрпризом. Лето десять минут беседовал с девушкой. Он рассказал о своей любви к русской кухне и культуре, спросил о ситуации с коронавирусом в стране и попросил обнять за него семью. Анастасия рассказала о своем самочувствии и поблагодарила за звонок.

    Ранее Джаред Лето беседовал с еще одной россиянкой. Созванивалась с Лето блогер Анастасия Ивлеева в соцсети Instagram. Беседу звезд иронично прокомментировал позже юморист Максим Галкин. Опубликованное видео собрало почти 2,5 млн просмотров.

    В марте 2020 года Лето провел 12 дней в пустыне без связи и телефона, а когда вернулся, то был шокирован последствиями пандемии коронавируса.

    «Вчера я вернулся в другой мир, который изменился навсегда. Я получаю сообщения от друзей и семьи, узнаю, что происходит. Надеюсь, что вы и ваши близкие в порядке», – написал Лето в своем Instagram.  


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