Джаред Лето поздравил с днем рождения неизлечимо больную россиянку

Американский актер и музыкант Джаред Лето позвонил своей юной фанатке из России Анастасии Петровой, чтобы поздравить с днем рождения, сообщает фонд помощи хосписам «Вера».

«Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка - умная, красивая, амбициозная, любящая. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето», – рассказал фонду брат девушки.

Анастасия не раз была на концертах группы 30 Seconds to Mars, звонок солиста группы стал для нее сюрпризом. Лето десять минут беседовал с девушкой. Он рассказал о своей любви к русской кухне и культуре, спросил о ситуации с коронавирусом в стране и попросил обнять за него семью. Анастасия рассказала о своем самочувствии и поблагодарила за звонок.

Ранее Джаред Лето беседовал с еще одной россиянкой. Созванивалась с Лето блогер Анастасия Ивлеева в соцсети Instagram. Беседу звезд иронично прокомментировал позже юморист Максим Галкин. Опубликованное видео собрало почти 2,5 млн просмотров.

В марте 2020 года Лето провел 12 дней в пустыне без связи и телефона, а когда вернулся, то был шокирован последствиями пандемии коронавируса.

«Вчера я вернулся в другой мир, который изменился навсегда. Я получаю сообщения от друзей и семьи, узнаю, что происходит. Надеюсь, что вы и ваши близкие в порядке», – написал Лето в своем Instagram.