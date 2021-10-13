Австрийский депутат упала в обморок во время выступления в парламенте

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13 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
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Газпром склоняет Молдавию отвернуться от Украины

Кишинев заигрывает с Брюсселем зря moldovagaz.md
Кишинев пожаловался на Газпром и попросил экстренной помощи у Евросоюза по газовому вопросу. Молдавия уверена, что в Румынии найдется лишний газ и по более низким ценам – Кишинев хочет снова 200 долларов за тысячу кубометров. Казалось бы, абсолютно неуместное при нынешних ценах на газ требование. Однако у Кишинева тоже есть сильные козыри на переговорах с Газпромом. Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Как советская власть спасла армянский народ

Церемония подписания Карсского договора Public domain
Сто лет назад, 13 октября 1921 года, был подписан так называемый Карсский договор. Три закавказские республики (уже советские Грузия, Армения и Азербайджан) с одной стороны и Турция с другой заключали мир, соглашались дружить на вечные времена. Этот документ закрепил за Турцией значительные территории – но и сохранил Армению как таковую и в целом весь армянский народ. Каким образом? Подробности...
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«Открытое небо» с Европой убьет авиаотрасль Украины

Украина сдала свой авиарынок европейским авиакомпаниям Anatolii Stepanov/Global Look Press
Украина подписала соглашение об «открытом небе» с Евросоюзом. Таким образом в Киеве надеются «расширить авиасообщение со странами Европы». Однако местные авиакомпании восприняли это соглашение с опаской. Почему Киев пошел на этот шаг и чем обернется для Украины интеграция в воздушное пространство Европы?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Во Франции появился свой Трамп

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z». Подробности...

Корабль «Демократия» оказался кораблем дураков

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Анекдоты про то, что два еврея – три мнения, или два украинца – это партизанский отряд, а трое – партизанский отряд с предателем, очень хорошо отражают проблемы демократической организации общества. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

К восстановлению настоящей русской монархии есть только один путь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В сегодняшней России просто нет среды, в которой настоящий аристократ выглядел бы уместно. Нет аристократического стиля как такового. Поэтому всякий, играющий сегодня в России аристократа, будет выглядеть и неуместно, и смешно. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
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Когда Молдавия предаст Украину

Япония пошла на конфликт с Россией

Обсуждение: 4 комментария

Как попасть в рабство в Дагестан

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
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  • Хрущевская оттепель

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  • Перестройка и развал СССР

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    Австрийский депутат упала в обморок во время выступления в парламенте

    13 октября 2021, 21:02

    Текст: Кристина Коваленко

    Австрийский депутат от Социал-демократической партии Эва-Мария Хольцляйтнер потеряла сознание во время выступления на заседании Национального совета Австрии.

    Женщина испытала приступ слабости прямо во время своего выступления за трибуной, пишет издание Kronen Zeitung.

    Упавшей в обморок оказали всю необходимую медицинскую помощь. Через несколько минут она продолжила участие в заседании. После инцидента она поблагодарила коллег за помощь, отметив, что теперь чувствует себя прекрасно.

    Ранее сообщалось, что в Австрии пост канцлера занял Александр Шалленберг. С вступлением в должность его поздравлял президент России Владимир Путин.

    11 октября президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел Александра Шалленберга к присяге в канцелярии в Вене.


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