Россия выдержала испытание лесными пожарами

Наступление осени подвело черту под тяжелым природным катаклизмом, который переживала летом Россия - лесными пожарами. Однако избавиться от пожаров помогло не только естественное похолодание. Без вовремя и эффективно принятых мер последствия стихийного бедствия оказались бы для страны куда тяжелее.

К исходу первой декады сентября ситуация с лесными пожарами в России стабилизировалась. Федеральная авиалесоохрана докладывает, что на текущее время площадь лесных пожаров составляет немногим более 100 гектаров, из большинства районов выводятся спецтехника и лесопожарные формирования.

Как рассказали в Минприроды России, пожароопасный сезон продлится до 1 октября (начался 1 мая), тогда же будут подведены окончательные итоги и оценен примерный ущерб жаркому лету 2019 года. Но в целом на сегодняшний день уже можно дать оценку эффективности пожаротушения в России и сравнить ее с зарубежным опытом.

Проблема тушения лесных пожаров затрагивает многие страны мира: США, Канаду, Европу, Австралию. По данным министерства природных ресурсов Канады, к концу июля в результате пожаров выгорела территория площадью свыше 1,7 млн га, в США за тот же период – 1,3 млн га, в Испании – 49,3 тыс. га, в Португалии – 21,5 тыс. га. И если летом в основном горели леса в Арктической зоне: Сибирь, Канада, Аляска, Гренландия, то на сегодняшний день вовсю полыхают лесные массивы Амазонии, включающие в себя территорию Бразилии, Перу и Боливии.

Чем же отвечает на эти природные бедствия человечество? Человека можно считать царем природы, но только там, где создана соответствующая инфраструктура, в достатке люди и техника. И, как показывает опыт лесных пожаров в разных странах – не всегда удается справиться с таким стихийным природным катаклизмом, особенно если оно происходит в удаленных, труднодоступных районах. В такую местность зачастую технически невозможно перебросить бульдозеры, грейдеры, пожарные машины и расчеты.

Пожары на удаленных территориях сложно не только тушить, но даже обнаружить. И это общемировая проблема. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2015-2018 годах ежегодно в мире огонь охватывал площадь в 65-67 млн га.

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Если сравнивать ситуацию с пожарами в России с предыдущими годами, то по состоянию на 10 сентября их было зафиксировано свыше 9,1 тыс., что примерно на 600 больше, чем в 2018-м, но меньше средних значений за десятилетие, равных 13 тыс.

Суммарная площадь пожаров в этом году достигала 3 млн га, что превышает как прошлогодние показатели, так и средние за последнюю декаду. При этом в зоне активного тушения площадь пожаров сократилась – 2,1 млн га в 2019 против 3,4 млн в прошлом году, а в зоне пассивной охраны лесов от пожаров – на труднодоступных и удаленных территориях – она выросла примерно на 3 млн га.

Известно, что с ноября 2016 года в России действуют «зоны контроля лесных пожаров», в которых не ведется активная борьба с огнем, если он не несет угрозы населенным пунктам или экономической инфраструктуре. Это также общемировая практика. В отношении масштабных возгораний лесов на удаленных территориях действительно целесообразнее иногда ограничиться мониторингом, тем более если пожар невозможно потушить какими-либо средствами. И неважно, идет речь о Сибири, Аляске или канадской Альберте.

Тем не менее, уже появилась информация о пересмотре границ «зон контроля» лесных пожаров в труднодоступных местах с целью недопущения угрозы с их стороны для населенных пунктов. В июле соответствующее распоряжение Рослесхозу направил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

На тех участках, где с огнем борются, эта функция возложена на Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Под его руководством создается единый координационный штаб, не только занимающийся мониторингом обстановки, но и отслеживающий решения региональных властей, направленные на борьбу с огнем. В состав собирающегося еженедельно штаба входят уполномоченные представители МЧС, Росгидромета, Минобороны, Минприроды, Росприроднадзора, Минфина. Непосредственно текущей обстановкой в режиме реального времени управляет оперативный штаб.

В этом году, после соответствующего указания президента страны, в Иркутской области, Республике САХА (Якутия) и Красноярском крае с целью борьбы с лесными пожарами была сформирована мощная авиагруппировка. В нее вошли 11 военно-транспортных самолетов Ил-76, 4 самолетов-амфибий Бе-200 и 10 многоцелевых вертолетов Ми-8. В ходе ежедневных вылетов за несколько недель самолеты и вертолеты сбросили около 1200 тонн воды. Помимо этого, самолеты Ан-2 и Ан-3 осуществляли заброс парашютистов, которые боролись с пожарами уже непосредственно на земле.

Всего были задействовано несколько тысяч человек и до 380 единиц наземной техники. В итоге удалось снизить распространение пожаров на значительных площадях и остановить задымление в населенных пунктах Сибири. МЧС, Минобороны, волонтеры проделали огромную работу.

Несмотря на очаги возгорания и незаконную вырубку, по статистике Рослесхоза, за последние 20 лет площадь лесов в России выросла на 79 млн. га. Другой вопрос, как в дальнейшем выстроить работу в области борьбы с лесными пожарами. В 2019 году правительство страны дополнительно выделило 6 млрд. рублей для тушения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Помимо этого, Рослесхоз направил несколько сотен миллионов рублей из собственного резервного фонда субъектам Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Дмитрий Кобылкин предлагает повысить возможности пожаротушения за счет создания новой структуры в виде лесной охраны, которая дополнит функции и возможности лесного надзора.

Вероятно и выделение дополнительной господдержки тем предприятиям, которые возьмут на себя функции защиты и восстановления лесов. Также на 1 тыс. человек планируется увеличить штат «Авиалесоохраны» и дополнительно закупить 12 воздушных судов, предназначенных для разведки и тушения очагов возгорания. Зашла речь и о восстановлении утраченного лесного фонда при помощи механизированной технологии выращивания лесопосадочного материала.

В целом российские противопожарные службы справились со своей задачей. И если бы не их координированные усилия, все могло обернуться гораздо худшим образом.