Как отмечают Новый год народы России?

Некоторые народы России отмечают новый год в марте, некоторые − в сентябре, кое-кто − летом, а есть и такие, у кого дата каждый год разная. Сколько народов − столько и традиций, подчас − забавных, подчас − шокирующих. Кто и как в РФ празднует Новый год? Разобраться поможет викторина газеты ВЗГЛЯД.