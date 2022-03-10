Почему нельзя было обойтись без военной операции на Украине?

Потому что в противном случае Украина начала бы атаку на Донбасс

В среду Минобороны России предало гласности оригинал секретного приказа командующего нацгвардией Украины, генерал-полковника Николая Балана от 22 января нынешнего года. «Подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе», – сообщил представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков. Широкомасштабное наступление ВСУ и нацбатов было запланировано на март.

Значительную роль в агрессии должна была сыграть батальонно-тактическая группа нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Показательно, что это соединение еще с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Конашенков добавил – обнародованные документы доказали, что Киев лгал, когда убеждал мир в намерении решить вопрос Донбасса исключительно «политико-дипломатическим путем».

Если вспомнить о так называемой антитеррористической операции 2014-2015 годов, можно было ожидать – агрессия украинских силовиков и в особенности бойцов националистических батальонов приведет к массовым жертвам среди мирного населения. Напомним, что по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 2014 по 2021 год конфликт в Донбассе унес жизни 13,4 тыс. человек – из них 3,4 тысячи мирных жителей. На пике «горячей» фазы войны, в 2014-м, до трети всех погибших составляли именно гражданские. Трагедия могла повториться в марте 2022 года (и прелюдией к ней стали участившиеся обстрелы Донбасса в середине февраля), если бы не упреждающие действия народных республик Донбасса – и России, которая откликнулась на просьбу о помощи.

Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.

Украина планировала получить ядерное оружие в ближайшие месяцы

В минувшее воскресенье стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил ТАСС источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».

Более того, по словам информатора, столкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) в административных помещениях Запорожской АЭС могут быть связаны с документацией по ядерной программе Украины, хранившейся на станции.

Источник утверждает: Украина в 1994 году (то есть уже после подписания Будапештского меморандума и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства) начала наперекор этому соглашению вести работу по созданию своего ядерного оружия.

«По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония

за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев», – подчеркнул информатор ТАСС.

Напомним, Владимир Зеленский прямо говорил о возможности пересмотра Киевом Будапештского меморандума – благодаря которому Украина оставалась в статусе безъядерной державы.

Как отмечали эксперты, признав Будапештский меморандум недействительным, Киев мог попытаться создать так называемую грязную бомбу – радиологическое оружие массового поражения. Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать такую бомбу. Но речь могла идти и о более серьезных вооружениях.

Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.

«Томагавки» под Харьковом становились реальной угрозой

Россия неоднократно предупреждала Запад, что считает наибольшей угрозой для своей безопасности расширение блока НАТО на восток. Сейчас Зеленский говорит о том, что охладел к идее вступления Украины в альянс, более того, готов рассмотреть вопрос о нейтральном статусе страны. Но до начала российской спецоперации евроатлантическая ориентация Украины была непоколебимой – курс на вступление в НАТО был закреплен в конституции при Петре Порошенко, и Зеленский оставил этот пункт без изменений. В июле 2020 года альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner).

Также при Зеленском, в марте 2021 года, была принята новая «Стратегия военной безопасности Украины», которая гласила: «На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины».

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Расширение альянса на территорию бывшего СССР – в том числе освоение Украины без формального членства в НАТО – подразумевало вероятность размещения на украинской земле ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5,5 тыс. километров.

«В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова – 7-8 минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4-5 минут. Это называется, ну, это прямо нож к горлу. И они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы», – заявил глава государства. Добавим, что «Томагавки» могут нести как обычную, так и ядерную боевую часть.

Если подлетное время ракет до Москвы составляет меньше пяти минут, наши системы ПВО могут не успеть их перехватить,

объясняют эксперты. В случае нападения со стороны НАТО столица России при таком развитии событий окажется слабо прикрытой, не говоря уже о других городах нашей страны. Появится или нет инфраструктура альянса на востоке Украины – принципиальный вопрос безопасности России, вокруг которого не может быть компромисса.

В декабре Москва выступила с мирными инициативами, предложив Западу за столом переговоров решить вопрос с отказом Украины от вступления в НАТО. Однако эти инициативы, к сожалению, во многом были проигнорированы. После этого проведение операции стало, судя по всему, неизбежным.

Украина превращалась в плацдарм биологической войны

Наконец, но не в последнюю очередь, надо упомянуть обнародованную Минобороны информацию о разработке Украиной компонентов биологического оружия в лабораториях в непосредственной близости от территории России, в частности в Харькове. Были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы – которая, отметим, финансировалась министерством обороны США.

Еще летом 2020 года лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук указывал – американское посольство в Киеве удалило со своего сайта информацию о работе на Украине лабораторий, которые занимались изучением опасных для человека патогенов. В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. «Украинские противочумные станции... являются центрами по подготовке к биологической войне», – указал один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк. Исследования, который запрещено проводить на территории США, велись с целью «найти новые яды и вирусы, которые бы преимущественно цеплялись на славянские генотипы – русских, украинцев, белорусов».

Таким образом, спецоперация российских войск велась в том числе ради того, чтобы предотвратить втягивание соседней страны в подготовку к биологической войне, которую эксперты называют войной будущего.

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