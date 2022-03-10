Почему нельзя было обойтись без военной операции на Украине?

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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которой вообще не существует. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск №1)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Казалось, спасение людей из пригородов Киева организовать не очень сложно, ведь Россия не первый день открывает гуманитарные коридоры на этом направлении. Но ВСУ по-прежнему отказываются пропускать местных жителей в сторону белорусской границы. Подробности...
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Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
ИТ-гиганты стали активными участниками политических и социальных процессов наряду с государством – теперь это уже совершенно очевидно. Цифровые корпорации могут попытаться вмешаться в дела совершенно любой страны: наивно полагать, что они ограничатся Россией. Подробности...
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Байден запретил русскую нефть

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему нельзя было обойтись без военной операции на Украине?

    		    10 марта 2022, 08:22
    Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков,
    Михаил Мошкин

    Потому что в противном случае Украина начала бы атаку на Донбасс

    В среду Минобороны России предало гласности оригинал секретного приказа командующего нацгвардией Украины, генерал-полковника Николая Балана от 22 января нынешнего года. «Подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе», – сообщил представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков. Широкомасштабное наступление ВСУ и нацбатов было запланировано на март.

    Значительную роль в агрессии должна была сыграть батальонно-тактическая группа нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Показательно, что это соединение еще с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Конашенков добавил – обнародованные документы доказали, что Киев лгал, когда убеждал мир в намерении решить вопрос Донбасса исключительно «политико-дипломатическим путем».

    Если вспомнить о так называемой антитеррористической операции 2014-2015 годов, можно было ожидать – агрессия украинских силовиков и в особенности бойцов националистических батальонов приведет к массовым жертвам среди мирного населения. Напомним, что по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 2014 по 2021 год конфликт в Донбассе унес жизни 13,4 тыс. человек – из них 3,4 тысячи мирных жителей. На пике «горячей» фазы войны, в 2014-м, до трети всех погибших составляли именно гражданские. Трагедия могла повториться в марте 2022 года (и прелюдией к ней стали участившиеся обстрелы Донбасса в середине февраля), если бы не упреждающие действия народных республик Донбасса – и России, которая откликнулась на просьбу о помощи.

    Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

    Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.

    Украина планировала получить ядерное оружие в ближайшие месяцы

    В минувшее воскресенье стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил ТАСС источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».

    Более того, по словам информатора, столкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) в административных помещениях Запорожской АЭС могут быть связаны с документацией по ядерной программе Украины, хранившейся на станции.

    Источник утверждает: Украина в 1994 году (то есть уже после подписания Будапештского меморандума и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства) начала наперекор этому соглашению вести работу по созданию своего ядерного оружия.

    «По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония

    за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев», – подчеркнул информатор ТАСС.

    Напомним, Владимир Зеленский прямо говорил о возможности пересмотра Киевом Будапештского меморандума – благодаря которому Украина оставалась в статусе безъядерной державы.

    Как отмечали эксперты, признав Будапештский меморандум недействительным, Киев мог попытаться создать так называемую грязную бомбу – радиологическое оружие массового поражения. Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать такую бомбу. Но речь могла идти и о более серьезных вооружениях.

    Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.

    «Томагавки» под Харьковом становились реальной угрозой

    Россия неоднократно предупреждала Запад, что считает наибольшей угрозой для своей безопасности расширение блока НАТО на восток. Сейчас Зеленский говорит о том, что охладел к идее вступления Украины в альянс, более того, готов рассмотреть вопрос о нейтральном статусе страны. Но до начала российской спецоперации евроатлантическая ориентация Украины была непоколебимой – курс на вступление в НАТО был закреплен в конституции при Петре Порошенко, и Зеленский оставил этот пункт без изменений. В июле 2020 года альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner).

    Также при Зеленском, в марте 2021 года, была принята новая «Стратегия военной безопасности Украины», которая гласила: «На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины».

    На ваш взгляд

     
    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  107 комментариев

    Расширение альянса на территорию бывшего СССР – в том числе освоение Украины без формального членства в НАТО – подразумевало вероятность размещения на украинской земле ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5,5 тыс. километров.

    «В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова – 7-8 минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4-5 минут. Это называется, ну, это прямо нож к горлу. И они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать эти планы», – заявил глава государства. Добавим, что «Томагавки» могут нести как обычную, так и ядерную боевую часть.

    Если подлетное время ракет до Москвы составляет меньше пяти минут, наши системы ПВО могут не успеть их перехватить,

    объясняют эксперты. В случае нападения со стороны НАТО столица России при таком развитии событий окажется слабо прикрытой, не говоря уже о других городах нашей страны. Появится или нет инфраструктура альянса на востоке Украины – принципиальный вопрос безопасности России, вокруг которого не может быть компромисса. 

    В декабре Москва выступила с мирными инициативами, предложив Западу за столом переговоров решить вопрос с отказом Украины от вступления в НАТО. Однако эти инициативы, к сожалению, во многом были проигнорированы. После этого проведение операции стало, судя по всему, неизбежным.

    Украина превращалась в плацдарм биологической войны

    Наконец, но не в последнюю очередь, надо упомянуть обнародованную Минобороны информацию о разработке Украиной компонентов биологического оружия в лабораториях в непосредственной близости от территории России, в частности в Харькове. Были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы – которая, отметим, финансировалась министерством обороны США.

    Еще летом 2020 года лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук указывал – американское посольство в Киеве удалило со своего сайта информацию о работе на Украине лабораторий, которые занимались изучением опасных для человека патогенов. В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. «Украинские противочумные станции... являются центрами по подготовке к биологической войне», – указал один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк. Исследования, который запрещено проводить на территории США, велись с целью «найти новые яды и вирусы, которые бы преимущественно цеплялись на славянские генотипы – русских, украинцев, белорусов».  

    Таким образом, спецоперация российских войск велась в том числе ради того, чтобы предотвратить втягивание соседней страны в подготовку к биологической войне, которую эксперты называют войной будущего.

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