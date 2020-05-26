Как выбрать сервис групповых видеозвонков?

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26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как умирает легендарный «Антонов»

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Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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              Как выбрать сервис групповых видеозвонков?

              		   26 мая 2020, 17:45
              Фото: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

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              В первую очередь решите, что для вас первостепенно – удобство интерфейса, отсутствие ограничений по продолжительности разговора, или функциональность сервиса. От этого и будет зависеть выбор.

              Одним из последствий пандемии – и одним из немногих позитивных – стало массовое развитие отдельных сервисов, облегчающих пользователям удаленную работу. Прежде всего речь, конечно, о групповых видеозвонках. В период с марта по май 2020 года появились десятки компаний, готовых предложить людям удобную видеоконференцию. Но на самом деле не все их них одинаково дешевы, удобны и функциональны. 

              Попробуем разобраться в наиболее важных характеристиках ряда наиболее распространенных и доступных сервисов. Все же важно знать, какой лимит продолжительности беседы, числа участников или где человек сможет ими пользоваться – а эти вещи не всегда на поверхности.

              Zoom

              Платно/бесплатно: бесплатно, но есть и платные варианты с дополнительными функциями (от 15 долларов в месяц).

              Нужно/не нужно регистрироваться: нужно только организатору чата.

              Ограничение по числу участников: максимум 100 человек.

              Через что работает: через программу на Windows/MacOS, приложение в телефоне и через браузер.

              Ограничения по времени звонка: 40 минут, в платных версиях без лимита.

              Коронавирус, безусловно, сделал Zoom абсолютным королем видеоконференций. Он был им и раньше, просто не в таких масштабах – в декабре 2019 года, например, сервисом пользовались 10 миллионов пользователей, но к апрелю пандемия увеличила это число в 20 раз – до 200 миллионов. Причин несколько – в Zoom, штаб-квартира которого находится в американском Сан-Хосе, первыми сделали ставку на простоту интерфейса и доступность сервиса даже для незарегистрированных пользователей. А если добавить к этому возможность подключения с любых устройств, демонстрации экрана и записи разговора на фоне бесплатного доступа, то секрет успеха становится ясен. Но даже при том, что ниша уже фактически занята, конкуренты не оставляют попыток Zoom потеснить. 

              Google Meet

              Платно/бесплатно: бесплатно до 30 сентября 2020 года.

              Нужно/не нужно регистрироваться: нужно только организатору.

              Ограничение по числу участников: 100 человек.

              Через что работает: через приложение для смартфонов и браузер.

              Ограничения по времени звонка: до 30 сентября нет, после – 60 минут. 

              Google Meet сейчас – пожалуй, главный конкурент Zoom, привлекающий прежде всего простотой интерфейса. Руководители Google вовремя отреагировали на запросы пользователей во время пандемии и с 1 мая сделали свой сервис бесплатным. Вообще же он входит в состав так называемого G Suite – платного пакета из различных сервисов Google, которые по отдельности бесплатны, но при покупке G Suite обрастают дополнительными функциями. Главный минус – Meet снова станет, по сути, платным с 30 сентября – с этой даты он вернется в состав G Suite, также вернется лимит в 60 минут для звонка. Стоимость базового пакета G Suite – 5,4 доллара в месяц. При этом в базовой версии Google Meet доступна лишь демонстрация экрана, запись разговора появится только в более дорогих пакетах G Suite. Если обобщать – Meet очень прост, этим и подкупает. Но вот временная «бесплатность» наряду с грядущими ограничениями по длительности звонка могут часть пользователей от сервиса оттолкнуть.

              «Одноклассники» 

              Платно/бесплатно: бесплатно.

              Нужно/не нужно регистрироваться: нужно только создателю конференции, остальным – нет.

              Ограничение по числу участников: максимум 100 человек.

              Через что работает: приложение соцсети и браузер.

              Ограничения по времени звонка: нет.

              «Одноклассники» были одними из первых, кто организовал на своей платформе групповые видеозвонки – там они появились еще в 2018 году. Причем сразу поддерживали до 100 участников. Правда, все должны были быть зарегистрированными пользователями соцсети. В конце мая это правило изменили – теперь аккаунт может быть только у создателя конференции, остальным для доступа достаточно ссылки.

              «ВКонтакте» 

              Платно/бесплатно: бесплатно.

              Нужно/не нужно регистрироваться: нужно, у всех должен быть аккаунт «ВКонтакте». 

              Ограничение по числу участников: максимум восемь человек.

              Через что работает: только через приложение соцсети.

              Ограничения по времени звонка: нет.

              «ВКонтакте» добавил свою функцию лишь в середине мая, и то с большим лимитом по числу участников и способу использования – групповые звонки там доступны только через приложение и только для компаний из восьми человек. 

              WhatsApp

              Платно/бесплатно: бесплатно.

              Нужно/не нужно регистрироваться: нужно, все должны быть зарегистрированы в WhatsApp.

              Ограничение по числу участников: максимум восемь человек.

              Через что работает: только через приложение WhatsApp.

              Ограничения по времени звонка: нет.

              Функция групповых звонков в WhatsApp – это скорее небольшое дополнение к остальным функциям приложения, нежели полноценный сервис для видеоконференций. Работает, соответственно, только через приложение, есть жесткий лимит в восемь участников. Причем еще недавно эта цифра была ниже – четыре человека. И все, других функций нет.

              Lifesize Go

              Платно/бесплатно: бесплатно.

              Нужно/не нужно регистрироваться: не нужно никому.

              Ограничение по числу участников: максимум восемь человек.

              Через что работает: только через браузер, в том числе мобильные браузеры.

              Ограничения по времени звонка: нет.

              У Lifesize довольно богатая история, компания работает с видеоконференциями с 2003 года, только вот облегченной и бесплатной версии у сервиса до 2020 года не было. Появилось оно, как и у многих других, во время пандемии. В нем все максимально просто – регистрироваться не нужно даже организатору звонка. Остальным достаточно получить ссылку, ввести свой ник или имя для беседы, и все. Ничего другого в сервисе нет – ни выбора фона, ни записи или демонстрации экрана, ничего лишнего. Lifesize Go удобен прежде всего для тех, кто не хочет мучиться ни с установкой каких-либо приложений, ни с регистрацией где-либо. Достаточно любого современного телефона или обычного компьютера, больше ни о чем думать не надо.

              Skype Meet Now

              Платно/бесплатно: бесплатно.

              Нужно/не нужно регистрироваться: не нужно никому.

              Ограничение по числу участников: максимум 50 человек.

              Через что работает: через приложение или программу Skype и браузеры (только Chrome и Edge).

              Ограничения по времени звонка: нет.

              Skype востребован довольно давно, но в последнее время другие сервисы по функциональности ушли далеко вперед. Microsoft, которой принадлежит сервис, пришлось срочно реагировать – Meet Now запустили в начале апреля, и во многих отношениях он даст фору тому же Zoom. Интерфейс у него, конечно, не столь прост и удобен, как у Google Meet или Lifesize Go, но зато бесплатен и не имеет ограничений по времени звонка, в отличие от первого, и дает возможность записывать конференции, в отличие от обоих.

              Facebook Messenger Rooms

              Платно/бесплатно: бесплатно.

              Нужно/не нужно регистрироваться: только организатору нужен аккаунт Facebook.

              Ограничение по числу участников: максимум 50 человек.

              Через что работает: через приложение Messenger, сайт Facebook или браузеры Chrome и Edge.

              Ограничения по времени звонка: нет.

              Сервис от Facebook – практически близнец Skype Meet Now в плане создания беседы и подключения новых пользователей, но все же уступает по простоте Lifesize Go. Правда, в Messenger Rooms можно демонстрировать собеседникам свой экран, чего в Go сделать не получится. Но вот записывать разговор, что позволяют более функциональные сервисы, в Rooms нельзя.


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