Как в России считают число бедных?

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Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
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Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

Риторика польских лидеров была звонкой, но фальшивойФото: Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters
Польша обвиняет Россию в отсутствии репараций от Германии. Эстония заявляет, что Вторая мировая война окончилась с развалом СССР. Германия благодарит лишь США за победу над нацизмом на Западе и на Востоке. За волной исторического вранья на праздновании 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве, куда нарочито не была приглашена Россия, стоит четкая стратегия, уверяют эксперты. И сейчас она получила небывалую поддержку. Подробности...
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Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

Владимир Путин с детьми из семьи Шутылевых из Хакасии Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. И это на самом деле главная задача для государства и общества. Семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию. Подробности...
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Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

Украинцы продвинулись в решении проблемы ядерного топлива, но риски остаются колоссальнымиФото: Дворной Б./ТАСС
На Украине объявили о планах провести до 2024 года модернизацию всех АЭС страны, потратив на это 240 млн долларов. Одна из особенностей проекта – попытка наладить собственное производство оборудования для четырех атомных станций. Киев пытается полностью отказаться от ядерного сотрудничества с Москвой, не обращая внимания даже на то, что спешка в подобном вопросе чревата риском техногенных катастроф. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
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Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

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              Как в России считают число бедных?

              		   2 сентября 2019, 19:40
              Фото: Felix Kästle/DPA/ТАСС
              Текст: Алексей Васильев

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              В конце августа Росстат опубликовал данные о доходах россиян во II квартале 2019 года. Согласно им, число бедных, то есть граждан с ежемесячными доходами ниже прожиточного минимума, выросло к тому же периоду 2018 года, но уменьшилось по отношению к I кварталу текущего. 

              В ведомстве, постоянно сталкивающемся с критикой властей – то за треть россиян, не имеющих денег на обувь, то за четверть живущих за чертой бедности детей, – решили изменить методику расчета доходов населения в конце 2018 года. Утвердили ее в марте 2019-го. С тех пор цифры по бедным практически не изменились – понемногу растут. Хотя в Росстате заявляют, что адекватную картину можно будет представлять лишь в начале 2020 года, когда подсчитают цифры за предыдущие 12 месяцев и сравнят их с 2018 годом. По данным на II квартал 2019-го, в России за чертой бедности живут 18,6 млн человек.  

              Кто такие бедные

              В разных странах бедных считают по-разному. Всего есть несколько концепций:

              – абсолютной бедности;

              – относительной бедности;

              – субъективной бедности.

              Субъективная – это в первую очередь опросы. Например, в 2017 году россияне заявили, что считают бедными семьи, где каждый из членов живет менее чем на 15,5 тысячи рублей – вот это и называется концепцией субъективной бедности. 

              Понятие бедности относительной куда сложнее. Ее вычисляют, исходя из медианного дохода. Он отличается от среднего и означает, что 50% граждан имеют доход ниже этой отметки, а 50% – больше (средний просто делится на население). Например, в некоторых странах, если человек получает меньше 60% от этого медианного дохода, он считается бедным. Помимо этого, к относительной также относят и немонетарную бедность. Здесь речь идет про случаи, когда человек не может себе позволить товары и услуги первой необходимости – например, купить обувь, хлеба с молоком, постричься, снарядить ребенка в школу и так далее. То есть сначала власти должны определить необходимый минимум товаров и услуг и отталкиваться впоследствии уже от него. 

              Абсолютная бедность – как раз то, на чем основана статистика Росстата. Она почти всегда привязана к минимальному уровню дохода человека, а его определяет государство. В России это прожиточный минимум. У нас он может отличаться в зависимости от региона и социальной группы (дети, пенсионеры, работающие) и привязан к стоимости продовольственной корзины – то есть набору товаров и услуг, необходимому для нормальной жизни. Но есть и среднее значение на душу населения – во втором квартале 2019 года минимум составлял 11 185 рублей на человека в месяц.

              Как Росстат считает бедных

              По сложной формуле. «Где Ро – вероятность того, что доход будет ниже величины прожиточного минимума при распределении доходов по логнормальному закону распределения с параметрами: средним логарифмов доходов (ln xO) и средним квадратическим отклонением логарифмов доходов (oln x)». 

              Конечно, понять написанное выше довольно сложно. Попытаемся объяснить проще. Во-первых, откуда берутся данные: каждый квартал около 48 тысяч семей в России ведут специальные дневники и заполняют опросники. 

              Во-вторых, Росстат тщательно анализирует сами эти семьи – где они живут, что у них с работой, какая экономическая ситуация в регионе, почем там продукты, услуги ЖКХ, как с пособиями и так далее.

              Статистики вычисляют доход на душу населения, учитывая специальные «ряды распределения». Эти «ряды» разделяют россиян на разные категории – например, безработных и трудоспособных от безработных инвалидов, детей от пенсионеров, работающих в крупных городах от их здоровых сверстников в селах – и так далее. К ним приходится подходить с разных точек зрения, поскольку доход в пять тысяч рублей может представлять совсем разную ценность для ребенка, жителя села и мегаполиса. 

              Также Росстат анализирует структуру доходов и расходов. «Каждое из обследуемых домашних хозяйств в течение двух недель ведет дневниковые записи, которые представляют собой подробный ежедневный учет всех денежных расходов: на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров, оплату услуг, уплату налогов, штрафов, различных сборов, алиментов, помощь малоимущим, деньги, отданные безвозмездно, в долг или в счет погашения долга, арендные платежи и т. п.», – говорится в методологии Росстата.

              Если же говорить о доходах, в ведомстве смотрят на денежные переводы, зарплату, доходы от бизнеса и расходы на него, социальные выплаты, на стоимость собственности, наличие кредитов – все это в рамках отдельных домохозяйств в разных регионах. На что-то смотрят меньше, на что-то – больше. И вот именно этот показатель ведомство изменило в марте 2019 года. 

              «Новая методика существенно увеличит долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год), но уменьшит долю доходов от предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от собственности (с 5,4 до 4,3%). Доля ненаблюдаемых доходов сократится с 26 до 11,5%», – писал РБК.

              СМИ с подачи РБК сразу привязали новую методику расчета к «уровню бедности», хотя меняли в Росстате подход к изучению доходов населения в целом.

              «В связи с некорректными сообщениями ряда СМИ Росстат вынужден уточнить: измерение уровня бедности осуществляется с 1992 года по одной и той же методике. За все это время ее изменений не было и не планируется в будущем», – заявили в Росстате.

              А вот что касается метода измерения доходов и расходов, в марте ведомство действительно изменило его, постаравшись сделать более точным. Число исследуемых показателей выросло с 32 до 59 (сюда как раз входят и все перечисленные выше параметры). 

              В общем, работа ведется с двух фронтов – Росстат сначала учитывает все данные о семьях, а семьи уже далее сами сообщают ведомству о своей деятельности. Затем все эти показатели сводят воедино и получают данные о доходах населения, в том числе по числу бедных – их от остальных черной полосой отделяет уровень прожиточного минимума.


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