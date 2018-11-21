Как отметить Новый год так, чтобы после не было «мучительно больно»?

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29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...
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        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
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          		   29 декабря 2018, 19:40
          Текст: Мария Трубина

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          «Если человек собирается много пить, собирается пить крепкие напитки, то часа за два надо выпить граммов 30 крепкого спиртного напитка для того, чтобы подготовить печень и в ней началась выработка фермента алкогольдегидрогеназы», – рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, отвечая на вопрос о том, как правильно вести себя во время новогоднего застолья, чтобы удовольствие от праздника продлилось как можно дольше.

          «Новый год лучше всего встретить легкими закусками, из шампанского газ лучше выпустить. Накануне застолья выпейте «Мезим» или «Фестал», запаситесь чистой водой с лимонным соком, с соком киви или мандариновым. Обезвоживание от алкоголя наступает достаточно быстро, а похмелье с сильной головной болью наступает как раз из-за обезвоживания. Лимон, мандарин и киви меняют кислотно-щелочной баланс и не дают крови сгущаться».

          «Когда приходите в гости, выбирайте, какое блюдо вам больше всего нравится, и подбирайте под него остальные продукты. Если понравилось блюдо из морепродуктов, с ним можно сочетать рыбу, а мясо лучше не есть. Выбирайте блюда, в которых много зелени и овощей: огурцов, помидоров, редиски, перца, укропа, салата».

          «Не кладите в тарелку все, что есть на столе. Насыщение приходит достаточно быстро. Съели, прислушались к себе, попробовали что-то еще. Не надо есть так, как будто эта ночь последняя в жизни. Вместо того, чтобы резать салаты тазиками, лучше придерживаться принципа: поменьше, но повкуснее. Пусть будет немного, но зато это будут те продукты, которые вы не всегда можете себе позволить в обычные дни».

          «Градус напитков не понижайте. Лучше всего пить красное сухое вино. Если пьете крепкие напитки, шампанского нужно сделать глоток и переходить на крепкое, обязательно закусывая. Очень хорошо закусывать простым картофельным пюре. Всасывание затормаживается, и человек не так сильно пьянеет».

           «Нельзя смешивать крепкий алкоголь со сладкой газированной водой. Газировка быстро раздражает слизистую, а сахар усиливает всасывание алкоголя. Опьянеть можно очень быстро».

           «Обязательно делайте перерывы между едой, вставайте, двигайтесь, общайтесь. Чем больше движений на свежем воздухе, тем лучше. Свежий воздух ускоряет метаболизм, человек не так сильно пьянеет и переваривание пищи происходит намного быстрее».

          «Также хорошо помогают перевариванию пищи имбирь, перец, горчица и хрен».

          «Майонезные салаты в хороших домах считаются уже дурным тоном. Майонез лучше разбавлять йогуртом или сметаной. Большие тяжелые торты тоже никто уже особо есть не хочет, поэтому лучше замените их на сорбеты или на торт-мороженое».

           «С утра хорошо помогает капустный рассол или таблетка янтарной кислоты. На следующий день доедать то, что осталось на столе, не нужно, лучше перейти на более легкую еду и кефир».  

          «Именно в новогоднюю ночь люди узнают, что у них есть холецистит или панкреатит. Из-за обилия пищи поджелудочной железе очень трудно вырабатывать нужные ферменты. Эти простые рекомендации помогут вам сохранить здоровье и чувствовать себя отлично и во время застолья, и после него», – подчеркнула врач.


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