Почему так сложно наказать мужа, когда он бьёт жену?

«Законодательство так устроено, что если здоровью не причинен тяжкий вред, то в принципе сложно привлечь кого бы то ни было к ощутимой ответственности», – заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя сообщения о якобы имевшем место избиении Маратом Башаровым своей супруги.

Поводом для обращения к адвокату стали сообщения о том, что Башаров, якобы, избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Вместе с матерью супруга артиста всю ночь провела в травмпункте, однако фиксировать побои девушка отказалась, также, как и подавать заявление в правоохранительные органы. Родственники девушки утверждают, что подобный инцидент в семье Башаровых далеко не первый.



Есть ответственность административная которая предусмотрена за побои, есть дела частного обвинения, которые предусматривают только штраф. Вопрос привлечения к серьезной ответственности за причинение любого вреда здоровью – очень большая проблема в нашей стране. Тем более что статью 116 УК.РФ.

Побои частично вообще декриминализовали, поэтому вопрос о причинении вреда здоровью в правоприменительной практике больной. Когда причиняется тяжкий вред здоровью, тогда да какие-то шевеления идут.

Недавно в клубе избили артиста Гуфа, были установлены лица, но полиция отказалась возбуждать уголовные дела. Видимо, государство считает, что вред здоровью не такая уж и большая проблема. Вред имуществу наказывается более сурово, чем вред здоровью, безотносительно какой-то ситуации.



Говорят, что женщины часто забирают заявления обратно, но я скажу, что «забрать заявление обратно» – это скорее фигура речи, нежели юридическое действие.

Полиция в принципе не уполномочена возбуждать подобные дела. Это дела частного обвинения и возбуждаются они мировым судом.

99% людей, не только женщин вообще не знают, что такое дела частного обвинения и к сожалению, полиция им этого не разъясняет, несмотря на то, что это достаточно простая процедура: обращение, доказательство, заявление. В суд подается справочка и принятием обвинения частного обвинителя фактически возбуждается дело и в дальнейшем расследуется.



«Семейное насилие – тема очень деликатная. В ней нужно сначала разобраться, а потом кого-то обвинять. Как с одной стороны бывает много случаев реального насилия в семье, так и спекуляций на эту тему очень много. Делать выводы, основываясь на публикациях СМИ – это неправильно», – заметил адвокат.