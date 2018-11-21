Как уменьшить риск заражения при сдаче медицинских анализов?

«При обычной, штатной работе по забору крови, которую я наблюдаю на протяжении десятков лет, случаев заражения вирусами гепатитов я не припомню», – заявил академик РАМН, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии», директор ГУ НИИ Вирусологии РАМН Дмитрий Львов, комментируя сообщение о том, что среди детей, заразившихся в Амурской области гепатитом С, были те, кто получили вирус во время сдачи анализов.



Поводом для обращения к академику послужил случай в Амурской области, где у 26 детей обнаружили в крови вирус гепатита С. Всех обследованных детей объединяет тот факт, что каждый из них в определенное время лечился в гематологическом отделении детской областной больницы. Таким образом к онкологическим болезням детей прибавился вирус гепатита С, способный приводить к циррозу и раку печени. Риск заражения гепатитом С действительно существует при переливании зараженной крови от донора, однако сообщается, что заражение получили в том числе и дети, которым кровь не переливалась. Среди возможных причин заражения называется взятие анализов крови.

Кровь сдают во всем мире, и во всем мире сдают анализы. Если работа поставлена правильно, то риска заражения ни вирусами гепатита, ни ВИЧ-инфекцией не существует. Это абсолютно безопасно. Забор крови осуществляется одноразовыми шприцами, которые выбрасываются сразу же после взятия крови у пациента. Если кровь берется из пальца – там также используется одноразовый инструментарий, который вскрывается при вас. Мы живем в 21 веке, и мест, где использовались бы многоразовые шприцы, уже не осталось. Люди могут не беспокоиться и спокойно продолжать сдавать кровь и анализы.

«Что касается происшествия в Приамурье, нужно дождаться завершения следствия. В работе учреждения, видимо, был какой-то прокол, надо выяснить, что именно там произошло. При обычной, нормальной работе заражение во время забора крови пациентам не грозит», – сказал Львов.