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    30 июля 2024, 14:30 • Политика

    Офис Зеленского объявил войну истории Древней Руси

    Офис Зеленского объявил войну истории Древней Руси
    @ Otium Academy/YouTube

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    В Киеве задержали ученого Алексея Толочко. Его обвинили в том, что он якобы «фальсифицирует исторические факты в пользу России». По мнению экспертов, работы автора представляли угрозу для офиса Зеленского, поскольку отражали истинное прошлое Руси, контрастирующее с воззрениями сегодняшних властей в Киеве.

    СБУ задержала доктора наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины Алексея Толочко. Ученый обвиняется в «фальсификации исторических фактов». По версии СБУ, он «подпольно издавал на российские деньги» книги, в которых якобы излагал становление и развитие украинской государственности в выгодном для Москвы свете.

    В частности, его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Толочко является автором целого ряда научных трудов о Киевской Руси. Долгое время он был преподавателем средневековой истории Украины в Киево-Могилянской академии.

    Первая монография Толочко была посвящена труду Василия Татищева «История Российская» и опубликована в 2005 году. В ней ученый высказывает мнение, что ряд ссылок на источники у данного автора были последовательно мистифицированы. Книга вызвала огромный интерес среди научного сообщества.

    В 2015 году вышел главный труд историка – «Очерки начальной Руси». В ней Толочко предложил полностью отбросить концепцию летописных сводов, разработанную Алексеем Шахматовым. Данный тезис вызывал широкие споры, как и многие другие работы автора.

    При этом задержанный является сыном советского и украинского историка-медиевиста профессора Петра Толочко. В своей научной деятельности он особое внимание также уделял Древней Руси, поддерживал объективность и отсутствие политизации, а также выступал за единство русских, украинцев и белорусов. В 2024 году в возрасте 86 лет он ушел из жизни.

    В экспертном сообществе отмечают, что причиной ареста Алексея Толочко послужило его принципиальное несогласие с историческими воззрениями украинского руководства. Материалы ученого всегда содержали подробную доказательную базу, свидетельствующую о неприятных для офиса Зеленского фактах из прошлого страны. При этом его задержание может служить попыткой устрашения для других авторов.

    «Я знаком с Алексеем Толочко меньше, чем с его отцом, но могу с уверенностью сказать, что он – честный историк, квалифицированный специалист и грамотный ученый. В этом смысле сын пошел в отца. У него свой взгляд на Древнюю Русь, который в некоторых моментах расходился с идеями Петра Толочко», – рассказал украинский политолог Владимир Скачко.

    Он уточнил: отец задержанного был сторонником концепции триединства русского народа и опровергал теории об украинцах как отдельном от русского и враждебном ему народе. Идеи Толочко-младшего незначительно отличались от воззрений его родителя: он считал, что русские, белорусы и украинцы – три самостоятельных народа, которые, однако, всегда жили вместе.

    «Толочко не говорили о том, что украинский народ – это нечто особенное, а также не подтверждали идеи о том, что Киевская Русь – это прародина Украины», – акцентировал политолог. Как считает Скачко, этим историки и представляли опасность для Киева.

    «Если бы Алексей Толочко писал то, что нужно офису Зеленского, это выдавали бы как авторитетное мнение и использовали бы его для мобилизации на основе русофобии», – добавил спикер. Но Толочко – не русофоб, а историк с именем, с бэкграундом и своими взглядами. «Он просто не «пришелся ко двору». Теории ученого не могли стать основой для украинского национализма», – пояснил собеседник. Обвинения против Толочко-младшего эксперт назвал «полным бредом».

    «У него та же статья, что у меня – ч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Если, по их версии, я оторвал Крым, то Толочко, видимо, придумал Крым российским. Я убежден, что основания для задержания историка надуманы. Про какие деньги из России идет речь? Нелепо! Грех Толочко лишь в том, что он не конъюнктурщик. Киевские власти продолжают бороться с несуществующими врагами», – считает эксперт.

    При этом арест Толочко, по всей видимости, должен стать «актом запугивания» тех, кто придерживается таких же взглядов, что и историк, отметил политолог. «Кроме того, подобные действия властей должны в целом предотвратить появление в современной Украине специалистов с идеями, которые противоречат основной линии Киева», – уверен Скачко.

    Алексей Толочко, равно как и его отец ранее, излагает подлинную историю нашей государственности, уточнил Анатолий Вассерман, эрудит и депутат Госдумы. «А эти идеи, как мы знаем, в принципе несовместимы с украинством. Соответственно, арест ученого – не что иное, как очередное преступление официального Киева, нацеленное на разрушение всего русского на территории страны», – сказал он. По его словам,

    такие инциденты продолжатся вплоть до того момента, пока существует современная украинская государственность в нынешнем ее проявлении.

    Кроме того, спикер уверен – труды и Петра Толочко, и его сына представляют реальную угрозу для властей в Киеве. Он объясняет: на Украине проживает много людей, мыслящих себя русскими. «И на фоне этого ощущения истинные знания лишь укрепляют мнение людей и сеют протестные настроения», – говорит эрудит. Это, в свою очередь, опасно для местной власти, преследующей иную идеологию, добавляет Вассерман.

    «Но самого желания сопротивления мало. До тех пор, пока мы не вырвем из рук противника «штыки», он будет ими пользоваться для того, чтобы угрожать любому, кто намерен говорить правду», – акцентирует собеседник.

    «А каноническая история давно доказала, что все фантазии о глубоких корнях украинской государственности – это выдумки. Более того, есть задокументированные подтверждения того, что литературная норма украинского языка – это продукт искусственного изготовления. Целенаправленная работа на данном направлении началась в конце 1860-х годов. Совокупность этих обстоятельств лишний раз показывает, что якобы древние истоки противостояния украинцев и русских – это липа», – заключил Вассерман.

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