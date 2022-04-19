Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

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19 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 23:55  |  vz.ru
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Последствия удара Запада по российской экономике оказались неожиданными

Экономика России устояла под санкционным натиском США и ЕС Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Санкционный блицкриг Запада против России провалился, констатировал Владимир Путин. Коллапса банковской системы не произошло, рынки и курс рубля стабилизировались, дефицита товаров в магазинах тоже нет. Однако реальной экономике предстоит структурная трансформация для адаптации к новым экономическим реалиям, ожидают в Центробанке. К чему именно готовиться бизнесу и россиянам в этом году?  Подробности...
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Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Российские части применят в Донбассе запутывающую ВСУ тактику REUTERS/Alexander Ermochenko
Украина заявила о потере небольшого городка в Луганской области – районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной крайне затруднительны дальнейшие действия по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Как будет выглядеть вторая фаза спецоперации на Украине

Российские РСЗО наносят удары по противнику Сергей Бобылев/ТАСС
Относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу. Официально объявлено о старте второй фазы боевых действий. Каким образом она началась, по каким направлениям будет вестись наступление – и какие силы противостоят натиску военных России и ЛДНР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Патриотам нужен новый язык

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
На смену плоской и однозначной потребительской картине мира, одним из элементов которой является «стыд за русских», приходит неоднозначная, контрастная, объемная, трагическая картина, которую сложно вместить неподготовленному человеку. Подробности...

Россия должна начать ядерные испытания

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Для России вопрос надежности подавляющего числа ядерных и термоядерных зарядов при определенных обстоятельствах превратится в вопрос выживания. А проверить их полностью методами компьютерного моделирования нельзя. Подробности...
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Людям дарована победа над страданиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас. Подробности...
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Вторая фаза спецоперации началась

Британия познала цену русофобии

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Как Украина унижает Германию

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

    Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины
    		   19 апреля 2022, 23:55
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины?

    Жители поселка Розовка Запорожской области, освобожденного российской армией и Народной милицией ДНР в начале марта, хотят присоединиться к Донецкой народной республике. Как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко, в Розовке уже прошло собрание с участием уполномоченных местными жителями людей «для принятия решений». Присутствующие проголосовали за временное присоединение к ДНР единогласно. Напомним, что покойный донецкий глава Александр Захарченко мечтал воссоединить с республикой ряд районов соседней Запорожской области.

    Как отмечает Telegram-канал «Донбасс решает», с приходом российских и донецких военных, местные активисты воспользовались ситуацией. Фактически они провели референдум о присоединении к ДНР поселка и его окрестностей, которые до 2020 года составляли Розовский район, упраздненный по решению украинских властей.

    «Это столь явное публичное обращение, которое заслуживает особого уважения, – прокомментировал обращение жителей Розовки глава ДНР Денис Пушилин, выступая в эфире канала «Россия-1». –  Это своеобразный гражданский подвиг. Люди устали за эти восемь лет, натерпелись от нацистского режима. Они хотят изменений в положительную сторону».

    Впрочем, о включении восстановленного Розовского района в составе ДНР де-юре, Пушилин высказался осторожно. «Донецкая Народная Республика признана в своих конституционных границах. Этот вопрос будет решаться позже – в какой форме, в каком виде это должно происходить», – заметил глава ДНР. Действительно, 21 февраля Россия признала республику в тех границах, которые установлены конституцией – и это административные границы бывшей Донецкой области Украины. Впрочем, как подчеркнул Пушилин, «ни при каких обстоятельствах» обращение жителей Розовки «не останется без нашего внимания».

    «Мы окажем всецелую поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета – что на данный момент происходит. Мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий,  выстраивании административного управления, выплат зарплат бюджетникам, – рассказал глава ДНР. – Безусловно там должна работать медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы. Все это мы берем во внимание».

    Напомним, что еще в начале апреля Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подняли над Розовкой российский флаг и копию знамени Победы. Военные, которые присутствовали на этом мероприятии, заявили, что «большая Россия здесь навсегда», и прокричали «ура». Уже тогда местные жители сообщили Пушилину о своем желании стать частью ДНР.  

    Экс-председатель Народного совета ДНР, бывший замглавы правительства республики Андрей Пургин оценил перспективу «приращения территорий» ДНР скептически. «Не уверен, что это правильное решение. Там должен быть по этому поводу референдум в рамках всего Розовского района, а не собрание оставшихся жителей Розовки. Все это больше похоже на поиск какого-то хайпа, – сказал Пургин газете ВЗГЛЯД. – По факту же, территория контролируется войсками Российской Федерации. Никакой Запорожской области, никакой Украины, я думаю, там не будет».

    Этот поселок городского типа находится всего в полусотне километрах к северо-западу от Мариуполя на трассе, соединяющей этот город с Запорожьем. С 1992 года по 2020 год поселок был центром граничившего с Донецкой областью (а впоследствии – с ДНР) района с населением 8 тысяч человек, который включал в себя еще два поселка и 25 сел. Менее двух лет назад в результате инциированной Владимиром Зеленским административной реформы Розовка вошла в состав большого Пологовского района. Город Пологи (к слову, родина композитора Яна Френкеля и жены Молотова Полины Жемчужиной), напомним, также был освобожден российскими войсками в марте.

    Розовка и ее бывший район отличаются этнической пестротой – здесь живут русские, украинцы, молдаване, греки и румыны. Любопытно, что поселок был основан как немецкая колония, носившая название Розенберг, а после революции он был переименован в Люксембург (в честь Розы Люксембург). В годы Гражданской войны эти близкие к Гуляйполю места были вотчиной Нестора Махно. В мае 1919 года у Розовки отряды крестьянского «батьки» разбили белогвардейцев генерала Шкуро.

    В 1929-39 году село было центром Люксембургского немецкого района с населением около 20 тысяч человек. Это национальное образование входило в состав Мариупольского округа, а затем стало частью Сталинской (Донецкой) области. Сейчас немцев в Розовке, судя по всему, не осталось. Но интересно, что помимо православного храма УПЦ Московского патриархата здесь и сейчас существует лютеранский приход.

    «Я прекрасно знаю Розовку. Там сейчас живет не более 7 тысяч человек, – рассказал экс-депутат Верховной рады от Мелитополя (расположенного в той же Запорожской области, в 140 километрах по прямой от Розовки) Евгений Балицкий, ныне представитель нового руководства Мелитополя. –

    Не думаю, что участники собрания, на котором было решено «временно присоединиться»  ДНР, будут бояться мести со стороны СБУ или других киевских силовых структур. Люди уже устали бояться».

    «А саму СБУ эта тема вряд ли пока будет волновать, у силовиков сейчас много других забот. Киев должен разговаривать со своим народом, но он этого не делал. А теперь с самими украинскими властями говорят орудия 122-го калибра, и Киев пожинает заслуженное», – добавил Балицкий.

    Донецкий историк и публицист Владимир Корнилов подчеркивает, что местный совет поддержал обращение о временном присоединении территории Розовского района к ДНР по вполне житейским причинам. «Территория ДНР ограничена бывшей Донецкой областью Украины, это указано в Конституции ДНР. Сейчас эти украинские территории, лишенные административного управления, хотят, чтобы там кто-то поддерживал порядок, обеспечивал гуманитарное снабжение, снабжение продуктами, мобильной связью», – пояснил собеседник.

      

    По прогнозу Корнилова, после завершения спецоперации речь пойдет об установлении административных границ для «мирного сосуществования с оставшейся частью Украины», потому что Розовка «больше связана с ДНР». «Пока что в ДНР не обсуждали вопроса о расширении своей территории за счет других регионов бывшей Украины. После спецоперации можно будет говорить о референдумах, о дальнейшей судьбе отколовшихся от Украины регионов. В данный момент ДНР не претендует окончательно и бесповоротно на те части Украины, которые еще не определились со своей собственной будущей судьбой», – подчеркнул историк.

    По мнению Корнилова, Россия обеспечит безопасность жителей Розовки, но им должен быть дан четкий сигнал о том, что их не бросят на произвол судьбы» и то, что происходит сейчас, было «не понарошку». «Ответственность за судьбу этих жителей ложится на плечи России и народных республик Донбасса. Весь Донбасс – это немецкие, татарские, русские, украинские, греческие поселения. У каждого своя история, но все они являются сторонниками той или иной модели интеграции с Россией», – подытожил Корнилов.

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