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Лукашенко придумал для белорусов «хороший национализм»

Акцент на национальных символах в Белоруссии резко усилился после 2014 года Наталия Федосенко/ТАСС
За три дня до визита в Москву на переговоры с Владимиром Путиным о дальнейшей интеграции двух стран, президент Александр Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии «хороший национализм», который отличает белорусов от русских и за который его «иногда критикуют в России». Осталось разобраться, что означает «хороший национализм» по-белорусски. Подробности...
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    Лукашенко придумал для белорусов «хороший национализм»

    Акцент на национальных символах в Белоруссии резко усилился после 2014 года    20 февраля 2021, 08:40
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    За три дня до визита в Москву на переговоры с Владимиром Путиным о дальнейшей интеграции двух стран, президент Александр Лукашенко пообещал развивать в Белоруссии «хороший национализм», который отличает белорусов от русских и за который его «иногда критикуют в России». Осталось разобраться, что означает «хороший национализм» по-белорусски.

    Эта мысль огорчит белорусскую оппозицию и вызовет гнев у тех, кого называют «змагарами», но создателем независимого белорусского государства является никто иной, как Александр Лукашенко. Он его ни в коем случае не основал, но создал таким, каким оно существует. БНР и первый президент Шушкевич - это всего лишь переходные периоды между эпохами, когда земли Белоруссии принадлежали империи (Великому княжеству Литовскому, Российской империи, СССР). А вот состоявшаяся независимая Белоруссия - это уже Батька. Он для нее как Ли Куан Ю для Сингапура или, чтобы не перехвалить, как Роберт Мугабе для Зимбабве.

    Для удобства можно считать, что речь идет о государстве Белоруссия. А Беларусь другое государство - с бело-красным знаменем, гербом «Погоня» и песней «Магутны Божа», но такого государства пока что нет, и никто не скажет точно, когда оно появится. Реально существующая страна с авторскими (читай - «понравилось Лукашенко») гербом и красно-зеленым флагом, с управляемой вручную, почти уникальной экономической моделью (уникальной не в смысле очень хорошей, но других таких нет) - это именно Белоруссия, выстроенная под конкретного президента.

    Она существует уже больше четверти века, что немало (столько же прошло, к примеру, между 1917-м и 1943-м годами). В устоявшихся государствах, сколь бы сложными в религиозном, политическом и этническом отношении они ни были, всегда возникает собственный, пускай даже очень своеобразный национализм. Он является обязательным спутником таких государств - неким свидетельством того, что у населяющих его людей более-менее получилось создать что-то путное, чем они могут гордиться и ради чего готовы объединиться, чтобы сохранить и приумножить.

    Единственное исключение - Молдавия, где все националисты как один выступают за присоединение к Румынии и уже упразднили даже такое понятие как «молдавский язык» на государственном уровне. Помимо Молдавии, вспоминается разве что крошечная Южная Осетия, мечтающая о присоединении к России.

    В остальном для государств свойственно обрастать элитами, а для элит поддерживать независимость, которая их усиливает и дает свободу маневра. Это неизменно порождает государственную (не обязательно официальную, но государственную) идеологию, родственную национализму, которую могут при этом называть иначе, например, патриотизмом или, как Лукашенко, «хорошим национализмом».

    Похожую формулу, кстати, использовал и Владимир Путин, высказываясь о себе и о  Дмитрии Медведеве как о «националистах в хорошем смысле», то есть без этнической и религиозной нетерпимости.

    До того, как государство Белоруссия состоялось, то есть в начале своей политической карьеры Лукашенко националистом не был. Он был идейным врагом национализма - единственным человеком в Верховном совете республики, кто голосовал против ратификации Беловежский соглашений, а впоследствии главой государства, нацеленным на сокращение государственного суверенитета.

    Такие метания тоже если не типичны, то распространены в истории становления государств. А потом с Лукашенко произошло то же, что происходит со всеми окрепшими национальными элитами: он оценил всю пользу от суверенитета лично для себя и отказался от прежней интернациональной картины мира.

    Точно так же элита СССР в свое время достаточно быстро перешел от идеи мировой революции к изоляционизму и такой форме патриотизма, которая по степени своей радикальности была способна даль фору даже самым агрессивным национализмам. Это произошло гораздо раньше 1943 года.

    Лукашенко тоже много времени не потребовалось. Так, введение общей валюты для России и Белоруссии обсуждалось еще при Ельцине и долгое время казалось, что в обозримом будущего члены Союзного государства к этому все-таки придут. Но Батька вкусил свободы финансового маневра, которую дает белорусский рубль, и тему общего с Россией рубля даже перестали поднимать.

    Кстати говоря, ценность такого атрибута независимости для элит не обязательно совпадает с его ценностью для населения. Одно дело - игра на курсах валют, которая приносит прибыль государству в целом. Другое - возможность ее девальвировать, как неоднократно и поступал Лукашенко, обесценивая белорусский рубль. Если бы это был тот же рубль, то и в России, такой фокус с решением проблем экономики за счет населения у Батьки столь просто не прошел бы.

    Начиная с конца «нулевых», Лукашенко поддерживал интеграцию с Россией в основном на словах, но редко на деле, ведь это сокращало бы ему пространство для маневра. Причем надо понимать, что условия Москвы для предоставления Минску новых скидок и кредитов зачастую были легко исполнимы (например, приватизация части белорусских предприятий, которые впоследствии скупил бы российский бизнес) или такими, не затрагивали бы не столько белорусский суверенитет, сколько возможность Лукашенко «греть руки» за наш счет (например, перевалка белорусских нефтепродуктов не в странах Балтии, а в портах России).

    Другими словами, «хороший национализм» Лукашенко стал для него оправданием сохранения тех особенностей независимого государства, которые были нужны ему для личной власти или для наполнения бюджета в рамках разнообраного «схематоза» с Россией и другими торговыми партнерами. Поэтому национальной валютой он дорожил, а, например, национальным языком не особенно. Иногда государства даже специально придумывают себе новые языки как базовый атрибут государственности (пример - Черногория), но Лукашенко владел белорусским крайне плохо и называл его «бедным» для того, чтобы «выразить» что-то великое. Даже сейчас он оговаривается, что национализм - это не «болтовня на мове».

    «Даже», поскольку в последние годы республику все-таки переводят на белорусский язык на уровне надписей и вывесок. Более того, Белоруссия стала обрастать и многими другими признаками традиционного национализма, которые Лукашенко прежде игнорировал.

    Теперь в Белоруссии празднуют свой «день вышиванки». Открывают памятники и мемориальные доски персонажем из древности, которые когда-то воевали с Россией (таков памятник литовскому князю Ольгерду в Витебске). Переписывают учебники истории, меняя в них оценки событий и даже исторические понятия ради большей «самости».

    Так, с некоторых пор войну 1812 года в школах Белоруссии, как и на Украине, больше не оценивают в качестве отечественной.

    Особенно примечательным в этом смысле стал 2016 год, когда Батька впервые произнес речь на белорусском языке. Еще чуть раньше в его выступлениях стали попадаться фразы типа «мы не русские, мы белорусские» и «если разучимся говорить на мове, перестанем быть нацией».

    Российские патриоты ставят все это Лукашенко в укор. И действительно: все это было бы невозможно без его доброй воли. Особенно если речь идет о таком атрибуте не «хорошего», а самого обычного национализма, как национал-активисты. Начиная с 2014-го года и по 2020-й Лукашенко вступил с ними в союз на правах сильного, используя для своих целей как пугало или как голос народа - по обстоятельствам. 

    Стоит, однако, учитывать, что обрастание этническими «завитушками» - это все тот же естественный процесс становления государства. При этом они совсем не то, что может мешать межгосударственной интеграции: в рамках Евросоюза эстонский национализм сосуществует вместе с греческим, а в состав РФ входят и Калмыкия, и Башкирия, где свои языки, этносы и «завитушки».

    Белорусская «самость» для продолжения интеграции с РФ тоже не проблема. Однако именно мовой, литовскими князьями и вышиванками Лукашенко теперь будет оправдывать свое нежелание интегрироваться, иначе бы не заводил все это в таком количестве. Оно понадобилось ему для подкрепления легенды о том, что маленькое независимое национальное государство сопротивляется большой империи.

    До августа 2020 года Батька признавал это практически открытым текстом, но август 2020-го и последующие события для Союзного государства России и Белоруссии многое изменили в лучшую сторону. Столкнувшись с угрозой потерять власть, изоляцией со стороны Запада и валом экономических проблем одновременно, Лукашенко стал гораздо более сговорчив, как минимум по вопросам, не касающимся суверенитета.

    Например, белорусскую нефтехимию, а впоследствии, скорее всего, и удобрения теперь все-таки будут поставлять в Европу через российские порты, а не литовские

    В то же время, очевидно, что на переговорах с Москвой Лукашенко будет стремиться уступить в пользу интеграционных процессов столь мало суверенитета, сколько возможно.

    Это упрямство и желание получать от России очередные скидки и преференции «просто так», «из братских чувств», будут оправдываться им «волей народа» и «хорошим национализмом». Но это будет национализм Белоруссии, то есть страны, построенной и состоявшейся вокруг Лукашенко. «Хороший национализм» в ней то, что дает Лукашенко власть и возможности для маневра, имеющие целью пополнить белорусский бюджет с его уникальной моделью существования за счет России.

    Кстати, уникальности - это то, чем в национализмах принято гордиться. И белорусский национализм Лукашенко тут не исключение.  

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