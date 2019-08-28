Буржданадзе раскритиковала выставленные Грузией условия России

«Слова о том, что переговорный процесс с Россией будет начат только в том или в этом случае, заводят российского-грузинские отношения в еще более глубокий тупик», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Так она прокомментировала заявление президента страны Саломе Зурабишвили о том, что диалог с Россией может быть начат лишь на определенных условиях.

«Я могу оценить заявление госпожи Зурабишвили однозначно отрицательно», – сказала бывший пресдедатель грузинского парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии выдвинула условие для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой. По ее словам, прежде всего, необходимо изменение позиции России. «Чтобы иметь какие-то контакты возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», – сказала Зурабишвили. Кроме того, по ее словам, Москва должна признать, «что отношения не могут строиться на принуждении».

«Не только как президент, но и просто как дипломат (Саломе Зурабишвили в середине 2000-х была послом Франции в Грузии, а затем возглавляла грузинский МИД – прим. ВЗГЛЯД), она должна понимать, что если есть желание договариваться, то не надо ставить никаких предварительных условий. Добиваться того чтобы Россия по-другому вела себя с Грузией нужно не требованиями до начала переговорного процесса, а именно путем переговоров», – отметила Бурджанадзе.

Собеседница подчеркнула: она очень сожалеет, что сейчас политическая элита Грузии, заигрывая с Западом, делает откровенно антигрузинские заявления. Если начало переговорного процесса с Россией обсталяется условиями, то это не означает выхода из тупика, а напротив, усугубляет проблему, констатирует Бурджанадзе. «И это идет совершенно вразрез с интересами Грузии, – подчеркивает лидер оппозиционного «Демократического движения». – В связи с этим, я однозначно могу сказать, что заявление президента Грузии, во-первых не профессиональное, во-вторых политически неправильное, в третьих дипломатически неадекватное».

Интересам Грузии сейчас, соответствует, по мнению Бурджанадзе, сделать первые шаги к началу диалога с Россией, «потому что статус-кво не устраивает в первую очередь Грузию, а не Россию».

Бурджанадзе уточняет: «Для Грузии в отношениях с Россией есть «красные линии», но их надо зафиксировать именно во время переговорного процесса, тем более, что положение статус-кво вредно именно для нас, а не для российской стороны».

«А уже после начала переговоров от властей Грузии будет зависеть, насколько они будут эффективны на переговорах, – поделилась экс-председатель грузинского парламента. – Если будут, то последуют и уступки и со стороны России.

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