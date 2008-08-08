Как губернаторы преодолели полосу непредсказуемости

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7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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У России и Сирии может появиться неожиданный союзник

С тем, что в Идлибе не должно остаться террористов, стали соглашаться и на ЗападеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
По мере приближения операции по освобождению сирийского Идлиба начинает меняться риторика западных лидеров. Осуждающие и воинственные заявления все чаще сменяются более сдержанными комментариями даже со стороны Госдепа США. Но даже на этом фоне сюрпризом выглядит открытая поддержка контртеррористических действий России и Сирии из Европы. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане вымирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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          Как губернаторы преодолели полосу непредсказуемости

          Андрею Воробьеву весьма эффектно удается финишировать в этой выборной кампании   7 сентября 2018, 12:30
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          В воскресенье более чем в двух десятках регионов пройдут выборы губернаторов. Атмосфера на выборах далека от «тепличности»: действующие главы, в том числе недавно назначенные врио, вынуждены справляться с последствиями природных и техногенных катастроф, со сложностями политического ландшафта, который достался им от предшественников. Резко негативного фона кампании добавили и пенсионные дебаты.

          Намеченные на это воскресенье выборы хотя и считаются местными, на самом деле затронут 80 регионов, практически всю страну. Разумеется, особое внимание по традиции привлекают губернаторские избирательные гонки, которые пройдут сразу в 26 областях и автономиях.

          Правда, в четырех из них губернаторов назначат уже потом – новоизбранные заксобрания. Зато в остальных 22 субъектах имена новых губернаторов станут, вероятно, известны уже к утру в понедельник.

          И оппозиция, и некоторые эксперты по привычке попытались обыгрывать в своей агитации тезис о том, что выборы лишены состязательности, что для кандидатов-«фаворитов» кампания проходит в «рафинированных» условиях. Действительно, в большинстве провинций в гонке сразу же определились фавориты, тем не менее условия, в которых эти кандидаты идут к финишу, эксперты «комфортными» отнюдь не считают. Ведь ясно, что везде хватает своих местных проблем.

          «Динамика участия в выборах... кандидатов на финишном этапе предвыборной кампании демонстрирует достаточный уровень конкуренции», – отмечает в своем докладе Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Зарегистрировано большое количество кандидатов в губернаторы: 103 против 75 в прошлом году.

          Налицо конкурентная борьба, которую и фиксируют наблюдатели из «Гражданского контроля». В частности, эксперты называют весьма непростыми условия, в которых стартовала избирательная гонка губернатора Андрея Воробьева (Подмосковье) и двух временно исполняющих обязанности – Сергея Цивилева (Кузбасс) и Андрея Травникова (Новосибирская область).

          «В Московской области выборы проходят на фоне так называемых мусорных протестов. Насколько Воробьеву удастся переломить негативную тенденцию, которая сложилась для него сразу после президентских выборов, покажет ближайшая неделя. Можно вспомнить ситуацию с Кузбассом: на фоне трагедии «Зимней вишни» сменился губернатор, которому непросто», – отмечал ранее на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) политолог Глеб Кузнецов, глава экспертного совета этого института.

          «Губернатору Московской области Воробьеву действительно крепко досталось с мусорной проблемой», – говорит президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Но, подчеркивает политолог, как раз у подмосковного руководителя «баланс достижений и активности оказывается в весьма приличном состоянии. Поэтому он в результате не попадает в «зону непредсказуемости».

          Недавно Госадмтехнадзор Подмосковья констатировал: в области уже ликвидировали 85% мусорных свалок. 

          «Тема свалок ушла из информационного пространства. Власти нашли адекватный ответ, предложили решение»,

          – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

          Не менее успешно справляется в таком сложном регионе, как Кузбасс, и Сергей Цивилев. Во-первых, ему удалось сгладить последствия, – прежде всего социальные, – трагедии «Зимней вишни».

          Во-вторых, новый лидер сумел расположить к себе местные элиты – они больше не ориентируются на Амана Тулеева, который управлял областью более двух десятков лет, а сейчас стал спикером местного парламента. «Тулеев остался уважаемым человеком, но никак не действующим политическим игроком», – считает Калачев.

          Успехом считается и тот факт, что федеральный центр одобрил идею Цивилева отпраздновать 300-летие кузбасской угольной отрасли, которое «де-факто превращается в празднование 300-летия региона». «У Цивилева есть не только карт-бланш, но и серьезная поддержка. Очевидно, что Кемерово не останется без внимания федерального центра, отмечает эксперт.

          Что же касается Новосибирской области, то Травникову стартовые трудности удалось преодолеть благодаря своей активности, отмечает профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

          «Сразу рьяно взялся за проблемы новосибирского метро, проблемы недостроенного моста через Обь, взялся за организацию молодежного чемпионата по хоккею, – перечислил эксперт газете ВЗГЛЯД. – Эти планы были подтверждены правительством и президентом, что показало: Травников – серьезный человек. Его слова – не просто предвыборные обещания, средства на проекты будут в бюджете».

          Перед единороссом Травниковым стоял и политический вызов: на выборах ожидался его поединок с мэром областного центра, коммунистом Анатолием Локтем. Да и вообще региональная элита восприняла поначалу Травникова как чужого. Не случайно против него даже выступил Виктор Толоконский, бывший новосибирский губернатор.

          Однако теперь Локоть поддерживает Травникова, а Травников обещает поддержать Локтя через год на выборах мэра, подчеркнул Матвейчев.

          «Значительная часть новосибирских элит и общества просто выдохнули: значит, не будут тратиться силы на «войну»

          региональной и городской властей», – указал эксперт.

          «Пока Толоконский и Локоть как-то успокоились. Видимо, найдены взаимоприемлемые решения. Политика – это искусство искать компромиссы, где-то уступать, где-то чем-то делиться», – считает Калачев.

          Таким образом, к финишу избирательной гонки эти руководители приходят с хорошими шансами на победу, причем, на победу в первом же туре. Добились они такого результата тем, что смогли найти конкретные практичные решения местных проблем.

          Пенсионная тема очевидно не добавляет «тепличности» региональным кампаниям. Но в случае с губернаторскими кампаниями жесткий критерий оценки иной – удалось ли главе исполнительной власти доказать местному электорату делами свою состоятельность.

          «У нас люди знают, где федеральный уровень, где региональный. Дороги, транспорт, школы, больницы – это все вопросы, по которым оценивают глав регионов», – поясняет газете ВЗГЛЯД Борис Макаренко.

          Доверие к назначенцам Москвы косвенно указывает на положительную оценку людьми кадровой политики администрации президента, заметил Олег Матвейчев.

          Политический вес, которым поделился с новыми управленцами президент Путин, также помог им завоевать популярность среди избирателей. Это второй важный фактор, помимо умения лоббировать на уровне правительства России выгодные для своих регионов проекты, считает политолог.

          По-видимому, новым управленцам помогли те самые «пробивные» качества, с помощью которых они прошли тесты новой кадровой системы отбора, принятой с недавних пор в кремлевской администрации.

          «Эти качества связаны с умением вникать в суть дела, вести коммуникацию с людьми, дипломатическими способностями, стратегическим видением развития региона», – перечислил Матвейчев. В пользу многих играет и фактор молодости, энергичности.

          «У нас есть запрос на то, чтобы во власти были молодые управленцы. Люди устали от одних и тех же лиц. А молодые всегда являются надеждой. Это губернаторы надежды», – подытоживает эксперт.


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