Как трем губернаторам удалось выбраться из «полосы непредсказуемости»

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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          Как трем губернаторам удалось выбраться из «полосы непредсказуемости»

          Воробьеву весьма эффективно удается финишировать в этой выборной кампании   6 сентября 2018, 22:19
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          О том, что выборы губернаторов проходят в равных для всех условиях, говорить не приходится. Ярким примером сложного старта, вызванного разного рода обстоятельствами, стали подмосковный губернатор Андрей Воробьев, глава Кузбасса Сергей Цивилев и новосибирский руководитель Андрей Травников. С какими же показателями эти кандидаты подходят к финишу 9 сентября?

          Предстоящее через три дня голосование в регионах, помимо всего прочего, станет экзаменом для губернаторов. «Люди начинают разбирать действующего губернатора или врио «по косточкам», оценивая, каков баланс достижений и недостатков», – отметил президент Центра политических технологий Борис Макаренко, выступая на недавнем «круглом столе» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Не приходится говорить о том, что выборы губернаторов проходят в равных для всех условиях», – заметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

          В частности, эксперты указывают, что весьма сложными были стартовые условия для трех действующих руководителей – участников избирательной гонки: речь идет о губернаторе Московской области Андрее Воробьеве, и о двух временно исполняющих обязанности – главе Кемеровской области Сергее Цивилеве, и Новосибирской области – Андрее Травникове.   

          «В Московской области выборы проходят на фоне так называемых мусорных протестов. Насколько Воробьеву удастся переломить негативную тенденцию, которая сложилась для него сразу после президентских выборов, покажет ближайшая неделя. Можно вспомнить ситуацию с Кузбассом: на фоне трагедии «Зимней вишни» сменился губернатор, которому непросто», – перечислил Кузнецов. Перед новосибирским руководителем Травниковым стоит вызов политического характера: много говорилось о противостоянии врио-единоросса с мэром областного центра Анатолием Локтем и с региональными элитами в целом.

          Но, как указывают наблюдатели, к финишу избирательной гонки три этих руководителя пришли с довольно хорошими показателями, и с высокими шансами быть переизбранными.

          По оценке экспертов, на индексе доверия к губернаторам вообще, и к Воробьеву, Цивилеву и Травникову в частности не сказалась общественная турбулентность, вызванная известиями о повышении пенсионного возраста. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отмечает, ссылаясь на данные социологических исследований:

          «Что касается выборов губернаторов, то здесь наблюдается максимальная дистанция между пенсионными изменениям и голосованием

          за новых или не очень новых региональных руководителей». «Пенсионные поправки – это не про губернаторов, – соглашается политолог Макаренко. – У нас люди знают, где федеральный уровень, где региональный. Дороги, транспорт, школы, больницы – это все вопросы, по которым оценивают глав регионов».

          Помощь Москвы позволяла управленцам завоевывать большой авторитет на региональном уровне и лоббировать проекты для своих регионов, – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. Но, добавим, решающее слово остается за оценивающими избирателями.

          Губернатору Московской области Воробьеву действительно крепко досталось с мусорной проблемой», – отмечает Макаренко. Но, подчеркивает политолог, как раз у подмосковного руководителя «баланс достижений и активности оказывается в весьма приличном состоянии». «Поэтому он в результате не попадает в «зону непредсказуемости», – полагает эксперт.

          В Подмосковье уже ликвидировали 85% мусорных свалок, – констатировала в четверг начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. «На эффективность работы определяющее влияние оказала помощь губернатора, который выделил муниципалитетам 575 млн рублей субсидий на ликвидацию всего несанкционированного мусора», – цитирует чиновницу региональный портал «Риамо».

          Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отмечает: в последнее время тема мусорных свалок в Подмосковье вообще не звучит, даже несмотря на попытки оппозиции в очередной раз «вбросить ее». «Эти попытки неубедительны. Самое сложное уже позади. Предложенное решение проблем, возможно, и не было идеальным, но было понятным и людей в целом устроило. Рекультивация, которая уже не ведется на полигонах, лучший ответ на все претензии», – сказал Калачев газете ВЗГЛЯД.

          По его оценке, Андрей Воробьев нашел решение проблемы со свалками еще до начала активной фазы избирательной кампании. Кроме того, «тему перестали подогревать извне», и в подобных условиях

          «Воробьеву весьма эффективно удается финишировать в этой выборной кампании».

          «По большому счету, если говорить о проблемном поле региона накануне выборов, тема свалок была на первом месте. Сейчас она ушла из информационного пространства, – поглсен с ним Калачев. – Ушла не потому, что любая тема гаснет, а потому, что власти нашли адекватный ответ, предложили решение. То количество усилий, которое было брошено на решение проблемы, возымело действие. У Воробьева все будет нормально с выборами. Это совершенно ясно и очевидно. Если в последние дни и предстоит над чем-то поработать, так над дополнительным информированием, потому что это условие нормальной явки».

          Не менее успешно с проблемами справился врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Эксперты отмечают его роль в сглаживании последствий (прежде всего социальных) трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», но не только.

          По оценке Калачева, местные элиты уже перешли на его сторону и никто не поддерживает прежнего главу региона Амана Тулеева, который управлял областью более двух десятков лет, а сейчас является спикером местного парламента. «Тулеев остался уважаемым человеком, но никак не действующим политическим актором. Его роль уже в истории. Если сейчас Цивилев и будет с кем-то конкурировать, то с самим собой», – считает политолог.

          Одним из ярких примеров того, как Цивилеву удается набирать очки, Калачев считает одобрение его идеи о праздновании 300-летия кузбасской угольной отрасли, которое «де факто превращается в празднование 300-летия региона». Ранее президент России Владимир Путин согласился установить памятную дату в честь этого события. Таким образом, Цивилев показал себя активным лоббистом, защитником интересов территории. Врио губернатора отличает амбициозная программа и множество проектов, которые получают одобрение у федерального центра. И это весьма солидный багаж перед выборами.

          «У Цивилева есть не только карт-бланш, но и серьезная поддержка. Очевидно, что Кемеровская область не останется без внимания федерального центра.

          Даже критики начинают менять риторику. Если смотреть на настроения местных экспертов, местных элит, то для Цивилева все складывается неплохо. Ставка на региональный патриотизм, конечно, сработает», – отмечает эксперт.

          Что же касается руководителя Новосибирской области Андрея Травникова, то изначальные трудности удалось преодолеть благодаря его активности, – отмечает Олег Матвейчев. «Пришел новый врио губернатора, сразу рьяно взялся за проблемы новосибирского метро, проблемы недостроенного моста через Обь, взялся за организацию молодежного чемпионата по хоккею, – указал эксперт. – Темы были не только объявлены, но и подтверждены правительством и президентом, что показало: Травников – серьезный человек. То, о чем он говорит – не предвыборные обещания, средства на соответствующие проекты будут в бюджете. И это, безусловно, было позитивно оценено».

          Также «в плюс» пошло то, что мэр-коммунист Локоть и Травников договорились о взаимной поддержке: Локоть сейчас поддерживает Травникова, а Травников Локотя – через год на выборах мэра, подчеркнул Матвейчев.

          «Значительная часть новосибирских элит и общества просто выдохнули: значит, не будут тратиться силы на «войну»

          региональной и городской властей», – указал эксперт.

          Локоть отказался от участия в губернаторских выборах, напоминает Константин Калачев. «Местным элитам, тем из них, кто считал, что можно как-то пораскачивать ситуацию, видимо, все объяснили... Тут и полпредство президента сыграло свою роль», – уверен собеседник.

          Для Травникова выстраивание отношений с элитами связано не только с выборами, полагает Калачев. «Выборы – это полдела. Важно, как будет после, как эти отношения отразятся на его дальнейшей работе, судьбе, решении задач, которые перед этим человеком поставил президент. Пока Виктор Толоконский (который ранее занимал пост губернатора и мэра Новосибирска – прим. ВЗГЛЯД) и Локоть как-то успокоились. Видимо, найдены взаимоприемлемые решения. Политика – это искусство искать компромиссы, где-то уступать, где-то чем-то делиться», – считает Калачев.

          У всех врио, пришедших на свои посты в результате нового кадрового отбора, хорошие цифры доверия, несмотря на негативное давление пенсионной темы, что говорит о положительной оценке людьми кадровой политики президента и доверии ему, заметил Олег Матвейчев. Помимо этого, новым управленцам помогли те самые качества, с помощью которых они прошли тесты новой кадровой системы. «Эти качества связаны с умением вникать в суть дела, вести коммуникацию с людьми, дипломатическими способностями, стратегическим видением развития региона», – перечислил он. В пользу многих играет фактор молодости и энергичности. «У нас есть запрос на то, чтобы во власти были молодые управленцы. Люди устали от одних и тех же лиц. А молодые всегда являются надеждой. Это губернаторы надежды», – считает политолог.


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