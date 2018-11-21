Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
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          Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

          Принц Мухаммед обещал Трампу помочь Сирии   25 декабря 2018, 18:21
          Фото: Reuters TV
          Текст: Петр Акопов

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          Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение после войны. Помощь саудитов будет весьма кстати – ведь на восстановление инфраструктуры необходимы сотни миллиардов долларов. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию.

          Не успел Трамп объявить о выводе американских войск из Сирии и получить за это от своих врагов-глобалистов очередную порцию упреков в том, что он подыгрывает Путину, как он нашел еще один повод показать американцам, как он экономит их деньги. В понедельник вечером президент США написал в твиттере:

          «Саудовская Аравия сейчас согласилась потратить необходимые деньги, нужные, чтобы помочь восстановить Сирию, вместо Соединенных Штатов. Видите? Разве не прекрасно, когда богатейшие страны помогают в восстановлении своим соседям вместо Великой Страны, США, которая находится в 5000 миль оттуда. Спасибо Саудовской Аравии!».

          Понятно, что Трамп и так не собирался вкладывать деньги в восстановление разрушенной семилетней войной Сирии – еще в августе он объявил о том, что «США прекращают эти несуразные ежегодные платежи в размере 230 миллионов долларов на развитие Сирии». Речь шла о деньгах, выделяемых для тех районов, где стояли американские войска – но Трамп уже тогда был нацелен на их вывод (который он проанонсировал еще весной). Тогда же Трамп объявил и о том, что «Саудовская Аравия и другие богатые страны на Ближнем Востоке начнут делать платежи вместо США. Я хочу развивать США, наши войска и страны, которые помогают нам».

          Но в августе американские войска еще стояли в Сирии – и расходы на них, кстати, на два порядка превышали 230 миллионов. По данным CNBC, которая в сентябре этого года ссылалась на доклад Пентагона, с 2011 года США потратили на сирийскую операцию (понятно, что речь идет не только о войсках, но и о поставках оружия и подготовку повстанцев) 23,5 миллиарда. Астрономическая сумма? Нет, если сравнить с расходами на кампании в Ираке или Афганистане – хотя там, конечно, и масштабы американских операций и присутствия были совсем другие.

          Так что если в августе слова Трампа о саудовских деньгах для Сирии не воспринимались слишком серьезно и актуально, то теперь, после того как американцы в ближайшие месяцы покинут Сирию, и контроль над всей территорией страны перейдет в руки Дамаска (за исключением части Идлиба и тех приграничных районов на севере, где пока что будет стоять турецкая армия), вопрос восстановления Сирии и того, кто будет за него платить, становится более чем актуальным.

          2019 год вообще станет годом торгов за право восстановления Сирии – и Саудовская Аравия будет играть в этом достаточно важную роль.

          И речь пойдет вовсе не о тех суммах, которые пока что выделялись – ведь в том же августе, когда Трамп отказался платить 230 миллионов, Госдеп сообщил, что «ряд зарубежных союзников и партнеров США за период с апреля согласился выделить на стабилизацию в Сирии почти 300 миллионов долларов - Саудовская Аравия намерена предоставить 100 миллионов из этих средств, а ОАЭ – 50». Эти средства даже не капля в море – на восстановление Сирии требуются огромные суммы.

          Еще год назад ООН оценивала его минимум в 250 миллиардов долларов. Президент Асад две недели назад заявил, что на восстановление мирной инфраструктуры в стране необходима сумма в размере от 250 до 400 миллиардов долларов и на это уйдет 10-15 лет. То есть уже понятно, что стране нужны будут ежегодные вливания в размере от 20 миллиардов долларов – огромные суммы по всем меркам. Однако если Сирию разрушали всем миром, то и восстанавливать ее придется точно также, сообща.

          Понятно, что будет принята некая программа восстановления Сирии – на уровне ООН. Большую роль в восстановлении будут играть и соседи Сирии – Иран (которому нужно закрепить свое влияние), Турция (которой нужно и влияние, и возвращение беженцев), Саудовская Аравия. Вопрос политического урегулирования, то есть достижения некоего соглашения о новой послевоенной власти, выборах и прочем, конечно, важен – без него международная программа не начнется. Но ускорить выработку и подписание этого соглашения будет очень сложно – дай Бог, если это удастся сделать в течении следующего года. Между тем восстановление идет уже сейчас – и его нужно ускорять в том числе и для того, чтобы стабилизировать общую ситуацию не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке.

          Россия уже неоднократно призывала все страны подключится к процессу – еще прошлой осенью Владимир Путин сказал, что «мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объемах оказать помощь». В августе этого года на встрече с Меркель президент России призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии, что будет способствовать возвращению беженцев. В октябре Путин снова вернулся к этой теме, заявив, что на повестке дня «восстановление разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращение на родину миллионов беженцев, что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны:

          «Рассчитываем, что помощь сирийцам в решении этих вопросов станет совместной задачей мирового сообщества».

          И уже в середине ноября на саммите в Сингапуре Путин еще раз напомнил:

          «Конечно, мировое сообщество, прежде всего Европа, если не хочет нового наплыва мигрантов, должна об этом подумать - избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу вне зависимости от политических пристрастий».

          Россия готова к полноформатной работе по восстановлению инфраструктуры и рабочих мест, которая выгодна и для России, и для Сирии, отметил тогда Путин: «Там есть, чем заниматься, в Сирии. И это касается не прямых бюджетных вложений».

          Но и европейские страны в высшей степени заинтересованы в том, чтобы восстанавливать Сирию, сказал Путин - потому что только в случае восстановления страны можно ожидать полномасштабного возвращения людей в свои родные дома.

          Европа пока что выжидает – думая, что в обмен на помощь в восстановлении можно будет требовать каких-то уступок от Путина и Асада. Немецкие политики, например, очень любят говорить о том, что «если мы, европейцы, будем участвовать в восстановлении Сирии, то мы должны воспринимать это как рычаг, дающий возможность влиять на послевоенный порядок» и «это не должно привести к тому, что мы восстановим разбомбленные Россией улицы, на которых приспешники Асада будут хватать возвращающихся беженцев для пыток в тюрьмах». Но проблема в том, что восстановление Сирии нужно в первую очередь самой Европе – чтобы решить хотя бы часть проблемы беженцев. Которые прибывают в нее уже даже не из самой Сирии – а из тех же лагерей беженцев, которые созданы для них на территории Турции. Точно также в восстановлении Сирии нуждаются и ее арабские соседи – потому что им самим выгодно, чтобы у них под боком была мирная и богатая страна. А Сирия всегда была богатой страной – едва ли не самой богатой во всем арабском мире, если мерить не последними десятилетиями, когда в Аравии и у иракцев появились большие доходы от нефтяного и газового экспорта, а смотреть на столетия.

          Поэтому при всем нежелании Европы и саудитов с аравийскими монархиями «давать деньги Асаду», другого варианта у них просто нет: Асад никуда не уйдет, а участвовать в процессе восстановления хотят все. Не случайно неделю назад, выступая в Вашингтоне спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что «восстановление этой страны, которое когда-нибудь случится, не может финансироваться только Асадом и его друзьями - Россией и Ираном. Оно должно спонсироваться всем международным сообществом до тех пор, пока мы не увидим политический процесс, который будет нас устраивать».

          Политический процесс, который будет устраивать американцев и саудитов, они в Сирии не увидят, но арабские деньги на восстановление Сирии пойдут. Для того, чтобы заработать на этом в послевоенной Сирии как политический капитал – ведь финансировать будут в первую очередь те районы, где живут близкородственные или дружественные племена и кланы – так и вполне обычный капитал, финансовый.  Потому что Сирия это очень выгодный рынок и традиционное, на протяжении тысячелетий, перекрестье множества торговых путей – и очень удобный вариант для будущих инфраструктурных проектов. Как газовых, так и транспортных. Например, в качестве части Нового шелкового пути. Теоретически один Китай с радостью восстановил бы всю разрушенную Сирию. Если бы имел на это карт-бланш и получил потом «контрольный пакет» в ее экономике. Но в этом не заинтересован ни Дамаск, ни соседи Сирии. Вообще, за право восстанавливать Сирию будет идти очень жесткая экономическая война – между Саудовской Аравией, Катаром, Эмиратами, Ираном, Турцией, Китаем, да и немцы с французами подтянутся.  

          Конечно, для того, чтобы Сирия полностью восстановила свое исторически очень значимое место в регионе необходимо достигнуть умиротворения в Ираке. Да и американцы должны наконец-то оставить в покое региональную сверхдержаву Иран. Но все это можно решить только в комплексе – и поэтому восстановление Сирии может стать хорошим поводом для строительства нового, мирного Ближнего Востока.


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