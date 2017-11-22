Взгляд
27 января, суббота  |  Последнее обновление — 00:08  |  vz.ru
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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...

Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          «Самое важное – гореть тем делом, которым занимаешься»

          Конкурс «Лидеры России» многое дал его участникам уже на стадии отборочных испытаний   26 января 2018, 20:45
          Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Сейчас я заместитель главы района, а когда начинал, то сразу увидел какие-то недочеты в благоустройстве. Уже тогда у меня сложилось впечатление, каким должен стать район в идеале», – рассказал газете ВЗГЛЯД Сергей Мысин (Севастополь), один из финалистов конкурса «Лидеры России». Он рассказал о том, как попал на конкурс и что это дает ему и его команде.

          До финала конкурса «Лидеры России», который пройдет 6–11 февраля в Сочи, остается чуть больше недели. В финал вышло 300 управленцев из 54 регионов страны. Возраст конкурсантов колеблется от 24 до 49 лет. Количество женщин-финалисток в среднем составляет 16%. 45% участников финала заняты в сфере услуг, у 74% финалистов есть дети, причем из них 11% воспитывают троих–четверых детей.

          Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, а в полуфинал вышли около 2600 участников. Участвовали представители всех 85 регионов.

          «Лидеры России» – это первый из 13 проектов в рамках открытой проектной платформы «Россия – страна возможностей», которая рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров, школьников.

          Одним из 300 финалистов оказался замглавы администрации Ленинского муниципального округа Севастополя Сергей Мысин. Он окончил Севастопольский государственный университет, а первую руководящую должность занял в 2010 году, став начальником торгового отдела. В послужном списке Мысина – работа в городском правительстве и руководство турфирмой. О том, какой опыт он успел получить от участия в конкурсе и какие цели перед собой ставит, Сергей Мысин рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

          ВЗГЛЯД: Сергей Александрович, как вы узнали о конкурсе «Лидеры России» и почему решили поучаствовать в нем?

          Сергей Мысин: Перед началом конкурса «Лидеры России» была обширная информационная кампания в СМИ. Много слышал о нем, в том числе от центральных телеканалов. Так или иначе, о нем заговорили мои коллеги. В нем планировали участвовать все молодые наиболее активные амбициозные люди. Я рекомендовал участвовать в нем своим друзьям и коллегам.

          Сергей Мысин (фото: из личного архива)
          Сергей Мысин (фото: из личного архива)

          В Севастополе специфическая ситуация, в 2014 году мы перешли в совершенно другое правовое поле. Приходилось изучать много новых российских реалий. Для этого в 2014 году поступил в магистратуру в РАНХиГС – изучать административное право. Конкурс «Лидеры России» воспринял как некую платформу для ориентира на лидеров отрасли, в управлении, как возможность открыть для себя новые горизонты и знания, методики. Хотелось не только поделиться опытом с коллегами, но и поучиться у тех, кто уровнем выше.

          Особенность Севастополя в том, что сейчас городу не хватает квалифицированных кадров со знанием российского права. На ключевых административных постах севастопольцев практически нет. Чтобы соответствовать и претендовать на эти должности, нужно постоянно учиться и развиваться. Помимо образования, конкурс «Лидеры России» – это платформа для дальнейшего роста, в первую очередь как управленца.

          ВЗГЛЯД: Какими качествами должен обладать успешный управленец?

          С. М.: В моей жизни это нацеленность на результат всей команды. Если вы работаете вместе, то нужно быть ее лидером и частью одновременно.

          ВЗГЛЯД: Когда вы обнаружили в себе лидерские качества?

          С. М.: Как только начал работать. Везде, куда бы я ни попадал, возглавлял какое-то направление либо компанию в целом. И следовал тем же принципам – нацеленность на результат, энтузиазм. Нужно жить тем, чем занимаешься. Ты просыпаешься, засыпаешь с этими мыслями. Одновременно продолжаешь самосовершенствоваться, получать новые знания.

          ВЗГЛЯД: На кого вы равнялись, чей опыт оказался самым полезным и ценным?

          С. М.: На моих бизнес-партнеров, инвесторов. В жизни всякий раз появлялись новые товарищи, на которых равнялся, учился вести дела, распределять свое время, направлять свои усилия в правильную сторону.

          ВЗГЛЯД: А что вы посоветуете тем, кто только решил развивать в себе лидерские качества?

          С. М.: У меня много сотрудников и коллег, которых стараюсь заряжать энтузиазмом, делюсь жизненным опытом. А универсальный совет такой: самое важное – это гореть тем делом, которым занимаешься. Сейчас я заместитель главы района, а когда начинал, то сразу увидел какие-то недочеты в благоустройстве. Уже тогда у меня сложилось впечатление, каким должен стать район в идеале, где необходимо отремонтировать дороги, где установить дополнительные урны. Хотелось изменить все, что казалось мне несовершенным.

          ВЗГЛЯД: Что вам больше всего запомнилось во время отборочного этапа?

          С. М.: В основном бизнес-игры. Работая на муниципальной службе, стал фокусироваться на определенных задачах и упускать из вида всю картину. Иногда нужно выдохнуть и посмотреть на все происходящее сверху, спланировать стратегическое видение.

          Эти игры, расчеты, глобальное планирование пробудило во мне новые качества и позволило смотреть на ситуацию со стороны, учитывать стратегические моменты планирования при решении бизнес-кейсов.

          Надо было принимать решение за 40 минут, имея лишь определенные вводные о том, где целесообразно построить, например, завод. Такого рода задачи позволили развить стратегическое мышление и планирование.

          ВЗГЛЯД: Во время участия в отборочном турнире вам удалось подружиться с единомышленниками?

          С. М.: Мы попадали в соответствующие группы, где люди заняты в сфере бизнеса, госслужбы, все делятся опытом. Есть целая группа финалистов – менеджеров, группа участников всего Южного федерального округа, появились соответствующие сообщества в соцсетях. Это помогает коммуникации друг с другом. Внутри Крыма участники конкурса формируют свое сообщество, переживают за общее дело, будь то трудоустройство или сотрудничество в тех или иных областях, поиск квалифицированных кадров. Благодаря этому в команде можно найти любого человека, будь то дизайнер или руководитель производства. А можно просто посоветоваться либо же начать совместный проект.

          ВЗГЛЯД: Во время отборочного тура вы постоянно думали о финале или было не до этого?

          С. М.: Думал о том, что надо не подвести. В вузах и школе мы не изучали историю России. На начальных этапах приходилось подтягивать многие знания. Во время отборочного этапа я полностью становился частью команды, все отдавались полностью. Если не сфокусироваться на командной работе, то пройти испытания невозможно. Есть различия между лидером, который стал частью команды, и человеком, который хочет победить, тянет одеяло на себя, но никакого конструктива не предлагает.


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