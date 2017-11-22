«Сейчас я заместитель главы района, а когда начинал, то сразу увидел какие-то недочеты в благоустройстве. Уже тогда у меня сложилось впечатление, каким должен стать район в идеале», – рассказал газете ВЗГЛЯД Сергей Мысин (Севастополь), один из финалистов конкурса «Лидеры России». Он рассказал о том, как попал на конкурс и что это дает ему и его команде.

До финала конкурса «Лидеры России», который пройдет 6–11 февраля в Сочи, остается чуть больше недели. В финал вышло 300 управленцев из 54 регионов страны. Возраст конкурсантов колеблется от 24 до 49 лет. Количество женщин-финалисток в среднем составляет 16%. 45% участников финала заняты в сфере услуг, у 74% финалистов есть дети, причем из них 11% воспитывают троих–четверых детей.

Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, а в полуфинал вышли около 2600 участников. Участвовали представители всех 85 регионов.

«Лидеры России» – это первый из 13 проектов в рамках открытой проектной платформы «Россия – страна возможностей», которая рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров, школьников.

Одним из 300 финалистов оказался замглавы администрации Ленинского муниципального округа Севастополя Сергей Мысин. Он окончил Севастопольский государственный университет, а первую руководящую должность занял в 2010 году, став начальником торгового отдела. В послужном списке Мысина – работа в городском правительстве и руководство турфирмой. О том, какой опыт он успел получить от участия в конкурсе и какие цели перед собой ставит, Сергей Мысин рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Сергей Александрович, как вы узнали о конкурсе «Лидеры России» и почему решили поучаствовать в нем?

Сергей Мысин: Перед началом конкурса «Лидеры России» была обширная информационная кампания в СМИ. Много слышал о нем, в том числе от центральных телеканалов. Так или иначе, о нем заговорили мои коллеги. В нем планировали участвовать все молодые наиболее активные амбициозные люди. Я рекомендовал участвовать в нем своим друзьям и коллегам.

Сергей Мысин (фото: из личного архива)

В Севастополе специфическая ситуация, в 2014 году мы перешли в совершенно другое правовое поле. Приходилось изучать много новых российских реалий. Для этого в 2014 году поступил в магистратуру в РАНХиГС – изучать административное право. Конкурс «Лидеры России» воспринял как некую платформу для ориентира на лидеров отрасли, в управлении, как возможность открыть для себя новые горизонты и знания, методики. Хотелось не только поделиться опытом с коллегами, но и поучиться у тех, кто уровнем выше.

Особенность Севастополя в том, что сейчас городу не хватает квалифицированных кадров со знанием российского права. На ключевых административных постах севастопольцев практически нет. Чтобы соответствовать и претендовать на эти должности, нужно постоянно учиться и развиваться. Помимо образования, конкурс «Лидеры России» – это платформа для дальнейшего роста, в первую очередь как управленца.

ВЗГЛЯД: Какими качествами должен обладать успешный управленец?

С. М.: В моей жизни это нацеленность на результат всей команды. Если вы работаете вместе, то нужно быть ее лидером и частью одновременно.

ВЗГЛЯД: Когда вы обнаружили в себе лидерские качества?

С. М.: Как только начал работать. Везде, куда бы я ни попадал, возглавлял какое-то направление либо компанию в целом. И следовал тем же принципам – нацеленность на результат, энтузиазм. Нужно жить тем, чем занимаешься. Ты просыпаешься, засыпаешь с этими мыслями. Одновременно продолжаешь самосовершенствоваться, получать новые знания.

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С. М.: На моих бизнес-партнеров, инвесторов. В жизни всякий раз появлялись новые товарищи, на которых равнялся, учился вести дела, распределять свое время, направлять свои усилия в правильную сторону.

ВЗГЛЯД: А что вы посоветуете тем, кто только решил развивать в себе лидерские качества?

С. М.: У меня много сотрудников и коллег, которых стараюсь заряжать энтузиазмом, делюсь жизненным опытом. А универсальный совет такой: самое важное – это гореть тем делом, которым занимаешься. Сейчас я заместитель главы района, а когда начинал, то сразу увидел какие-то недочеты в благоустройстве. Уже тогда у меня сложилось впечатление, каким должен стать район в идеале, где необходимо отремонтировать дороги, где установить дополнительные урны. Хотелось изменить все, что казалось мне несовершенным.

ВЗГЛЯД: Что вам больше всего запомнилось во время отборочного этапа?

С. М.: В основном бизнес-игры. Работая на муниципальной службе, стал фокусироваться на определенных задачах и упускать из вида всю картину. Иногда нужно выдохнуть и посмотреть на все происходящее сверху, спланировать стратегическое видение.

Эти игры, расчеты, глобальное планирование пробудило во мне новые качества и позволило смотреть на ситуацию со стороны, учитывать стратегические моменты планирования при решении бизнес-кейсов.

Надо было принимать решение за 40 минут, имея лишь определенные вводные о том, где целесообразно построить, например, завод. Такого рода задачи позволили развить стратегическое мышление и планирование.

ВЗГЛЯД: Во время участия в отборочном турнире вам удалось подружиться с единомышленниками?

С. М.: Мы попадали в соответствующие группы, где люди заняты в сфере бизнеса, госслужбы, все делятся опытом. Есть целая группа финалистов – менеджеров, группа участников всего Южного федерального округа, появились соответствующие сообщества в соцсетях. Это помогает коммуникации друг с другом. Внутри Крыма участники конкурса формируют свое сообщество, переживают за общее дело, будь то трудоустройство или сотрудничество в тех или иных областях, поиск квалифицированных кадров. Благодаря этому в команде можно найти любого человека, будь то дизайнер или руководитель производства. А можно просто посоветоваться либо же начать совместный проект.

ВЗГЛЯД: Во время отборочного тура вы постоянно думали о финале или было не до этого?

С. М.: Думал о том, что надо не подвести. В вузах и школе мы не изучали историю России. На начальных этапах приходилось подтягивать многие знания. Во время отборочного этапа я полностью становился частью команды, все отдавались полностью. Если не сфокусироваться на командной работе, то пройти испытания невозможно. Есть различия между лидером, который стал частью команды, и человеком, который хочет победить, тянет одеяло на себя, но никакого конструктива не предлагает.