Range Rover Velar

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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп объявил об очередной громкой отставке
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Зеленский принялся шутить про российский газ
Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата
Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию
Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках
Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд
Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая
Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца ЖуиПодробности...
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