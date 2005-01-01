Появились первые фото внедорожника Aurus

Взгляд
8 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
Разделы

Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
Перейти а раздел…

Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
Перейти а раздел…

Операцию ВСУ в Донбассе возглавил любитель интернет-флирта

Генерал-лейтенант Александр Сырский имеет весьма противоречивую репутациюФото: «UA:Перший»/YouTube
Уходящий президент Украины Петр Порошенко сменил командующего объединенной военной группировкой в Донбассе. Войска возглавил генерал-лейтенант Александр Сырский, особо знаменитый тем, что именно он был разбит под Дебальцево. В биографии генерала есть ряд пикантных подробностей, но куда большее значение имеет политический контекст его назначения.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Дональд Трамп заходит с украинского фланга

Глеб Простаков, журналист
События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в своей колонии американцами. И ветер украинских перемен если и подует, то оттуда же, из США. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
Обсуждение: 107 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Пассажиры «Суперджета» в Шереметьево отказались лететь из-за запаха гари
            Возле Красной площади нашли тело сержанта полицииИран объявил об отказе от ряда обязательств по ядерной сделкеСША заподозрили Иран в переброске в Персидский залив баллистических ракетРоссийский актер незаконно пересек границу Украины
            В США показали ледоруб, которым убили ТроцкогоДемократов в Конгрессе США возмутил отзыв посла на УкраинеПомпео объяснил отмену визита в БерлинСамбурская со скандалом ушла из театра на Малой Бронной
            Лондон вернулся к пропаганде о «бочковых бомбах» и «атаках на больницы» в СирииВ Крыму рассказали о состоянии брошенных 10 истребителей МиГ-29 ВВС УкраиныКоломойский посоветовал Зеленскому оставить лишь одного министраСтало известно, на сколько за год подорожал шашлык

            Главная тема


            Опасен ли для России фильм "Курск"

            трагедия в Шереметьево


            Летчики прокомментировали переговоры пилотов «Суперджета» с диспетчером

            «невежливость и бесстыдство»


            В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

            «Кто нам мешает?»


            На Украине предложили установить на границе с Россией ядерные мины

            Видео

            расследование газеты взгляд


            Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

            трагедия в Шереметьево


            Пассажир «Суперджета» снял на видео работу спасателей

            «бумага все стерпит»


            Соловьев дал совет обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда писательнице

            операция в сирии


            Стало известно, как сработали «Панцирь-С1» и «Тор-М1» при атаке на Хмеймим

            «Весенний шторм»


            Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

            Память войны


            Сергей Худиев: День Победы – торжество или трагедия?

            Стратегия мира


            Дмитрий Дробницкий: Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

            российский авиапром


            Сергей Мардан: России нужны крылья

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            Появились первые фото внедорожника Aurus

            Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров  (фото: twitter.com/minpromtorg_rus)
            Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров  (фото: twitter.com/minpromtorg_rus)
            Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Aurus составит конкуренцию всем мировым маркам в своем сегменте  (фото: twitter.com/minpromtorg_rus)
            По словам Мантурова, в следующем году Минпромторг сделает несколько подготовительных шагов для продвижения нового российского бренда на международные рынки  (фото: twitter.com/minpromtorg_rus)
            По словам Мантурова, над созданием автомобиля работали «лучшие российские дизайнеры и инженеры»  (фото: twitter.com/minpromtorg_rus)

            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Появились первые фото внедорожника Aurus

            Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
            Подробности...

            Японский император впервые отрекся от престола

            Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
            Подробности...

            Умерла Элина Быстрицкая

            Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
            Подробности...

            Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России

            В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский меч
            Подробности...

            Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

            Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
            Подробности...

            Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

            Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
            Подробности...

            Собор Парижской Богоматери сгорел

            Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
            Подробности...

            В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

            Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
            Подробности...

            Джулиан Ассанж арестован британской полицией

            Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
            Подробности...

            Опубликовано первое в истории фото черной дыры

            Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
            Подробности...

            Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

            Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
            Подробности...

            Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

            В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
            Подробности...

            Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

            Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
            Подробности...

            Путину в Киргизии подарили коня и щенка

            Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
            Подробности...

            Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

            Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
            Подробности...
             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............