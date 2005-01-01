Эксперт: Обновленная Конституция сохранит стабильность в России

Взгляд
21 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:54  |  vz.ru
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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
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Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

Полякам проще оккупировать Луну, чем Калининградскую область, считают военные экспертыФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны–члена НАТО. Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

Безлюдная Венеция, к берегам которой вернулись дельфины, символизирует принудительную «очистку планеты»Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции стала прозрачной, в ней появились рыбы и даже дельфины. А карантин в Китае привел к улучшению воздуха в Пекине и других крупных городах. Это даже дало повод некоторым экологам говорить о пользе коронавируса: якобы число людей, потенциально спасенных благодаря улучшению экологической обстановки, превысило число погибших от вируса. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
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России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

Дмитрий Родионов, политолог
Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать. Подробности...
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    Как коронавирус может улучшить мир

    Военные планы США в Польше пошли прахом

    Зачем люди скупают туалетную бумагу

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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...

      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

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              НОВОСТЬ ЧАСА:В Подмосковье выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом
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              «полностью поддержала»


              Лукашенко рассказал о реакции России на предложения Белоруссии по нефти

              с целью регулирования


              США собрались создать с Саудовской Аравией новый нефтяной альянс

              Высокий риск


              Названы повышающие опасность коронавируса болезни

              Видео

              борьба с пандемией


              Коронавирус разделил медиков на два лагеря

              Мир после коронавируса


              Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

              Плюс на минус


              В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

              «вирусная бомба»


              На Украине зреет эпидемическая угроза для России

              Заграничная собственность


              Дмитрий Родионов: России пора забрать свое у Украины и Прибалтики

              Крах глобализма


              Игорь Мальцев: У европейцев отнимают деньги и свободу

              Русский след


              Андрей Черваков: Кого стоит поддержать на выборах президента США

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Эксперт: Обновленная Конституция сохранит стабильность в России

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              Российские ученые расшифровали геном коронавируса

              Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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              Как мировые столицы переживают коронавирус

              Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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              Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

              Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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              Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

              В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

              Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

              Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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              На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

              Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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              Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

              Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

              В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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              Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

              В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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              Шойгу наградил последнего маршала СССР

              Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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              Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

              При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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              НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

              НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

              На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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