Эксперт: Обновленная Конституция сохранит стабильность в России

21 марта, суббота | Последнее обновление — 15:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Подмосковье выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом
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Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
|Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно.
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Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым?
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Мы заплатили внешние долги за все страны Советского Союза, и за это забрали себе всю заграничную собственность СССР. Ну, вернее, забрали бы, если бы соседи не вели себя подло. С этим нашим идеализмом пора бы заканчивать.
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Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400Подробности...
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 мартаПодробности...
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
Эксперт: Обновленная Конституция сохранит стабильность в России
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Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400Подробности...
Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 мартаПодробности...
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театрыПодробности...
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии Подробности...
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и МарсПодробности...
На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоцииПодробности...
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