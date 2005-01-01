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НОВОСТЬ ЧАСА:Согласовано новое перемирие в Донбассе
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Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер.
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Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста.
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Даже не знаю, кому отдать первое место в соревновании чиновничьего чванства и непрофессионализма. Очень трудный выбор. Но хорошо, что они уже постепенно учатся извиняться. Растут, можно сказать, над собой. Хорошая тенденция.
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Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздникомПодробности...
Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красеПодробности...
В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail ConceptПодробности...
Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне
Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
(фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»)
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Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздникомПодробности...
Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красеПодробности...
В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail ConceptПодробности...
В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходныеПодробности...
Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодкахПодробности...
Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»Подробности...
День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»Подробности...
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбеПодробности...
14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви Подробности...
Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его памятьПодробности...
Кирилл Толмацкий – популярный исполнитель рэпа, известный под псевдонимом Децл, умер после ночного концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя»Подробности...
Сенатору Рауфу Арашукову, который был задержан 30 января прямо в зале Совфеда, предъявлены обвинения причастности к двум убийствам, совершенным еще в 2010 году. Адвокат (справа) инструктирует парламентария, как давать показания в СКПодробности...
На Дворцовой площади прошел военный парад, а на Пискаревском кладбище акция памяти, которую посетил Владимир Путин. Президент возложил цветы к мемориалу и призвал передать правду о блокаде Ленинграда будущим поколениямПодробности...
В городах по всей Венесуэле начались столкновения противников президента Николаса Мадуро с силами безопасности. В беспорядках участвуют сотни тысяч венесуэльцев. Число задержанных измеряется сотнями, более полутора десятков человек погибли. Силовики пока сохраняют верность МадуроПодробности...