Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
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США нанесли новый удар по сближению России и Германии

Немецкие машины играют важную роль в российско-германских связяхФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
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Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
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Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
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Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
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Так и возникает здоровое гражданское общество

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Даже не знаю, кому отдать первое место в соревновании чиновничьего чванства и непрофессионализма. Очень трудный выбор. Но хорошо, что они уже постепенно учатся извиняться. Растут, можно сказать, над собой. Хорошая тенденция. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

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        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

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          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

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          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
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            Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

            Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником  (фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»)
            Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником  (фото: Валерий Мельников/РИА «Новости»)
            Президент приехал по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции, которое он получил еще в феврале - во время осмотра тематической экспозиции перед расширенным заседанием коллегии МВД.  (фото: Валерий Мельников/РИА Новости)
            В расположении полка президент проехал по манежу. Для него вывели гнедого коня, после президент сел в седло и сделал несколько кругов. Всего в выезде участвовали 17 лошадей, большинство из них, кстати, белые  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
            Позже Путин подарил Первому Оперативному полку полиции ГУМВД по Москве жеребца знаменитой русской породы «орловская рысистая» по кличке «Золотой луч». Коню - четыре года  (фото: Валерий Мельников/РИА Новости)
            В ответ президенту преподнесли очень символичный подарок - подкову, на удачу  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
            В конце встречи Путин дал шутливый совет по сохранению фигуры. «Как у нас шутят, что нужно девушке, для того, чтобы сохранять фигуру. Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие ребята классные, что они запросто выполнят все три функции», – с улыбкой сказал президент  (фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

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            Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

            Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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            Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

            Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
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            В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

            В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
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            В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

            В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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            Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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            Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

            Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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            Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

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            Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

            Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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            Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

            После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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            День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

            14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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            Умер Сергей Юрский

            Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
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            Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

            Кирилл Толмацкий – популярный исполнитель рэпа, известный под псевдонимом Децл, умер после ночного концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя»
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            Арестованный сенатор Арашуков дает показания в Следственном комитете

            Сенатору Рауфу Арашукову, который был задержан 30 января прямо в зале Совфеда, предъявлены обвинения причастности к двум убийствам, совершенным еще в 2010 году. Адвокат (справа) инструктирует парламентария, как давать показания в СК
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            В Петербурге отметили 75-летие освобождения от Блокады

            На Дворцовой площади прошел военный парад, а на Пискаревском кладбище акция памяти, которую посетил Владимир Путин. Президент возложил цветы к мемориалу и призвал передать правду о блокаде Ленинграда будущим поколениям
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            Каракас превратился в поле битвы противников и сторонников Мадуро

            В городах по всей Венесуэле начались столкновения противников президента Николаса Мадуро с силами безопасности. В беспорядках участвуют сотни тысяч венесуэльцев. Число задержанных измеряется сотнями, более полутора десятков человек погибли. Силовики пока сохраняют верность Мадуро
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