МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта
В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам (фото: Александр Щербак/ТАСС)
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7 марта, вторник | Последнее обновление — 19:07 | vz.ru
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