На Красной площади прошел парад Победы Школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной Слова благодарности ветеранам Великой Отечественной, написанные современными школьниками, появились на уличных экранах в ряде регионов страны. Ветеранов поздравили с Днем победы участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – и Российского движения школьников. Медиафасады со словами благодарности героям за их подвиги, мужество и отвагу накануне празднования 76-летия Великой Победы появились на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда и других городов. Также поздравления транслировались в аэропорту Шереметьево и на железнодорожных вокзалах Москвы (фото: «Большая перемена»)

