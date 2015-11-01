Школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной

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НОВОСТЬ ЧАСА

Глава минздрава Омской области найден живым

10 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Стыд Кожухова перед Грузией вредит России

Отношение Михаила Кожухова к Грузии вызвало неприятное удивление в России Анна Исакова/ТАСС
Журналист и телеведущий Михаил Кожухов признался в «стыде» за Россию, которая, по его словам, относится к Грузии «как дворовая шпана». Многочисленные комментаторы напомнили Кожухову о том, что именно Грузия добилась фактически полного разрыва связей между странами. Почему откровения Кожухова вызвали столь бурную реакцию общественности и как в России видят будущие отношения с Грузией? Подробности...
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Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

Полк советских мотоциклистов успешно работал по немецким тылам и спас целую стрелковую дивизию от гибели Общественное достояние
О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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День Победы на Украине получил новое значение

Киевляне защитили бабушек с портретом маршала Жукова от полиции и националистов Телеграм-канал «Страна.ua»
В некоторых бывших советских республиках власти всячески мешают гражданам отмечать День Победы. Это особенно заметно на Украине и в Прибалтике. В Киеве националисты устраивают провокации даже в отношении ветеранов. Однако, как считают эксперты, массовость мероприятий указывает на то, что 9 Мая остается объединяющим праздником для всего постсоветского пространства. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Никто и никогда больше не снимет «Судьбу человека»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они, и даже мы – уже невозможно физически. Подробности...

Мы – дети детей войны

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши деды и бабушки, ветераны войны, наши отцы и матери, дети войны – герои. Не потому, что они наши. А потому что вовсе не всё равно, кто строил Аушвиц и был в нем надзирателем, а кто освобождал Аушвиц и всю Европу. Подробности...
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Когда 9 Мая победит в «войнах памяти»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
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Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава минздрава Омской области найден живым
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    Школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной

    Слова благодарности ветеранам Великой Отечественной, написанные современными школьниками, появились на уличных экранах в ряде регионов страны. Ветеранов поздравили с Днем победы участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – и Российского движения школьников. Медиафасады со словами благодарности героям за их подвиги, мужество и отвагу накануне празднования 76-летия Великой Победы появились на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда и других городов. Также поздравления транслировались в аэропорту Шереметьево и на железнодорожных вокзалах Москвы  (фото: «Большая перемена»)
    Слова благодарности ветеранам Великой Отечественной, написанные современными школьниками, появились на уличных экранах в ряде регионов страны. Ветеранов поздравили с Днем победы участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – и Российского движения школьников. Медиафасады со словами благодарности героям за их подвиги, мужество и отвагу накануне празднования 76-летия Великой Победы появились на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда и других городов. Также поздравления транслировались в аэропорту Шереметьево и на железнодорожных вокзалах Москвы&#160;(фото: «Большая перемена»)
    Кроме того, школьники школьники 5-10 классов, их младшие братья и сестры опубликовали в своих социальных сетях видеопоздравления ветеранам в рамках акции #СДнемПобеды. Дети поблагодарили ветеранов за их мужество и отвагу, за то, что сегодня они могут жить в мирное время, мечтать, учиться и любить&#160;(фото: «Большая перемена»)
    Школьники делились семейными историями и архивными фотографиями времен войны в рамках Акции «История Победы», украшали окна своих квартир и домов в рамках традиционной акции «Окна Победы», танцевали «Вальс для Победителей», исполняли любимые песни военных лет и участвовали в тематических спортивных забегах&#160;(фото: «Большая перемена»)
    Акция затронула сразу несколько регионов страны&#160;(фото: «Большая перемена»)
    &#160;(фото: «Большая перемена»)


     
     
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