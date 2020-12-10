Россияне нарядили новогодние елки с фантазией Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

