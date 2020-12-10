Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

