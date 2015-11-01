Документы и фотографии о работе НКИД СССР в 1941 году

Шифртелеграмма полномочного представителя СССР в США К.А.Уманского в Народный комиссариат иностранных дел о беседе с заместителем государственного секретаря США С.Уэллесом относительно возможного нападения Германии на СССР. 1 марта 1941 г. (фото: Историко-документальный департамент МИД России)