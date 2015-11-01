Документы и фотографии о работе НКИД СССР в 1941 году

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7 октября, среда | Последнее обновление — 19:54 | vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей
Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»
Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии
Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
В России недооценивают польскую угрозу
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Киргизии предстоит пережить тяжелые времена
Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Школьные оценки тормозят развитие детей
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев
Коронавирус у Трампа: почему это важно
Обсуждение: 6 комментариев
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком
В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и ПятачокПодробности...
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E-mail: information@vz.ru
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