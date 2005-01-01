Шифротелеграммы советских дипломатов о попытках достичь согласия с Великобританией

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
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Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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    Новая война за Африку

    Куда пропали легендарные бренды 90-х

    Расизм в голливудских фильмах

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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Письмо полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского наркому иностранных дел СССР М.М. Литвинову об англо-французской политике «умиротворения» Германии, вероятных направлениях дальнейшей германской агрессии и росте в английском обществе настроений в пользу создания оборонительного англо-франко-советского альянса. 24 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского наркому иностранных дел СССР М.М. Литвинову об англо-французской политике «умиротворения» Германии, вероятных направлениях дальнейшей германской агрессии и росте в английском обществе настроений в пользу создания оборонительного англо-франко-советского альянса. 24 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского наркому иностранных дел СССР М.М. Литвинову об англо-французской политике «умиротворения» Германии, вероятных направлениях дальнейшей германской агрессии и росте в английском обществе настроений в пользу создания оборонительного англо-франко-советского альянса. 24 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского наркому иностранных дел СССР М.М. Литвинову об англо-французской политике «умиротворения» Германии, вероятных направлениях дальнейшей германской агрессии и росте в английском обществе настроений в пользу создания оборонительного англо-франко-советского альянса. 24 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с послом Польши в СССР В. Гжибовским об условиях участия СССР и Польши в декларации четырех держав. 25 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с послом Польши в СССР В. Гжибовским об условиях участия СССР и Польши в декларации четырех держав. 25 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с министром по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсоном и послом Великобритании в СССР У. Сидсом о перспективах политического, экономического и военного сотрудничества между СССР и Великобританией. 25 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с министром по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсоном и послом Великобритании в СССР У. Сидсом о перспективах политического, экономического и военного сотрудничества между СССР и Великобританией. 25 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с министром по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсоном и послом Великобритании в СССР У. Сидсом о перспективах политического, экономического и военного сотрудничества между СССР и Великобританией. 25 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с министром по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсоном и послом Великобритании в СССР У. Сидсом о перспективах политического, экономического и военного сотрудничества между СССР и Великобританией. 25 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с министром по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсоном и послом Великобритании в СССР У. Сидсом о перспективах политического, экономического и военного сотрудничества между СССР и Великобританией. 25 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника заместителя наркома иностранных дел СССР В.П. Потемкина – запись беседы с посланником Румынии в СССР Н. Диану о румыно-германском экономическом соглашении и международных переговорах по вопросу противодействия германской агрессии. 26 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника заместителя наркома иностранных дел СССР В.П. Потемкина – запись беседы с посланником Румынии в СССР Н. Диану о румыно-германском экономическом соглашении и международных переговорах по вопросу противодействия германской агрессии. 26 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника заместителя наркома иностранных дел СССР В.П. Потемкина – запись беседы с посланником Румынии в СССР Н. Диану о румыно-германском экономическом соглашении и международных переговорах по вопросу противодействия германской агрессии. 26 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника заместителя наркома иностранных дел СССР В.П. Потемкина – запись беседы с посланником Румынии в СССР Н. Диану о румыно-германском экономическом соглашении и международных переговорах по вопросу противодействия германской агрессии. 26 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Сообщение ТАСС о пребывании в Москве министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона. 28 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова полпреду СССР в Великобритании И.М. Майскому об итогах визита в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона. 28 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова полпреду СССР в Великобритании И.М. Майскому об итогах визита в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона. 28 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова полпреду СССР в Германии А.Ф. Мерекалову о срыве подписания декларации четырех держав, англо-французской политике в отношении СССР и настроениях в правящих кругах Германии в связи заявлением правительства Великобритании о предоставлении гарантий Польше. 4 апреля 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Письмо наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова полпреду СССР в Германии А.Ф. Мерекалову о срыве подписания декларации четырех держав, англо-французской политике в отношении СССР и настроениях в правящих кругах Германии в связи заявлением правительства Великобритании о предоставлении гарантий Польше. 4 апреля 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о предложении британского правительства временно ограничиться декларацией четырех держав (Великобритании, Франции, СССР и Польши) о консультациях в случае агрессии. 19 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о предложении британского правительства временно ограничиться декларацией четырех держав (Великобритании, Франции, СССР и Польши) о консультациях в случае агрессии. 19 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о целях предстоящего визита в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона, принципах советской внешней политики и готовности СССР к сотрудничеству с Великобританией в борьбе с фашистской агрессией. 20 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о целях предстоящего визита в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона, принципах советской внешней политики и готовности СССР к сотрудничеству с Великобританией в борьбе с фашистской агрессией. 20 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о целях предстоящего визита в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона, принципах советской внешней политики и готовности СССР к сотрудничеству с Великобританией в борьбе с фашистской агрессией. 20 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о целях предстоящего визита в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона, принципах советской внешней политики и готовности СССР к сотрудничеству с Великобританией в борьбе с фашистской агрессией. 20 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о целях предстоящего визита в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона, принципах советской внешней политики и готовности СССР к сотрудничеству с Великобританией в борьбе с фашистской агрессией. 20 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Проект декларации четырех держав, переданный послом Великобритании в СССР У. Сидсом наркому иностранных дел СССР М.М. Литвинову. [Не позднее 21 марта 1939 г.]  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
               (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
               (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с министром по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсоном о готовности Великобритании воевать с Германией и Италией и решимости Польши защищаться в случае внешней агрессии. 23 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с министром по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсоном о готовности Великобритании воевать с Германией и Италией и решимости Польши защищаться в случае внешней агрессии. 23 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Из дневника наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова – запись беседы с министром по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсоном о готовности Великобритании воевать с Германией и Италией и решимости Польши защищаться в случае внешней агрессии. 23 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с главным дипломатическим советником МИД Великобритании Р. Ванситтартом о провале политики «умиротворения», ликвидации Чехословацкого государства и дальнейшей германской экспансии. 17 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с главным дипломатическим советником МИД Великобритании Р. Ванситтартом о провале политики «умиротворения», ликвидации Чехословацкого государства и дальнейшей германской экспансии. 17 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с главным дипломатическим советником МИД Великобритании Р. Ванситтартом о провале политики «умиротворения», ликвидации Чехословацкого государства и дальнейшей германской экспансии. 17 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с главным дипломатическим советником МИД Великобритании Р. Ванситтартом о провале политики «умиротворения», ликвидации Чехословацкого государства и дальнейшей германской экспансии. 17 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с главным дипломатическим советником МИД Великобритании Р. Ванситтартом о провале политики «умиротворения», ликвидации Чехословацкого государства и дальнейшей германской экспансии. 17 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о предстоящем визите в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона и в связи с германским ультиматумом Румынии. 18 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о предстоящем визите в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона и в связи с германским ультиматумом Румынии. 18 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о предстоящем визите в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона и в связи с германским ультиматумом Румынии. 18 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о предстоящем визите в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона и в связи с германским ультиматумом Румынии. 18 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД СССР о беседе с министром иностранных дел Великобритании лордом Галифаксом о предстоящем визите в Москву министра по делам заморской торговли Великобритании Р. Хадсона и в связи с германским ультиматумом Румынии. 18 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о требованиях немцев к румынам направлять в Германию весь экспорт Румынии и желании правительства Великобритании выяснить позицию других стран по данному вопросу. 18 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о требованиях немцев к румынам направлять в Германию весь экспорт Румынии и желании правительства Великобритании выяснить позицию других стран по данному вопросу. 18 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова полпреду СССР в Великобритании И.М. Майскому относительно советского предложения о созыве совещания представителей СССР, Великобритании, Франции, Польши и Румынии по румынскому вопросу. 18 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о германском давлении на Румынию и возможном включении Турции в состав стран-участниц совещания. 19 марта 1939 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Докладная записка наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о германском давлении на Румынию и возможном включении Турции в состав стран-участниц совещания. 19 марта 1939  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)

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