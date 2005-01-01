Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

Взгляд
24 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
Разделы

Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминологи серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Чехи испугались русской мести за маршала Конева

У чешских чиновников нет ни малейшего права отрицать решающую роль Конева в освобождении ПрагиФото: Petr David Josek/AP/ТАСС
Пражские чиновники, ответственные за снос памятника Ивану Коневу, боятся стать жертвами российских спецслужб и взяты под охрану. Другими словами, у Европы начинается очередной приступ шпиономании, и месячник карантина плавно перетекает в месячник «отражения российской угрозы». Раньше подобное удивляло и возмущало. Теперь хочется порадоваться, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие нефтяные кризисы в истории

    Эпидемия коронавируса в России достигла пика?

    Зеленский вернул Саакашвили в политику

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее, положительно

          • Скорее, отрицательно

          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин заявил о поддержке для автопрома
              Путин перенес празднование окончания Второй мировой войныВ Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляцииСША собрались вытеснить Россию с рынка ядерных технологийЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума
              Захарова рассказала о самоизоляции ЛавроваСаакашвили оконфузился с флагом УкраиныЛукашенко раскритиковал вводившие режим самоизоляции страныПомощник Глазьева посоветовал узнать у ЦБ, почему «они возбудились»
              Сенатор: Смерти от коронавируса в развивающихся странах – на совести украинских дипломатовНовое мошенничество с электронными пропусками появилось в МосквеСеменович назвала получающих 100 тыс. рублей мужчин «не зарабатывающими»Эксперт оценил заявление властей США о губительности солнечного света для коронавируса

              Главная тема


              Чехи испугались русской мести за маршала Конева

              деньги МВФ для Украины


              Погребинский: Назначение Саакашвили плохо кончится для Зеленского

              известный телеведущий


              Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

              первый президент Украины


              Кравчук: Горбачев был основным тормозом перестройки

              Видео

              бум интернет-мошенничества


              Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

              война правок


              Украина объявила России войну в «Википедии»

              «преступления режима Асада»


              Германия начала «Нюрнбергский процесс» над Сирией

              американский посол в Минске


              США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

              «Орлиный коготь»


              Как спецслужбы США пережили самый позорный провал в истории

              В.И. Ленин – 150 лет


              Борис Межуев: Почему не умирает Ленин

              Сложности самоизоляции


              Анна Долгарева: В четырех стенах психика истончается

              Скандал вокруг сериала


              Сергей Мардан: Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?

              Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

              24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел  (фото: NASA, ESA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA))
              24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел  (фото: NASA, ESA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA))
              Галактика Сомбреро, снимок 2015 года. Галактика расположена примерно в 29 млн световых лет от Земли в созвездии Девы, в ее центре находится одна из крупнейших сверхмассивных черных дыр  (фото: NASA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA))
              Галактики Антенны телескоп заснял в 2006 году. Это пара столкнувшихся галактик в созвездии Ворона  (фото: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration; Acknowledgment: B. Whitmore (Space Telescope Science Institute))
              Туманность Омега, снимок 2003 года. Это небольшой участок межзвездной среды, расположенный относительно недалеко от Земли – в 5-6 тысячах световых лет  (фото: NASA, ESA and J. Hester (ASU))
              Вестерлунд 2, снимок 2015 года. Скопление, состоящее из трех тысяч звезд, расположено в нашей галактике Млечный путь и удалено от Земли на 20 тысяч световых лет  (фото: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team)
              Галактика Водоворот, снимок 2005 года. В ее центре находится огромная черная дыра, разгоняющая вокруг себя газ со скоростью 3 млн км/ч  (фото: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI), and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA))
              Крабовидная туманность, снимок 2005 года. Образовалась после взрыва сверхновой в июле 1054 года  (фото: NASA, ESA, J. Hester and A. Loll (Arizona State University))
              Эта Киля, снимок 2019 года. Двойная звезда-гипергигант, по светимости в 5 млн раз опережающая Солнце  (фото: NASA, ESA, N. Smith (University of Arizona), and J. Morse (BoldlyGo Institute))
              Туманность NGC 2174, или Головы обезьяны, снимок 2014 года. Расположена в созвездии Орион  (фото: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA))
              Туманность Пузырь, снимок 2016 года. Образована звездным ветром из пыли от сверхгорячей звезды, которая в 45 раз массивнее Солнца  (фото: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA))

              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

              В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
              Подробности...

              Россия борется с коронавирусом

              По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
              Подробности...

              Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

              В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
              Подробности...

              Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

              Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
              Подробности...

              Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

              Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
              Подробности...

              Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

              В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
              Подробности...

              Путин посетил больницу в Коммунарке

              Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
              Подробности...

              Российские ученые расшифровали геном коронавируса

              Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
              Подробности...

              Как мировые столицы переживают коронавирус

              Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
              Подробности...

              Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

              Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
              Подробности...

              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
              Подробности...

              Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

              В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
              Подробности...

              Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

              Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
              Подробности...

              В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

              Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
              Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

              Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
              Подробности...

              Предыдущие новости: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............