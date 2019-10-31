Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

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23 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Сделан последний шаг по превращению Крыма в обычный регион России

Теперь каждый желающий сможет добраться до Крыма по железной дорогеФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Строительство важнейшего для страны инфраструктурного объекта – Крымского моста – окончательно завершено. После автомобильного вводится в строй и железнодорожное движение. Какое значение это имеет для жителей Крыма и остальных россиян – и чем теперь займутся строители Крымского моста? Подробности...
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Следы стрелка с Лубянки привели на Украину

Самым известным активистом движения борцов за «славянский этнос» и «чистоту крови» стал человек с отчеством ФаруховичФото: кадр канала REN TV
Стрелок, напавший на главное здание ФСБ и убивший двоих сотрудников спецслужбы, мог быть не одинок. Согласно источникам, через Евгения Манюрова оперативники вышли на некое Этническое национальное объединение, идеология которого напоминает воззрения некогда многочисленных скинхедов. Но самое интересное, что базируется эта тщательно законспирированная организация на Украине. Подробности...
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От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система

Страна кленового листа еще на дальних подступах отсеивает низкоквалифицированных гастарбайтеровФото: Carlos Garcia Granthon/Zuma/Global look Press
Россия для регулирования миграционных потоков в Россию должна использовать опыт других стран. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил Владимир Путин. Он привел в пример опыт Канады, где действует целое министерство, определяющее нужды страны в тех или иных специалистах. Эксперты считают, что в России такая модель позволила бы исправить ряд перекосов на рынке труда. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Меньшинства отправляются в крестовые походы

Алексей Алешковский, сценарист
Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
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Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

Андрей Манчук, политолог
Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...
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    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 62 комментария
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Обсуждение: 20 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

              Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны  (фото: kremlin.ru)
              Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны  (фото: kremlin.ru)
              Первую часть пути глава государства проделал в кабине машиниста. Президент отметил, что поезд «идет значительно мягче, чем автомобили».  (фото: kremlin.ru)
              Путин отправился по мосту на «рельсобусе» (он же рельсовый автобус) — это такой мини-состав из электро- или тепловоза и нескольких вагонов  (фото: kremlin.ru)
              Из кабины машиниста Путин переместился в салон поезда, где вместе с рабочими выпил чаю из традиционных стаканов с подстаканниками. Первые пассажиры могли оценить плавность хода по «бархатному», бесшовному железнодорожному пути - наполненный почти до краев стакан стоял неподвижно, несмотря на то что локомотив двигался со скоростью под 100 км/час  (фото: kremlin.ru)
              Прибыв из Керчи в Тамань, Путин назвал открытие моста «приятным и очень важным событием». По его словам, мост очень важен для российской экономики. Президент подчеркнул: это не новый запуск, а восстановление связности между российскими столицами и Крымом, которая за 145 лет прерывалась лишь трижды – во время мировых войн и после того, как Киев прервал движение шесть лет назад  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
              Церемония открытия движения состоялась на станции Тамань  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
              Крымский мост – самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский и Таманский полуострова. Автомобильное движение по мосту открылось еще осенью прошлого года  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

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              Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

              Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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              Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

              Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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              Обсуждение: 20 комментариев

              Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

              12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

              В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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              Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

              В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
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              Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

              Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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              Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

              На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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              Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

              Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

              Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

              Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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              В Москве запустили МЦД

              В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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              Проект нового плацкартного вагона

              Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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              Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

              В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

              В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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              Венеция ушла под воду

              Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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