26 ноября, вторник | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
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Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов.
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Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ.
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Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала.
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года Подробности...
В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицыПодробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Около шести утра по московскому времени недалеко от столицы Албании Тираны произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Погибли восемь человек, десятки пострадали
(фото: Florion Goga/Reuters)
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года Подробности...
В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицыПодробности...
Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажировПодробности...
В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невестыПодробности...
В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинкиПодробности...
Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метраПодробности...
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов Подробности...
В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлеченияПодробности...
В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью историиПодробности...
Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалистокПодробности...
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке СейбаПодробности...
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