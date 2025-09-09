Набеговая экономика Запада

Когда я в 90-е годы учился в школе, была там такая повесточка, что «холодная война» закончилась и пора уже осознать, что торговать выгоднее, чем воевать. Нам так это объясняли. Мол, пуля, выпущенная из ружья, просто улетает в никуда и никакой прибыли не приносит, а рубль, вложенный в торговлю, оборачивается десятью рублями. И поэтому, дескать, надо пустить под нож все эти танки, корабли и самолеты, и наделать из них хороших тефлоновых сковородок как у капиталистов. Сейчас, по прошествии трех десятилетий, глядя на переговоры Трампа и Путина, сложно отделаться от впечатления, что мы все еще рассматриваем противостояние с коллективным Западом как этап непрекращающейся «холодной войны», а они на всю эту историю с Украиной смотрят не как на войну, а как на обычное и даже банальное содержание набеговой экономики, которую они практиковали испокон веков.

Не хотите мира, так дайте зерно!

Как только началась СВО, первое, о чем заговорили европейцы – это о «зерновой сделке» – соглашении между Россией, Украиной и Турцией об организации безопасного морского коридора для зерна из портов Украины через Черное море, контролируемого российским флотом, в южную Европу. Говорили какую-то нелепицу: что зерно надо срочно вывозить, потому что приближается время сельскохозяйственных работ и новый урожай некуда будет складывать. Черноморская зерновая инициатива просуществовала около года – с момента подписания 22 июля 2022 года до отказа России ее продлевать 18 июля 2023 года – и запомнилась огромным количеством каких-то абсурдных высказываний, полностью игнорирующих тот факт, что идут боевые действия.

Премию за лучший стендап тут, наверное, получила бы Урсула фон дер Ляйен, которая 17 июля 2023 года с трибуны Еврокомиссии возложила на Россию ответственность за «голодомор» в Африке: «Россия исполнила обещанное преступление… Теперь ни одно судно с зерном не сумеет отправиться в путь к детям Африки, страдающим от голода». При том, что, по данным ряда источников, зерно, которое должно было спасти от голода народы беднейших развивающихся стран, направлялось преимущественно в Западную Европу. Пять самых бедных стран (Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен) получили всего 2,5% вывезенного зерна.

С председателем Европейской комиссии состязались в остроумии и тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен, и представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, но общий смысл всей зерновой инициативы уже тогда выглядел как попытка обнести сарай, пока у хозяина горит дом.

Не дадите зерно, так дайте землю!

Еще через год – в июле 2024 года – появилась непроверенная информация о том, что больше половины пахотных земель на Украине проданы по бросовой цене иностранным корпорациям, в частности – институциональным инвесторам из США. Сообщалось, что три инвестиционные компании – Vanguard, Blackrock и Blackstone – через контролируемые ими фирмы Cargill, Monsanto, Dupont и т.д. приобрели 17 млн гектаров украинских земель – более половины всех сельхозугодий в стране.

На самом деле скупка земли началась еще раньше – когда стало понятно, что никакой зерновой сделки не будет. Уже в феврале 2023 года Оклендский институт США в своем отчете писал: «28% пахотных земель Украины принадлежит смеси, состоящей из украинских олигархов, европейских и североамериканских корпораций, а также суверенного фонда Саудовской Аравии». И что доля акций в большинстве украинских агрохолдингов на деле принадлежит американской NCH Capital, французской AgroGеneration, немецким ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, а также саудовским PIF и SALIC.

В то же время The New York Times писали, что Киев в нагрузку планировал продать доли и 24 государственных компаний общей оценочной стоимостью 100 млн долл. Но это в условиях военных действий дешевеющий актив, и цена на него была сильно завышена. Так что институциональные инвесторы ограничились скупкой земли. Сейчас структура собственности в стране сильно запутана, и кому что принадлежит, еще предстоит выяснить послевоенному аудиту, но, похоже, с паршивой овцы свой клок корпорации, спонсировавшие демократов, получили.

Не дадите землю, так дайте редкоземы!

Похватав все, что не приколочено, администрация Байдена со всей своей клиентурой, фондами и спонсорами удалилась так же, как и налетела. Но и после набега американских инвесторов на Украину у нее еще что-то осталось в закромах. С приходом Дональда Трампа всплыла тема редкоземов.

30 апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах. Оно предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. Переговоры, судя по всему, были очень тяжелыми, но в конце концов министр финансов США Скотт Бессент и глава украинского Минфина Юлия Свириденко поставили свои подписи под документом. Сделка предоставила американцам привилегированный доступ к новым разработкам природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. Обязательства США ограничивались работой Фонда восстановления страны, который планировалось наполнять поступлениями от добычи ресурсов. Проще говоря, «на сколько у вас накопаем – на столько вас и восстановим». При том, что и копать, и восстанавливать можно довольно долго: насчет сроков в договоре нет никакой конкретики.

Соглашение по редкоземам не такое выгодное, как изначально рассчитывали в Белом доме. Поставки оружия и финансирование войны осуществляла предыдущая президентская администрация. Трампу оставалось лишь во что-то конвертировать уже оказанную Украине помощь. Но при этом соглашение для США оказалось значительно более выгодным, чем первый текст, подписание которого американцы сорвали в ходе скандала с Зеленским 28 февраля 2025 года.

То, что все это постановка, целью которой было жестко надавить на Зеленского, очевидно. Причем, довольно грубая. Трамп и Вэнс цеплялись к словам, придирались и ёрничали в худших традициях салунных перепалок на Диком Западе. Но главная цель продюсеров заключалась в том, чтобы отвергнуть моральные обязательства и повысить цену сделки по редкоземельным металлам и ископаемому сырью.

Не дадите редкоземы, так дайте… хоть что-нибудь!

То, что послевоенное разграбление Украины окончательно приобретет ресурсное лицо, постепенно становится очевидным. Хотя и тут не все так гладко: никакие вопросы по алюминию, газу или калию не будут решаться без учета Москвы. Возможно, именно поэтому Владимира Путина в его поездке в Анкоридж сопровождал глава Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Пресса была очень осторожна в оценках, предостерегала от избыточных надежд на прорыв в переговорах, а Белый дом и Кремль не стали делать обязывающих заявлений во многом, вероятно, именно потому, что американцы сами до конца не представляют, что еще можно погрузить на свой пиратский корабль прежде, чем умоют руки на Украине.

Возможно, речь в дальнейших переговорах пойдет об отмене прав собственности Vanguard, Blackrock и Blackstone на активы Украины и их раздел между Москвой и Вашингтоном на том основании, что большинство сделок было заключено уже после того, как 20 мая 2024 года истек срок президентских полномочий Владимира Зеленского.

В любом случае, трампистская администрация ведет себя довольно нервно, ищет, в чем будет заключаться их «стейк» и какой именно он будет степени прожарки. Это не похоже на ту «холодную войну», которую мы привыкли видеть и категориями которой мы привыкли думать. Возможно, мы и правда преодолели привычное нам блоковое мышление XX века и должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами – которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.