Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

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5 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников? Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Ямайка решила сбежать от нового короля Британии

Карл III настолько непопулярен, что его коронация оживила республиканские силы по всему Британскому Содружеству Jens Buttner/dpa/Global Look Press
Подготовку к коронации Карла III омрачил маленький остров Ямайка, пообещав устроить референдум о выходе из-под власти монархии. В странах Британского Содружества сейчас в целом наблюдается рост республиканских настроений. Подогревает их движение Black lives matter, которое перекинулось из США на другие бывшие английские колонии. Но Ямайка потребовала еще и выплаты репараций за времена работорговли. Каковы ее шансы получить от Лондона миллиардные суммы? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. Подробности...

Покушения на Кремль добром не кончаются

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем. Подробности...

Откроет ли Грузия «второй фронт» против России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Против грузинского правительства работает вся инфраструктура западного влияния, созданная в этой стране за прошедшие десятилетия. Действие этого фактора мы наблюдали совсем недавно. Подробности...
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У Зеленского придумали идеологию для России

Удары беспилотников по Кремлю: главное

Обсуждение: 8 комментариев

Если не Байден, то Кеннеди

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Глеб Кузнецов

    Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    5 мая 2023, 09:04

    Меня критикуют любители Европы за внимание к Бразилии. Пиши, говорят, про Лихтенштейн или там Люксембург. Вот там все, как в России. А в Бразилии совсем же непохоже, неинтересно, да и не актуально. Но не могу остановиться я. Там все такое вкусное и очень смешное.

    Последняя прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. 

    Глава их аналога Счетной палаты, отвечающий в том числе за прозрачность государственной политики, заявил, что у них есть данные о том, что Болсонару подделал записи о собственной вакцинации против COVID-19 в общей базе данных, воспользовался ими для поездки в США, после чего удалил. Сам Болсонару всегда заявлял об отказе вакцинироваться. Отдельную полицейскую операцию по поводу выведения Болсонару на чистую воду назвали Venire (от лат. Venire contra factum proprium – запрет противоречивого поведения).

    Верховный суд Бразилии санкционировал изъятие «оружия, боеприпасов, компьютеров, паспорта, планшетов, сотовых телефонов и других электронных устройств». Полиция, посетив бывшего президента 3 мая в шесть утра, выполнила распоряжение лишь частично – изъят был только телефон.

    Всего в рамках операции ВС выдал 16 ордеров на обыск и конфискацию и шесть – на превентивный арест, включая задержание непосредственного помощника Болсонару подполковника Мауро Сида. Его обвиняют в том, что он лично фальсифицировал информацию в базе Минздрава не только в пользу Болсонару, но также его семьи. Полиция подозревает его аж в четырех преступлениях: нарушение санитарно-эпидемиологических мер, преступный сговор, внесение заведомо ложных данных в информационные системы и развращение несовершеннолетних. Последнее относится к 12-летней дочери Болсонару, которая с подачи отца якобы тоже получила фальсифицированное свидетельство. Так вот ты какое, развращение несовершеннолетних по-бразильски!

    Фото: Joedson Alves/EPA/ТАСС

    Комментируя информацию о том, что Болсонару якобы получил дозу вакцины Janssen в июле 2021 года, глава CGU («Счетная палата» Бразилии) де Карвальо заявил: «Запись об этом существует. По крайней мере, насколько нам известно». Генеральная прокуратура, пытаясь выгородить Болсонару, заявляла, что Сид действовал без его ведома, но все же признала факт фальсификаций. В свою очередь, за Сида вступились вооруженные силы, заявив, что это не более чем провокация со стороны ВС, и они «озадачены и раздражены» операцией.

    В свою очередь в заявлении ответственного за всю эту ерунду судьи ВС де Мораеша говорится, что «криминальная структура со временем консолидировалась, действуя на постоянной основе для вставки ложных данных о вакцинации против COVID-19 в пользу Болсонару» (и растления несовершеннолетних), и что преступление совершалось при его непосредственном участии.

    Уровень собранных доказательств потрясает. Например, в деле фигурирует то, что найденные в доме Сида наличные деньги «судя по всему, были прямым вознаграждением за фальсификацию данных».

    При этом Болсонару не было необходимости вводить ложную информацию о вакцинации для посещения США. Как заявил представитель Госдепартамента США Патель, на момент его нахождения в стране он, как глава государства, мог въехать, просто сдав тест. Сам Болсонару заявил, что никогда не посещал страны, которые отказывались принимать его без сертификата.


    Полиция оставила ему находящееся в доме оружие («для самозащиты» – Бразилия есть Бразилия) и паспорт. Но телефон забрала.  Очевидно, информация в нем послужит уликами по 25 делам, которые сейчас возбуждены против Болсонару.

    Эта ситуация раскрывает, почему власть Бразилии не торопится отменять множество формальных ковидных ограничений, которые в стране не соблюдаются примерно никем. Если бы они были отменены, преследование высокопоставленных лиц за прошлые нарушения мер против COVID-19 показалось бы крайне смешным – но раз они еще действуют, то формально все в порядке.

    Как по мне, это все очень мило. Ковид умер, но дело его живет. Ну и вечнозеленое «демократия – это власть демократов», чего уж там.

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