Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Меня критикуют любители Европы за внимание к Бразилии. Пиши, говорят, про Лихтенштейн или там Люксембург. Вот там все, как в России. А в Бразилии совсем же непохоже, неинтересно, да и не актуально. Но не могу остановиться я. Там все такое вкусное и очень смешное.

Последняя прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.

Глава их аналога Счетной палаты, отвечающий в том числе за прозрачность государственной политики, заявил, что у них есть данные о том, что Болсонару подделал записи о собственной вакцинации против COVID-19 в общей базе данных, воспользовался ими для поездки в США, после чего удалил. Сам Болсонару всегда заявлял об отказе вакцинироваться. Отдельную полицейскую операцию по поводу выведения Болсонару на чистую воду назвали Venire (от лат. Venire contra factum proprium – запрет противоречивого поведения).

Верховный суд Бразилии санкционировал изъятие «оружия, боеприпасов, компьютеров, паспорта, планшетов, сотовых телефонов и других электронных устройств». Полиция, посетив бывшего президента 3 мая в шесть утра, выполнила распоряжение лишь частично – изъят был только телефон.

Всего в рамках операции ВС выдал 16 ордеров на обыск и конфискацию и шесть – на превентивный арест, включая задержание непосредственного помощника Болсонару подполковника Мауро Сида. Его обвиняют в том, что он лично фальсифицировал информацию в базе Минздрава не только в пользу Болсонару, но также его семьи. Полиция подозревает его аж в четырех преступлениях: нарушение санитарно-эпидемиологических мер, преступный сговор, внесение заведомо ложных данных в информационные системы и развращение несовершеннолетних. Последнее относится к 12-летней дочери Болсонару, которая с подачи отца якобы тоже получила фальсифицированное свидетельство. Так вот ты какое, развращение несовершеннолетних по-бразильски!

Комментируя информацию о том, что Болсонару якобы получил дозу вакцины Janssen в июле 2021 года, глава CGU («Счетная палата» Бразилии) де Карвальо заявил: «Запись об этом существует. По крайней мере, насколько нам известно». Генеральная прокуратура, пытаясь выгородить Болсонару, заявляла, что Сид действовал без его ведома, но все же признала факт фальсификаций. В свою очередь, за Сида вступились вооруженные силы, заявив, что это не более чем провокация со стороны ВС, и они «озадачены и раздражены» операцией.

В свою очередь в заявлении ответственного за всю эту ерунду судьи ВС де Мораеша говорится, что «криминальная структура со временем консолидировалась, действуя на постоянной основе для вставки ложных данных о вакцинации против COVID-19 в пользу Болсонару» (и растления несовершеннолетних), и что преступление совершалось при его непосредственном участии.

Уровень собранных доказательств потрясает. Например, в деле фигурирует то, что найденные в доме Сида наличные деньги «судя по всему, были прямым вознаграждением за фальсификацию данных».

При этом Болсонару не было необходимости вводить ложную информацию о вакцинации для посещения США. Как заявил представитель Госдепартамента США Патель, на момент его нахождения в стране он, как глава государства, мог въехать, просто сдав тест. Сам Болсонару заявил, что никогда не посещал страны, которые отказывались принимать его без сертификата.

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Полиция оставила ему находящееся в доме оружие («для самозащиты» – Бразилия есть Бразилия) и паспорт. Но телефон забрала. Очевидно, информация в нем послужит уликами по 25 делам, которые сейчас возбуждены против Болсонару.

Эта ситуация раскрывает, почему власть Бразилии не торопится отменять множество формальных ковидных ограничений, которые в стране не соблюдаются примерно никем. Если бы они были отменены, преследование высокопоставленных лиц за прошлые нарушения мер против COVID-19 показалось бы крайне смешным – но раз они еще действуют, то формально все в порядке.

Как по мне, это все очень мило. Ковид умер, но дело его живет. Ну и вечнозеленое «демократия – это власть демократов», чего уж там.

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