США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

О том, что теракты на «Северных потоках» совершила некая украинская группа, написали такие флагманы западной журналистики, как немецкое издание Zeit, американское New York Times и британское Times. Причем информация в публикациях не противоречит друг другу, а, наоборот, в каждой статье приводятся детали, которые дополняют общую картину. Это говорит о хорошо организованной информационной кампании. Кто за ней стоит?

Тот, у кого есть возможность организовать такую кампанию в ведущих западных СМИ, и тот, у кого был мотив это сделать. Речь о США, а точнее, о Белом доме. То, что у администрации американского президента есть возможность устроить информационную кампанию любого уровня, думается, сомнений не вызывает. Но каковы мотивы? Во-первых, то, что лежит на поверхности. После расследования американского журналиста Сеймура Херша, который пришел к выводу, что взрыв газопроводов осуществили спецслужбы и военно-морской флот США, Вашингтону нужно снять с себя подозрение в глазах европейской общественности. А лучше всего для этого назначить виновным кого-то другого.

Во-вторых, версия об украинском следе при терактах может послужить оружием против окружения Владимира Зеленского. Тем более что офис украинского президента позволяет себе вольности, которые американцам понравиться не могут. Речь, прежде всего, идет о назначении главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. Человека, против назначения которого выступали на Украине «соросята» и все, кто аффилирован с американской Демократической партией. А значит, эта кандидатура не устраивает Белый дом. Кривонос связан с главой офиса украинского президента, серым кардиналом Украины, Андреем Ермаком. С некоторыми оговорками можно сказать, что Кривонос – человек Ермака. И то, что во главе НАБУ теперь ставленник серого кардинала Зеленского в Вашингтоне, иначе как фронду расценить не могли. Почему? НАБУ, Антикоррупционная прокуратура, Антикоррупционный суд – это параллельная судебно-правоохранительная структура, созданная американцами якобы с благой целью – бороться с коррупцией на Украине. На самом деле, для того чтобы держать за горло любого чиновника или бизнесмена, так как все они замешаны в коррупционных схемах. Элита майданной Украины прекрасно это понимает и, конечно, ей это не нравится.

Так, экс-президент Петр Порошенко сделал все, чтобы во время его правления так и не появился Антикоррупционный суд. Это было одной из причин Михомайдана. Поддерживая экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили против Порошенко, США надеялись заставить последнего учредить этот судебный орган, но безрезультатно. Появился Антикоррупционный суд уже при Зеленском. НАБУ в этой структуре играет ключевую роль. По сути, это полиция, а ее сотрудники осуществляют оперативную работу. По слухам, у детективов НАБУ есть компромат на любого крупного бизнесмена и топ-чиновника майданной Украины. А значит, тот, кто контролирует НАБУ, может оказать давление на любого представителя майданной элиты. С самого начала существования НАБУ нитки в руках по управлению этим органом были в руках американского посольства в Киеве. С назначением Кривоноса посольство полностью или частично утратит свое влияние на НАБУ. Поэтому в Вашингтоне назначение Кривоноса на эту должность иначе как самоуправством Ермака расценить не могли.

Почему Андрей Ермак рискнул сыграть против Белого дома? После отставки своего заместителя Кирилла Тимошенко, которая, по сути, была инициирована американцами, Ермак понял, что тучи над ним сгущаются. Под угрозой отставки находится его ставленник, министр обороны Украины Алексей Резник.

Для американских демократов сейчас украинский вопрос очень важен. Ведь от того, как будет складываться ситуация на поле боя на Украине в 2023 году, будет зависеть политическая судьба Джо Байдена и его окружения в 2024 году, когда в США пройдут президентские выборы. И если Украина проиграет, получится, что Байден и его команда выкинули миллиарды долларов впустую, а республиканцы «порвут» их во время предвыборной кампании. По этой причине Белый дом хочет тотально управлять всеми процессами на Украине: политическими, экономическими, военными. А для этого нужно взять под свой контроль офис Зеленского и заменить Ермака кем-то из «соросят», сохранив Зеленского как говорящую голову. Андрей Ермак это понимает и сопротивляется, как может. Назначение Кривоноса – это его попытка обезопасить себя от преследования со стороны НАБУ.

Тогда причем тут «украинская группировка», взорвавшая газопроводы? Издание «Times» написало, что акция была организована и профинансирована неким богатым украинцем, который якобы не связан с Зеленским. А теперь давайте смоделируем ситуацию. Допустим, через некоторое время выходит новая публикация в какой-нибудь западной газете, где будет сказано, что богатый украинец устроил теракт по просьбе высокопоставленного чиновника с Украины. Далее, в следующих статьях будет названо его имя – Алексей Резник. Министр обороны тут же слетает со своего поста, так как становится «нерукопожатным» в ЕС. Возможно, Германия или Швеция даже возбудят в отношении него уголовное дело. Потом выйдет следующая статья, где будет говориться, что Резник действовал не сам, а по приказу Ермака. И неважно, что не будет никаких доказательств, достаточно информационной атаки. И Ермак сразу станет политическим трупом. Ни британцы, ни кто-либо другой не рискнут за него вступиться. Американцы проведут на должность главы офиса своего человека, Зеленский заявит, что ничего не знал и что Ермак действовал за его спиной. Так американцы быстро зачистят всю ЗЕ-команду в государственном аппарате Украины.

Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Также будет подорвана вера населения в Зеленского – и люди зададутся закономерным вопросом: если он не контролирует свою команду, то как тогда может управлять страной?