США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

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4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:21  |  vz.ru
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Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки Егор Алеев/ТАСС
Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
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Как Грузия избежала украинизации

Участникам протестов 7–8 марта едва не удалось повторить в Тбилиси сценарий киевского Майдана EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Грузинский лидер Ираклий Гарибашвили объявил о срыве плана «украинизации» его страны. По его словам, Киев планировал реставрировать в Тбилиси режим Саакашвили. С этой целью украинские и западные политики провоцировали грузинскую молодежь на уличный бунт в стиле Евромайдана. Как республике удалось уклониться от «экспорта революции достоинства» и ждать ли попыток повторения Евромайдана в Тбилиси? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
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О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
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США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...
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Как наказать Финляндию за НАТО

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Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как Грузия избежала украинизации

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    Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

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    Сергей Миркин

    США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    4 апреля 2023, 08:50

    О том, что теракты на «Северных потоках» совершила некая украинская группа, написали такие флагманы западной журналистики, как немецкое издание Zeit, американское New York Times и британское Times. Причем информация в публикациях не противоречит друг другу, а, наоборот, в каждой статье приводятся детали, которые дополняют общую картину. Это говорит о хорошо организованной информационной кампании. Кто за ней стоит?

    Тот, у кого есть возможность организовать такую кампанию в ведущих западных СМИ, и тот, у кого был мотив это сделать. Речь о США, а точнее, о Белом доме. То, что у администрации американского президента есть возможность устроить информационную кампанию любого уровня, думается, сомнений не вызывает. Но каковы мотивы? Во-первых, то, что лежит на поверхности. После расследования американского журналиста Сеймура Херша, который пришел к выводу, что взрыв газопроводов осуществили спецслужбы и военно-морской флот США, Вашингтону нужно снять с себя подозрение в глазах европейской общественности. А лучше всего для этого назначить виновным кого-то другого.

    Во-вторых, версия об украинском следе при терактах может послужить оружием против окружения Владимира Зеленского. Тем более что офис украинского президента позволяет себе вольности, которые американцам понравиться не могут. Речь, прежде всего, идет о назначении главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. Человека, против назначения которого выступали на Украине «соросята» и все, кто аффилирован с американской Демократической партией. А значит, эта кандидатура не устраивает Белый дом. Кривонос связан с главой офиса украинского президента, серым кардиналом Украины, Андреем Ермаком. С некоторыми оговорками можно сказать, что Кривонос – человек Ермака. И то, что во главе НАБУ теперь ставленник серого кардинала Зеленского в Вашингтоне, иначе как фронду расценить не могли. Почему? НАБУ, Антикоррупционная прокуратура, Антикоррупционный суд – это параллельная судебно-правоохранительная структура, созданная американцами якобы с благой целью – бороться с коррупцией на Украине. На самом деле, для того чтобы держать за горло любого чиновника или бизнесмена, так как все они замешаны в коррупционных схемах. Элита майданной Украины прекрасно это понимает и, конечно, ей это не нравится.

    Так, экс-президент Петр Порошенко сделал все, чтобы во время его правления так и не появился Антикоррупционный суд. Это было одной из причин Михомайдана. Поддерживая экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили против Порошенко, США надеялись заставить последнего учредить этот судебный орган, но безрезультатно. Появился Антикоррупционный суд уже при Зеленском. НАБУ в этой структуре играет ключевую роль. По сути, это полиция, а ее сотрудники осуществляют оперативную работу. По слухам, у детективов НАБУ есть компромат на любого крупного бизнесмена и топ-чиновника майданной Украины. А значит, тот, кто контролирует НАБУ, может оказать давление на любого представителя майданной элиты. С самого начала существования НАБУ нитки в руках по управлению этим органом были в руках американского посольства в Киеве. С назначением Кривоноса посольство полностью или частично утратит свое влияние на НАБУ. Поэтому в Вашингтоне назначение Кривоноса на эту должность иначе как самоуправством Ермака расценить не могли.

    Почему Андрей Ермак рискнул сыграть против Белого дома? После отставки своего заместителя Кирилла Тимошенко, которая, по сути, была инициирована американцами, Ермак понял, что тучи над ним сгущаются. Под угрозой отставки находится его ставленник, министр обороны Украины Алексей Резник.

    Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Для американских демократов сейчас украинский вопрос очень важен. Ведь от того, как будет складываться ситуация на поле боя на Украине в 2023 году, будет зависеть политическая судьба Джо Байдена и его окружения в 2024 году, когда в США пройдут президентские выборы. И если Украина проиграет, получится, что Байден и его команда выкинули миллиарды долларов впустую, а республиканцы «порвут» их во время предвыборной кампании. По этой причине Белый дом хочет тотально управлять всеми процессами на Украине: политическими, экономическими, военными. А для этого нужно взять под свой контроль офис Зеленского и заменить Ермака кем-то из «соросят», сохранив Зеленского как говорящую голову. Андрей Ермак это понимает и сопротивляется, как может. Назначение Кривоноса – это его попытка обезопасить себя от преследования со стороны НАБУ.

    Тогда причем тут «украинская группировка», взорвавшая газопроводы? Издание «Times» написало, что акция была организована и профинансирована неким богатым украинцем, который якобы не связан с Зеленским. А теперь давайте смоделируем ситуацию. Допустим, через некоторое время выходит новая публикация в какой-нибудь западной газете, где будет сказано, что богатый украинец устроил теракт по просьбе высокопоставленного чиновника с Украины. Далее, в следующих статьях будет названо его имя – Алексей Резник. Министр обороны тут же слетает со своего поста, так как становится «нерукопожатным» в ЕС. Возможно, Германия или Швеция даже возбудят в отношении него уголовное дело. Потом выйдет следующая статья, где будет говориться, что Резник действовал не сам, а по приказу Ермака. И неважно, что не будет никаких доказательств, достаточно информационной атаки. И Ермак сразу станет политическим трупом. Ни британцы, ни кто-либо другой не рискнут за него вступиться. Американцы проведут на должность главы офиса своего человека, Зеленский заявит, что ничего не знал и что Ермак действовал за его спиной. Так американцы быстро зачистят всю ЗЕ-команду в государственном аппарате Украины.

    Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Также будет подорвана вера населения в Зеленского – и люди зададутся закономерным вопросом: если он не контролирует свою команду, то как тогда может управлять страной?

     

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