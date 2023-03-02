Россия – это другая и последняя Европа

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2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 06:38  |  vz.ru
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США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

Противоборство двух гигантов – Америки и Китая перекинулось на микроэлектронику Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
В современных условиях кто выпускает самые продвинутые микрочипы, тот владеет миром. Чтобы не дать Пекину догнать себя, Вашингтон предупредил, что запретит выпускать этот товар на территории КНР. А ведь именно в Поднебесной интернет-гиганты наладили выпуск чипов. Забавно, что сами по себе гиганты принадлежат третьей стране – Корее. Но корейский суверенитет Америку, похоже, не волнует. Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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В элите США созрел раскол по отношению к Украине

Митинги в поддержку действий России встречаются в том числе в Соединенных Штатах wdbj7.com
В Белом доме впервые признали очевидный факт: среди ведущих американских политиков немало тех, кто против дальнейшей поддержки киевского режима. Конечно, они руководствуются вовсе не симпатиями к России, а собственной логикой. Кто эти политики, почему они не рады финансированию Украины и когда их деятельность даст практический, нужный для нашей страны результат? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
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Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...
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Знаете, почему немцы нормальные?

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. Подробности...
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Украина лишила Германию армии

Британия завершила «сосисочную войну»

Кто еще введет войска на Украину

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Владимир Можегов

    Россия – это другая и последняя Европа

    Владимир Можегов
    публицист
    		2 марта 2023, 12:00

    «История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства», справедливо заметил Пушкин, не только гениальный поэт, но и гениальный историософ. С легкой руки Данилевского самым модным трендом нашего актуального консерватизма стал тезис: «Россия – не Европа». Но что это значит? Христианство – религия преимущественно белых, европейских народов. Европа – это и есть, в сущности, сумма Римской империи, эллинской культуры и христианства. И именно потому история Новой эры становится, по слову Пушкина, историей христианского мира. Сколько бы мы ни клеймили католиков еретиками, до ХI века Церковь была едина, и ни одна из поместных церквей не оспаривала права Римской церкви быть первой среди равных. То есть самые великие достижения поздней христианской античности (христианское богословие, политическая философия, римское право) – это достижения единого церковного мира (с центром в Риме) и единой Римской империи (с центром в Константинополе). И если «Россия не Европа», то, следовательно, и к этому единому христианскому миру, к античной Греции и античному Риму, к Гомеру, Платону, Августу и Константину отношения не имеет? Разумеется, это не так. Единый христианский мир, античная Греция и Рим, Гомер, Платон, Константин, Юстиниан – все это и наши корни.

    Россия была крещена византийским обрядом, еще единой Церковью, и Кирилл с Мефодием, после свершения русской миссии, отправились в папский Рим, где отслужили благодарственную литургию за вновь обретенный христианский народ. Крещеная Россия вошла в семью христианских народов, и именно потому «новейшая история как история христианства» стала и ее историей. И именно потому Россия стала одним из важнейших героев этой истории. Хотя да, и это тоже сущая правда, «никогда не имела ничего общего с остальною Европою» (Пушкин). Приняв крещение из Византии, Русь приняла одновременно и общую европейскую судьбу, и собственное уникальное своеобразие, и собственную уникальную роль в судьбах христианского мира. Однако это совсем не значит, что «Россия не Европа» и что история России полностью отделена от истории прочих христианских народов. Гениальная историософская мысль Пушкина звучала так: русская история «требует иной мысли» нежели история Запада, русская история – другая. Но она не выламывается из общей судьбы христианских народов, просто у России – особая роль: Русь стала преградой на пути монгольских орд, тем самым защитив Европу и сохранив христианскую цивилизацию. Так об этой особой духовной роли говорил Пушкин. В отличие от Данилевского, пушкинская парадигма не отсекает «нашу историю» от «не нашей», тем самым превращая ее в частную и региональную. Наоборот, пророчески освещает ее, придавая ей всечеловеческий и вселенский смысл.

    Не так ли точно и Константинополь до самого своего падения оставался крепостью, оборонявшей христианский мир с Востока? Когда же он рухнул, Западу лишь с огромным трудом удалось остановить продвижение турок. Но остановить внутреннего разложения уже не удалось. Сегодня в Европе завершаются процессы, начатые Реформацией: на наших глазах Европа возвращается в дохристианское варварство. И кажется, что роль России снова подобна той ее, прежней роли. Мы снова должны стать преградой. На этот раз на пути варварских орд с Запада, забывших свое христианское, эллинское, римское происхождение, забывших начала своей цивилизации, и именно потому обратившихся в варваров.

    Суть проблемы, таким образом, не столько в Европе (которой якобы не является Россия), сколько в том, что Европа перестала быть Европой, Запад перестал быть Западом, бывший христианский мир (Христилэнд – земля христиан) перестал быть христианским миром. Сегодня этим миром правят идеи Франкфурсткой школы фрейдомарксизма, Лео Штрауса и Анри-Бернара Леви, заявляющего, что Запад есть сумма «прав человека, либертринажа и иудейских ценностей». Разумеется, такой Запад – уже никакой не Запад, уже никакая не Европа. Это порабощенный мир. Однако, в том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию?

    Последнее было бы слишком опасно прежде всего для нас самих. Во-первых, именно к такому пути нас подталкивают наши извечные враги – англосаксы. Вскоре после Майдана директор ведущей американской частной разведывательно-аналитической компании в области геополитики Strategic Forecasting Inc. Джордж Фридман, говоря об украинской проблеме, признал, что «главной внешнеполитической целью США на протяжении всего прошлого столетия – Первой, Второй и холодной мировых войн – было и есть недопущение союза Германии и России. Поскольку объединение этих стран (то есть немецких технологий и русских ресурсов) представляет для США жизненно важную угрозу». То есть вообще представляет единственную опасность англосаксонскому доминированию. Важное признание, особенно учитывая то, что те же цели США очевидно преследуют и в сегодняшней войне на Украине.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Понятно, что без высоких технологий мы станем беззащитны перед высокотехнологичным врагом, прежде всего в военном плане (в свое время именно трезвое понимание этого положения дел заставило Петра идти на выучку в Европу). Но даже получив технологи от «азиатских тигров» (вообще, сомнительная идея), не утвердив своего уникального духовного центра, мы просто растворимся в нехристианской Азии. Русские в Европе через поколение становятся французами, что же станет с русскими в Азии?

    Не утвердив прочно свою культуроцентричную парадигму, свои собственные духовно-культурные корни (прежде всего византийское христианство и пушкинскую культуру), а также свою национально-культурную генеалогию (от Египта – Эллады – Рима – Византии), не утвердив в себе римско-имперского сознания (от античного Рима и единого Христилэнда), мы легко потерям себя в азиатских реалиях. Чтобы сохранить равновесие в своем обращении на Восток, чтобы развивать свою технологическую мощь, мы прежде всего не должны делать того, к чему нас упорно толкают англосаксы – отказываться от Европы. В 1930–1940-е Россию спасло утверждение в центре советского мира пушкинской культуры. Не будь этого, СССР ждал бы неминуемый распад. Но сегодняшняя ситуация еще серьезней, поскольку принимает планетарный характер. И теперь нашим золотым запасом должна стать уже не только пушкинская, но и античная, римская, европейская христианская культура.

     

    В то же время планетарность ХХI века открывает перед нами и новые горизонты и перспективы. Если англосаксам удалось сегодня оторвать Россию от Европы (и прежде всего от Германии), если силою вещей нам суждено повернуться лицом к нехристианскому Востоку, то именно планетарность сегодняшнего мира должна стать нашей доминантой. Отказавшись от ложной дихотомии Восток-Запад, мы можем обрести устойчивость в той роли, на которую указал уже Петр. Сегодня Россия должна осознать себя не только наследницей Восточного Рима и христианской культуры, но и северной сверхдержавой. Именно точка Севера позволит нам увидеть себя миром поистине всечеловеческим: и Востоком, и Западом, и одновременно уникальной цивилизацией со своим уникальным цивилизационным кодом.

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