Молдавия для России опаснее Украины

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4 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 13:10  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

Российские штурмовые группы продолжают наступление на Артемовск REUTERS/Anna Kudriavtseva
Украинское командование оказалось перед ужасным выбором – нести тяжелейшие потери при обороне Артемовска (Бахмута) или же сдать город наступающим российским частям. В Киеве полагают, что последний вариант позволит им сохранить войска для «решающего наступления». Почему взятие Артемовска может иметь ключевое значение для создания перелома в военных действиях в Донбассе?  Подробности...
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США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

С виду невинный метеорологический аэростат мог собирать ценную информацию о США EYEPRESS/Reuters
Над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. Военные говорят, что это китайский аэростат-шпион. Но команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Почему американцы в реальности не могут сбить этот шар, для чего он был запущен Китаем и какие выводы из этого должна сделать Россия?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Молдавия для России опаснее Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии пытаются создать новую «Антироссию». И ликвидировать ее будет в каком-то степени сложнее, чем «Антироссию украинскую». Подробности...

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...
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Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

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    Геворг Мирзаян

    Молдавия для России опаснее Украины

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		4 февраля 2023, 12:20

    Умный человек учится на ошибках других людей, не очень умный – на своих, а совсем дурак не учится вообще. Вот и коллективный Запад, не учитывающий уроки Грузии-2008 и Украины-2022, наверняка продолжит строительство «Антироссий» возле российских границ. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «сейчас на эту роль «приглядывают» Молдову». Глава МИД РФ отметил, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии Майю Санду, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

    Выбор, на первый взгляд, очень правильный. Во главе Молдавии действительно находятся люди, которые не скрываясь имеют гражданство страны-члена НАТО. Во главе Молдавии находятся люди, которые попросту отрицают молдавский характер молдавского государства. Если лидеры укрорежима или власти Грузии просто ставят целью включить свои страны в коллективный Запад, то молдавские элиты считают себя частью Румынии, незаконно отторгнутой из родной метрополии злобным Советским Союзом – и, соответственно, мечтают восстановить «историческую справедливость». Отказывают молдавскому языку в праве на существование – теперь он официально называется диалектом румынского. Отказывают в праве на существование молдавской истории, теснейшим образом связанной с российской – теперь это история оккупации. Отказывают гражданам Молдавии (как русским по национальности, так и русским по культуре) в российской идентичности – их мнения относительно перспектив присоединения к Румынии никто не спрашивает.

    Более того, молдавская ситуация для России в каком-то смысле гораздо опаснее, чем украинская или даже грузинская. Когда Саакашвили в 2008 году напал на российских миротворцев и решил уничтожить Южную Осетию, Москва имела возможность ввести войска и наказать грузинское руководство. Когда Украина устраивала геноцид русских и в 2022 году решила вторгнуться в ДНР/ЛНР, то Москва имела возможность ввести войска и наказать киевский режим. Однако в случае Молдавии такой возможности у России практически нет.

    Всему виной география. У Грузии и Украины был территориальный выход к России. Молдавия же зажата между Румынией и Украиной. И если что, Российской Федерации придется вводить туда войска либо через территорию страны-члена НАТО Румынии, либо через Одесскую и Николаевскую области, которые пока еще находятся под контролем Киева. Причем вводить срочно – то есть форсировать Днепр.

    И для того, чтобы спровоцировать Россию на такую срочность, особого ума не нужно. Молдавское руководство лишь должно начать операцию по «восстановлению территориальной целостности страны» – то есть ввести войска в Приднестровье. Отделившийся от Молдавии регион, где находятся тысячи российских миротворцев и сотни тысяч граждан Российской Федерации. Людей, которых Москва должна защищать.

    Фото: Вадим Денисов/ТАСС

    Да, у Молдавии банально не хватит сил для вторжения – молдавская армия состоит из 6 тыс. бойцов (еще 12 тысяч в резерве), 400 бронемашин и 10 танков. Однако никто не говорит о том, что вторгаться могут молдаване. «Наводить конституционный порядок» на своей будущей территории вполне могут и румыны в молдавской форме – если уж и встанет вопрос о присоединении Молдавии к Румынии, то Бухарест в довесок к нищей молдавской территории не прочь получить промышленные мощности Приднестровья. Молдавскую форму вполне могут надеть и американцы, и поляки – не говоря уже об украинцах.

    И такой шаг будет вполне логичным. Приднестровье на сегодняшний день действительно является ахиллесовой пятой России. Который уже год регион живет практически в условиях экономической блокады, организованной молдавским и украинским руководством.

    По сути, единственным стоппером на пути организации для России масштабного кризиса в Молдавии являются остатки страха. Страха перед тем, что приднестровская провокация окончательно заставит Россию отбросить политес и применить все возможные военные инструменты как для нанесения поражения киевскому режиму, так и для объяснения Западу всей опасности дальнейшей эскалации. И речь тут идет как о конвенциональных инструментах, так и о ядерных. Проблема лишь в том, что страх постепенно исчезает. Он уже исчез в вопросе поставок тяжелых вооружений Киеву, практически исчез в вопросе поставок дальнобойных ракет, колеблется в вопросе поставок самолетов. Так что Приднестровье на очереди.

    Что же делать для нивелирования этой угрозы?

    Во-первых, продолжать Специальную военную операцию до выполнения всех ее задач – как официально объявленных президентом Путиным, так и тех, о которых говорится как бы вскользь. Так, замкомандующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев еще в апреле 2022 года заявил, что одной из целей СВО является установление контроля за южными регионами Украины (читай Одессой и Николаевом) для выхода к границам Приднестровья. Аналогичной точки зрения придерживается абсолютное большинство серьезных российских экспертов, говорящих и пишущих об СВО – все они утверждают, что завершать ее без выхода к Приднестровью бессмысленно. Хотя бы потому, что в этом случае через полгода/год/два придется снова вводить войска на Украину, чтобы через ее территорию пробиваться к воюющему с молдавскими/румынскими/украинскими или даже американскими «миротворцами» Приднестровью.

    Во-вторых, необходимо наконец-то начать заниматься мягкой силой. Нанять специалистов (если нужно, то даже американских, которые в этом собаку съели), выделить бюджет, принять четкую госпрограмму, назначить ответственный за все это дело орган – и заниматься, наконец, работой с гражданским обществом постсоветских стран.

    Да, это длительный процесс. Его результаты можно будет увидеть не сегодня, не завтра – в лучшем случае через два-три избирательных цикла. Однако если это не сделать, если снова игнорировать «мягкую силу», то процесс создания Антироссий на постсоветском пространстве будет продолжаться. И не со всеми удастся справиться недипломатическими методами. Мы можем пробить коридор к Приднестровью и, отдав Молдавию румынам, сохранить под контролем пророссийские регионы этого государства (Приднестровье, а также Гагаузию, которая предпочтет оказаться под властью Москвы, а не Бухареста). Но что мы будем делать с появлением Антироссий в Армении, Казахстане, Киргизии? На всех спецопераций не хватит.

    Так что надо учиться на ошибках. Хотя бы своих.

     

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