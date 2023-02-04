Молдавия для России опаснее Украины

Умный человек учится на ошибках других людей, не очень умный – на своих, а совсем дурак не учится вообще. Вот и коллективный Запад, не учитывающий уроки Грузии-2008 и Украины-2022, наверняка продолжит строительство «Антироссий» возле российских границ. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «сейчас на эту роль «приглядывают» Молдову». Глава МИД РФ отметил, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии Майю Санду, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

Выбор, на первый взгляд, очень правильный. Во главе Молдавии действительно находятся люди, которые не скрываясь имеют гражданство страны-члена НАТО. Во главе Молдавии находятся люди, которые попросту отрицают молдавский характер молдавского государства. Если лидеры укрорежима или власти Грузии просто ставят целью включить свои страны в коллективный Запад, то молдавские элиты считают себя частью Румынии, незаконно отторгнутой из родной метрополии злобным Советским Союзом – и, соответственно, мечтают восстановить «историческую справедливость». Отказывают молдавскому языку в праве на существование – теперь он официально называется диалектом румынского. Отказывают в праве на существование молдавской истории, теснейшим образом связанной с российской – теперь это история оккупации. Отказывают гражданам Молдавии (как русским по национальности, так и русским по культуре) в российской идентичности – их мнения относительно перспектив присоединения к Румынии никто не спрашивает.

Более того, молдавская ситуация для России в каком-то смысле гораздо опаснее, чем украинская или даже грузинская. Когда Саакашвили в 2008 году напал на российских миротворцев и решил уничтожить Южную Осетию, Москва имела возможность ввести войска и наказать грузинское руководство. Когда Украина устраивала геноцид русских и в 2022 году решила вторгнуться в ДНР/ЛНР, то Москва имела возможность ввести войска и наказать киевский режим. Однако в случае Молдавии такой возможности у России практически нет.

Всему виной география. У Грузии и Украины был территориальный выход к России. Молдавия же зажата между Румынией и Украиной. И если что, Российской Федерации придется вводить туда войска либо через территорию страны-члена НАТО Румынии, либо через Одесскую и Николаевскую области, которые пока еще находятся под контролем Киева. Причем вводить срочно – то есть форсировать Днепр.

И для того, чтобы спровоцировать Россию на такую срочность, особого ума не нужно. Молдавское руководство лишь должно начать операцию по «восстановлению территориальной целостности страны» – то есть ввести войска в Приднестровье. Отделившийся от Молдавии регион, где находятся тысячи российских миротворцев и сотни тысяч граждан Российской Федерации. Людей, которых Москва должна защищать.

Да, у Молдавии банально не хватит сил для вторжения – молдавская армия состоит из 6 тыс. бойцов (еще 12 тысяч в резерве), 400 бронемашин и 10 танков. Однако никто не говорит о том, что вторгаться могут молдаване. «Наводить конституционный порядок» на своей будущей территории вполне могут и румыны в молдавской форме – если уж и встанет вопрос о присоединении Молдавии к Румынии, то Бухарест в довесок к нищей молдавской территории не прочь получить промышленные мощности Приднестровья. Молдавскую форму вполне могут надеть и американцы, и поляки – не говоря уже об украинцах.

И такой шаг будет вполне логичным. Приднестровье на сегодняшний день действительно является ахиллесовой пятой России. Который уже год регион живет практически в условиях экономической блокады, организованной молдавским и украинским руководством.

По сути, единственным стоппером на пути организации для России масштабного кризиса в Молдавии являются остатки страха. Страха перед тем, что приднестровская провокация окончательно заставит Россию отбросить политес и применить все возможные военные инструменты как для нанесения поражения киевскому режиму, так и для объяснения Западу всей опасности дальнейшей эскалации. И речь тут идет как о конвенциональных инструментах, так и о ядерных. Проблема лишь в том, что страх постепенно исчезает. Он уже исчез в вопросе поставок тяжелых вооружений Киеву, практически исчез в вопросе поставок дальнобойных ракет, колеблется в вопросе поставок самолетов. Так что Приднестровье на очереди.

Что же делать для нивелирования этой угрозы?

Во-первых, продолжать Специальную военную операцию до выполнения всех ее задач – как официально объявленных президентом Путиным, так и тех, о которых говорится как бы вскользь. Так, замкомандующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев еще в апреле 2022 года заявил, что одной из целей СВО является установление контроля за южными регионами Украины (читай Одессой и Николаевом) для выхода к границам Приднестровья. Аналогичной точки зрения придерживается абсолютное большинство серьезных российских экспертов, говорящих и пишущих об СВО – все они утверждают, что завершать ее без выхода к Приднестровью бессмысленно. Хотя бы потому, что в этом случае через полгода/год/два придется снова вводить войска на Украину, чтобы через ее территорию пробиваться к воюющему с молдавскими/румынскими/украинскими или даже американскими «миротворцами» Приднестровью.

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Во-вторых, необходимо наконец-то начать заниматься мягкой силой. Нанять специалистов (если нужно, то даже американских, которые в этом собаку съели), выделить бюджет, принять четкую госпрограмму, назначить ответственный за все это дело орган – и заниматься, наконец, работой с гражданским обществом постсоветских стран.

Да, это длительный процесс. Его результаты можно будет увидеть не сегодня, не завтра – в лучшем случае через два-три избирательных цикла. Однако если это не сделать, если снова игнорировать «мягкую силу», то процесс создания Антироссий на постсоветском пространстве будет продолжаться. И не со всеми удастся справиться недипломатическими методами. Мы можем пробить коридор к Приднестровью и, отдав Молдавию румынам, сохранить под контролем пророссийские регионы этого государства (Приднестровье, а также Гагаузию, которая предпочтет оказаться под властью Москвы, а не Бухареста). Но что мы будем делать с появлением Антироссий в Армении, Казахстане, Киргизии? На всех спецопераций не хватит.

Так что надо учиться на ошибках. Хотя бы своих.