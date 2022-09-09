Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом. Если и есть направление государственной деятельности, которое многие годы подвергается еще большей критике, чем эта самая наша зарубежная гуманитарная политика, то разве что политика в отношении российских соотечественников, проживающих там же, за границей.

Во многом высказываемые претензии абсолютно справедливы. Вот только есть одна тонкость, которую упрямо игнорируют критики. Она заключается в том, что последние три десятилетия у России в принципе не было возможности проводить более эффективную политику в данных вопросах. Против нашей страны работали не столько геополитические противники и собственные нерадивые чиновники, сколько объективные общественные и даже, можно сказать, исторические тенденции. И, да, использование глаголов в прошедшем времени тут неслучайно. У нас есть все шансы увидеть своими глазами, как будет переломлен и этот мощнейший цивилизационный тренд последних веков, утвердивший Запад – в лице Западной Европы и присоединившихся позже США – в качестве цивилизационной вершины человечества и образца для подражания, в том числе в области культуры, искусства и прочих гуманитарных сферах.

Под влияние этого тренда попали даже крайне далекие от Запада и породившие собственную совершенно уникальную культуру азиатские общества – Индия, Китай, Япония. Что уж говорить про Россию, для которой связь с Европой, ориентация на Европу исторически была важнейшим фактором культурной, духовной и общественной жизни страны.

В условиях глобализации и вестернизации планеты это привело к тому, что российская гуманитарная сфера в значительной степени стала ухудшенной копией западной – вторичной, провинциальной и заимствованной. А то, что ранее неизменно было нашей гордостью, вершиной русского гения, зачастую стало восприниматься замшелым и устаревшим, причем даже внутри нашего собственного общества. И в этом тоже была своя сермяга: Чайковский и Чехов – конечно, гении, но чем обогатила мир современная Россия? В подобной ситуации даже самая замечательная и продуманная концепция гуманитарной политики на зарубежье была бы обречена. Потому что мы сами не видели ценности в том, что производит страна в данной сфере.

Тут очень важно отметить, что это не значит, что ничего важного и ценного у нас не создавалось. Просто после национальной катастрофы 90-х Россия в духовном смысле пребывала в состоянии потерянности, которое усугублялось многими действительно нездоровыми процессами в культуре, искусстве, образовании и других важных областях.

Именно это крайне тяжелое и весьма опасное состояние нации, не понимающей, забывшей, потерявшей свое место, роль и значение в мире, оказалось у нас преодолено за последние годы. Обсуждения по поводу того, что же конкретно Россия поняла и вспомнила про себя, сейчас активно ведутся в самых разных кругах – некоторые версии весьма ядовитые, злые и даже ненавистнические. Но практически никто не сомневается, что в российском обществе исчезло жившее в нем почти три десятилетия чувство потерянности и непонимания, кто мы, куда мы идем и чего мы хотим.

Тут, конечно, среди прочего надо поблагодарить и Запад, который устроил у себя такой угар либеральной повестки, что заставил отшатнутся от него практически весь мир – и заодно напомнил России о ее сути.

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Россия – хранительница и защитница Традиции. Именно так – с большой буквы. Не замершего в вечности канона, а живой, дышащей и прорастающей в грядущее Традиции во всей ее сложности и многообразии. Мы точно знаем, что без истоков, без предков, без прошлого и без памяти нет завтра – защищая наши (и не только наши) корни, мы защищаем и строим будущее.

Шелуха безвременья слетела – и выяснилось, что Россия остается Россией. Она растет и развивается натом же фундаменте, что был заложен много веков назад. Она по-прежнему рождает гениев и героев. Ее дети ходят в школы, занимаются музыкой и спортом, выигрывают международные образовательные олимпиады и танцуют в Большом. Россия хранит память о прошлом и создает новые технологии. Она защищает свое, в том числе с оружием в руках. И для нее по-прежнему нет лучшего стимула, чем брошенный вызов.

А еще обнаружилось, что современная Россия создала немало нового, что стало не только частью нашей жизни, но и ее национальными брендами на мировой уровне: «Бессмертный полк», «Маша и медведь», RT, женская школа фигурного катания, ЧВК «Вагнер»…

Еще несколько лет назад от всего этого можно было бы пренебрежительно отмахнуться, мол, ерунда какая. Вот только на фоне стремительного скатывания Запада в либеральный тоталитаризм – с уродованием детей гендерными экспериментами, с примерами возрождения нацизма, с отменой своей культуры и искусства, с уничтожением прав и свобод граждан, с отказом от собственной истории, Россия с ее твердой приверженностью консерватизму превратилась в символ Сопротивления. Тоже с большой буквы.

На Россию теперь смотрит огромное количество людей по всему миру, видя в ней надежду на победу над либерально-глобалистским чудовищем, пожирающим западный мир и нацеливающимся на остальную планету.

Ирония судьбы, но именно сейчас, когда мировыми СМИ раскручена дичайшая русофобская кампания, когда западные правительства все жестче закручивают антироссийские гайки даже против собственных граждан, перспективы России в реализации своей гуманитарной политики за рубежом становятся куда лучше, нежели они были в предыдущий период дружеского партнерства.

В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив и проектов из скучной замшелости превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости.