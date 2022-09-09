Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

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9 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Освобожденные территории вынуждены отвечать на киевский террор

Автомобиль военного коменданта Бердянска был взорван в самом центре города t.me/glava_brd
С разницей в сутки на освобожденных территориях произошло два теракта – был взорван штаб пророссийского движения в Мелитополе, а чуть ранее совершено нападение на военного коменданта Бердянска. Диверсии и атаки на пророссийских активистов и чиновников новой власти происходят не в первый раз. Какие меры нужно принять для защиты новых руководителей в регионе? Подробности...
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Как сорвать накачивание Украины оружием

Поставки западного оружия на Украину не прекращаются REUTERS/Valentyn Ogirenko
Западные военные и политики потирают руки – с их слов, поставки вооружений на Украину оказывают влияние на ход боевых действий. На встрече министров обороны стран-членов НАТО принято решение не только продолжать, но даже увеличивать эти поставки. Насколько в реальности эффективно западное оружие и чем на все это может ответить Россия? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...

ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...

Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Внучка бандеровца во главе НАТО

Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
    Ирина Алкснис

    Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		9 сентября 2022, 12:12

    Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом. Если и есть направление государственной деятельности, которое многие годы подвергается еще большей критике, чем эта самая наша зарубежная гуманитарная политика, то разве что политика в отношении российских соотечественников, проживающих там же, за границей.

    Во многом высказываемые претензии абсолютно справедливы. Вот только есть одна тонкость, которую упрямо игнорируют критики. Она заключается в том, что последние три десятилетия у России в принципе не было возможности проводить более эффективную политику в данных вопросах. Против нашей страны работали не столько геополитические противники и собственные нерадивые чиновники, сколько объективные общественные и даже, можно сказать, исторические тенденции. И, да, использование глаголов в прошедшем времени тут неслучайно. У нас есть все шансы увидеть своими глазами, как будет переломлен и этот мощнейший цивилизационный тренд последних веков, утвердивший Запад – в лице Западной Европы и присоединившихся позже США – в качестве цивилизационной вершины человечества и образца для подражания, в том числе в области культуры, искусства и прочих гуманитарных сферах.

    Под влияние этого тренда попали даже крайне далекие от Запада и породившие собственную совершенно уникальную культуру азиатские общества – Индия, Китай, Япония. Что уж говорить про Россию, для которой связь с Европой, ориентация на Европу исторически была важнейшим фактором культурной, духовной и общественной жизни страны.

    В условиях глобализации и вестернизации планеты это привело к тому, что российская гуманитарная сфера в значительной степени стала ухудшенной копией западной – вторичной, провинциальной и заимствованной. А то, что ранее неизменно было нашей гордостью, вершиной русского гения, зачастую стало восприниматься замшелым и устаревшим, причем даже внутри нашего собственного общества. И в этом тоже была своя сермяга: Чайковский и Чехов – конечно, гении, но чем обогатила мир современная Россия? В подобной ситуации даже самая замечательная и продуманная концепция гуманитарной политики на зарубежье была бы обречена. Потому что мы сами не видели ценности в том, что производит страна в данной сфере.

    Тут очень важно отметить, что это не значит, что ничего важного и ценного у нас не создавалось. Просто после национальной катастрофы 90-х Россия в духовном смысле пребывала в состоянии потерянности, которое усугублялось многими действительно нездоровыми процессами в культуре, искусстве, образовании и других важных областях.

    Именно это крайне тяжелое и весьма опасное состояние нации, не понимающей, забывшей, потерявшей свое место, роль и значение в мире, оказалось у нас преодолено за последние годы. Обсуждения по поводу того, что же конкретно Россия поняла и вспомнила про себя, сейчас активно ведутся в самых разных кругах – некоторые версии весьма ядовитые, злые и даже ненавистнические. Но практически никто не сомневается, что в российском обществе исчезло жившее в нем почти три десятилетия чувство потерянности и непонимания, кто мы, куда мы идем и чего мы хотим.

    Тут, конечно, среди прочего надо поблагодарить и Запад, который устроил у себя такой угар либеральной повестки, что заставил отшатнутся от него практически весь мир – и заодно напомнил России о ее сути.

    Россия – хранительница и защитница Традиции. Именно так – с большой буквы. Не замершего в вечности канона, а живой, дышащей и прорастающей в грядущее Традиции во всей ее сложности и многообразии. Мы точно знаем, что без истоков, без предков, без прошлого и без памяти нет завтра – защищая наши (и не только наши) корни, мы защищаем и строим будущее.

    Шелуха безвременья слетела – и выяснилось, что Россия остается Россией. Она растет и развивается натом же фундаменте, что был заложен много веков назад. Она по-прежнему рождает гениев и героев. Ее дети ходят в школы, занимаются музыкой и спортом, выигрывают международные образовательные олимпиады и танцуют в Большом. Россия хранит память о прошлом и создает новые технологии. Она защищает свое, в том числе с оружием в руках. И для нее по-прежнему нет лучшего стимула, чем брошенный вызов.

    А еще обнаружилось, что современная Россия создала немало нового, что стало не только частью нашей жизни, но и ее национальными брендами на мировой уровне: «Бессмертный полк», «Маша и медведь», RT, женская школа фигурного катания, ЧВК «Вагнер»…

    Еще несколько лет назад от всего этого можно было бы пренебрежительно отмахнуться, мол, ерунда какая. Вот только на фоне стремительного скатывания Запада в либеральный тоталитаризм – с уродованием детей гендерными экспериментами, с примерами возрождения нацизма, с отменой своей культуры и искусства, с уничтожением прав и свобод граждан, с отказом от собственной истории, Россия с ее твердой приверженностью консерватизму превратилась в символ Сопротивления. Тоже с большой буквы.

    На Россию теперь смотрит огромное количество людей по всему миру, видя в ней надежду на победу над либерально-глобалистским чудовищем, пожирающим западный мир и нацеливающимся на остальную планету.

    Ирония судьбы, но именно сейчас, когда мировыми СМИ раскручена дичайшая русофобская кампания, когда западные правительства все жестче закручивают антироссийские гайки даже против собственных граждан, перспективы России в реализации своей гуманитарной политики за рубежом становятся куда лучше, нежели они были в предыдущий период дружеского партнерства.

    В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив и проектов из скучной замшелости превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости.

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