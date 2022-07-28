Осенью на Украине может случиться политический кризис

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Почему газовая паника в Европе наигранна

Европа сама загнала себя в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Евросоюз воспринял новости об отключении еще одной турбины «Северного потока – 1» и о сокращении прокачки газа до 20% от мощности как что-то неожиданное. Однако о неисправности турбины и ее отключении еще на прошлой неделе европейцев предупредил лично президент России Владимир Путин. Почему Европа строит из себя жертву, хотя исправить ситуацию может только она сама, и чего конкретно добивается Россия? Подробности...
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Россия побеждает Запад в борьбе за Африку

«Мы с вами, мы с вами», – сказал Лаврову по-русски глава МИД Конго Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Сергей Лавров и Эммануэль Макрон почти синхронно проводят большие турне по африканским странам. Точнее, Макрон движется с запозданием, и его визит выглядит не более чем раздраженной реакцией на поездку Лаврова. Шеф евродипломатии Жозеп Боррель также собирается на Черный континент и сокрушается по поводу усиления влияния Москвы. Как Россия переиграла Европу в Африке? Подробности...
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Как Россия будет покидать МКС

Изображение проекта новой российской космической станции Роскосмос/ТАСС
Глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным заявил об уходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года. Предполагается, что к этому моменту Россия уже начнет формирование собственной космической станции на орбите. Насколько неизбежно это решение и почему так сложно оборвать космическое сотрудничество США и России?  Подробности...
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Американское лобби теряет власть на Украине

Новый генеральный прокурор Андрей Костин слывет «полностью человеком Ермака» president.gov.ua
В прежде монолитном окружении Зеленского возникла трещина между двумя группами влияния – проамериканской и пробританской. Лидер «британцев», шеф аппарата Зеленского Андрей Ермак быстро усиливается. Доказательством этому в среду стало назначение на пост генерального прокурора Андрея Костина – «человека Ермака». Примечательно, что на конфликт с Россией две «англосаксонские» партии смотрят уже по-разному. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Осенью на Украине может случиться политический кризис

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
События последней недели – конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, отказ олигарха Рината Ахметова от своих медийных активов и серия конфликтов помельче – вполне могут быть предтечами политического кризиса на Украине. Подробности...

Украина стала страной-ловушкой

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
От отправки в ВСУ скрывается немало ярых украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались. Подробности...
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Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Похороны «Северного потока – 2» несколько месяцев назад ознаменовали собой фактический курс на разрыв экономических связей Старого Света и России. И ренессанс этого проекта будет воспринят прямо противоположным образом. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 4 комментария

15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Осенью на Украине может случиться политический кризис

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		28 июля 2022, 08:48

    Большинство аналитиков сходятся во мнении, что уже этой осенью Украину ждет жестокий политический кризис. Предпосылок к этому более чем достаточно.

    Украинской экономики фактически не существует

    Украинская экономика сейчас по факту не работает, соответственно, украинское государство существует только благодаря финансовой подпитке Запада. Причем аппетиты Киева все время растут. Если еще месяц назад Украина просила 5 миллиардов долларов в месяц для поддержания финансовой стабильности, то теперь, по словам советника Зеленского Олега Устенко, стране требуется 9 миллиардов. По информации издания Financial Times, Минфин США предупредил, что печатание гривны, проводимое Киевом для поддержки госфинансов, может со временем подорвать его способность предоставлять критически важные государственные услуги. То есть американцы говорят, что если украинская валюта серьезно обесценится, к чему все и идет, то киевский режим уже не сможет выплачивать зарплаты, пенсии, финансировать другие расходы, в том числе и военные, потому что гривны превратятся в бумажки.

    Уже сейчас украинское государство не справляется со своими социальными обязательствами. Например, студентам Киевского национального университета выплатят только 29% от суммы положенных стипендий. Украинские СМИ пишут, что на сокращение зарплат жалуются также работники железных дорог и медики.

    Получать деньги, размещая облигации, украинской власти становится все сложней. А коллективный Запад не спешит финансировать майданный режим. Так, итальянская газета Corriere della Sera сообщает, что глава Минфина Германии Кристиан Линднер не одобряет планы Еврокомиссии выделять Украине помощь в размере 9 миллиардов евро за счет общего европейского бюджета. На данный момент Берлин одобрил только первый транш в один миллиард, который должен поступить до конца июля.

    Проблемы и у самого ЕС

    Агентство Bloomberg объясняет нежелание стран ЕС давать 9 миллиардов Украине тем, что сам Евросоюз столкнулся с серьезными экономическими проблемами, и в перспективе они могут усугубиться. Энергетический кризис, который уже осенью может набрать обороты, способен ударить как по простым гражданам, так и по промышленности. Евро обесценивается, что сказывается на покупательской способности населения. Часть немецких фермеров присоединились к протестам своих голландских коллег. На фоне этого ЕС, в целом, и Германии, в частности, есть на что тратить деньги, кроме помощи Украине, и, конечно, Берлин не хочет увеличивать общеевропейский долг, так как львиную его долю придется выплачивать ФРГ как самой богатой стране.

    Кроме экономических трудностей, в ЕС назревает и политический кризис. The Wall Street Journal, комментируя отставку премьера Италии Марио Драги, приходит к выводу, что европейские правительства находятся под угрозой отставки из-за роста инфляции и прочих экономических проблем. Если внутренние проблемы ЕС будут усугубляться, то странам союза станет просто не до Украины. И сомнительно, что США возьмут Киев на свое полное содержание. Тем более что у Вашингтона, мягко говоря, тоже не все гладко в экономике.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Хлеб нынче дорог

    Еще один фактор, который может привести к политическому кризису на Украине, – дефицит зерна. Украинские телеграм-каналы бьют тревогу из-за того, что Запад массово вывозит зерно с Украины, а майданная власть ему в этом способствует. Госрезервы опустошены, а если зерно и есть, то оно уже не годится к употреблению. Кроме того, по причине боевых действий неизвестно, сколько зерна Украина соберет в этом году. Дефицит такого стратегического продукта, как зерно, приведет к голоду и, возможно, к гиперинфляции, что в свою очередь породит народные бунты.

    Военные поражения и ужесточение мобилизации

    Майданные политики постоянно убеждают свой электорат, что скоро Украина победит Россию. Так, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times обещал скорое наступление ВСУ на юге и создание на Украине миллионной армии. Однако уже в интервью Би-би-си он сказал, что такого не говорил, и его неправильно поняли. Реальность совсем другая: войскам России и Донбасса удается освобождать город за городом, поселок за поселком. Каждое новое поражение ВСУ будет подрывать веру граждан Украины в Зеленского и его команду. Майданному режиму понадобится новое «пушечное мясо», поэтому мобилизация будет набирать обороты. А чем меньше люди будут верить Зеленскому, тем активнее они будут ей сопротивляться. Мобилизация будет бить по рейтингу власти.

    Пропаганда работает все хуже

    Неспособность украинского государства выполнять свои обязательства и резкое обесценивание гривны, поражения на фронте приведут к тому, что граждане перестанут верить ЗЕпропаганде. Сейчас Зеленский и его приближенные на Украине выстроили фейковое информационное поле, благодаря которому граждане страны живут, как в зазеркалье. Они верят, что Украину поддерживает весь мир, что Россия скоро будет повержена и развалится. Однако, чем голодней и холодней будет людям, тем меньше веры станет пропаганде. Реальность будет создавать трещины в зазеркалье, пока оно не исчезнет совсем.

    Военные против политиков

    Военные неудачи будут усиливать противостояние между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а говоря более широко, между политиками и военными. Казалось, ЗЕкоманде надо найти подходящий повод и уволить Залужного. Но не все так просто, поскольку его поддерживают американцы, им ближе более рациональный подход к боевым действиям генерала, чем истеричный подход Зеленского. Для последнего неважно, что происходит в действительности, главное – устроить хорошее шоу. Зеленского поддерживают британцы, это отчасти нивелирует влияние Вашингтона. Но будет ли Лондон оказывать ему помощь в противостоянии с военными после ухода Бориса Джонсона, большой вопрос.

    Также отставка Залужного, тем более если она будет сопровождаться скандалом, сильно ударит по зазеркалью, а это ЗЕкоманде не нужно. Но если к осени кризис усилится, то президенту придется отстранить, а, возможно, и арестовать Залужного. Или генералу надо будет свергнуть Зеленского. Если он, конечно, получит на это добро от американцев.

    Нехорошие звоночки для ЗЕкоманды уже звучат. Американская конгрессвумен Виктория Спартц обвинила главу офиса главы государства Андрея Ермака в том, что тот агент Кремля. Западные СМИ пишут, что немалая часть оружия, поставляемого Украине, уходит на черный рынок. И в случае дальнейших провалов Зеленского как в военной, так и в управленческой сферах, Вашингтон может решить передать власть на Украине в руки военных. Те встанут у руля страны под лозунгом спасения державы. Военные переворот – это один из излюбленных инструментов США в отношении стран, которые Вашингтон относит к третьему миру.

    Олигархи бегут

    Уход с Украины группы олигарха Рината Ахметова – плохой знак для Зеленского. Ахметов отказался от своих медиаактивов. Медиа всегда были оружием крупных бизнесменов в украинских реалиях для защиты бизнес-интересов. Кроме того, вероятно, он будет реализовывать весь бизнес на Украине – если, конечно, сможет. Украина сейчас – мягко говоря, не самое очевидное место для инвестиций. Ахметов из тех людей, которые своего не упустят, и если он избавляется от собственности на Украине, значит, в будущее Украины как государства он не верит. Если его примеру последуют остальные украинские олигархи – а информации об этом довольно много – это будет напоминать бегство крыс с тонущего корабля. В общем, немало предпосылок к тому, что уже осенью Украина войдет в режим очередного условного Майдана, из которого вряд ли сможет выйти.

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