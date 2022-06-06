За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

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6 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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Проблемы с российским газом вернули Европу к древним способам отопления

Дрова стали последней надеждой европейцев не замерзнуть зимой Norbert Michalke/imagebroker/
Global Look Press
Колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам. Ажиотажный спрос на дрова накрыл весь континент – от Прибалтики до Великобритании. Дрова превращаются для европейцев в «новую нефть», и это породило в ЕС целый ряд новых социальных явлений. Подробности...
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Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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Украина подставила оружейные интересы Запада

Противотанковые ракетные комплексы, поставленные на Украину, в любой момент теперь могут всплыть в других концах планеты president.gov.ua
Похоже, Запад наконец начинает понимать всю рискованность поставок самых современных вооружений на Украину. Эта страна превращается в колоссальный черный рынок для сотен тысяч единиц оружия, внезапно оказавшегося чуть ли не в свободной продаже. Где и как продаются на Украине пулеметы и ПЗРК – и как все это в итоге будет применяться против самих же жителей западных стран? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически, до полного их уничтожения. Подробности...

Украина Мазепы против Украины Пушкина

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба). Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Кремль не ускоряет спецоперацию на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
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Чем опасна польская армия

Кто впервые поссорил Россию и США

Зачем России нужна Африка

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
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    Владислав Шурыгин

    За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

    Владислав Шурыгин
    военный эксперт, член "Изборского клуба"
    		6 июня 2022, 12:00

    Перед украинским командованием, чьи войска на Донбассе сейчас находятся в очень сложной ситуации, встала дилемма – отступать или обороняться до конца. Безусловно, оборона позволяет максимально долго удерживать противника на месте, изматывать его в позиционных боях и выигрывать время для перегруппировки и накапливания резервов. Но только в том случае, если сохраняются ресурсы для обороны, сама оборона сохраняет устойчивость, постоянно подпитывается резервами и действительно выигрывает время для накопления сил. В отсутствии этих условий оборона становится мясорубкой, перемалывающей войска, которые несут большие потери. Фронт медленно «перфорируется» на разных направлениях и постепенно превращается в цепь локальных окружений и полуокружений, с перспективой полного его взлома и образования оперативной бреши со всеми вытекающими обстоятельствами.

    Единственный в этих условиях способ сохранить людей – это вовремя отвести войска на новые, более выгодные позиции. Но командование ВСУ отлично понимает, что отступление является худшим вариантом боевых действий. При отступлении в лучшем случае можно сберечь людей, и то далеко не всегда, потому что отступать приходится по дорогам и часто под огневым воздействием противника и ударами его авиации. Отступление – это путь непрерывных потерь, даже если пытаться выполнять его скрытно и по ночам, потому что современное вооружение позволяет работать по противнику в любое время суток.

    Вторая проблема отступления заключается в том, что отступать приходится «налегке», с ограниченным количеством транспортных средств. При этом большая часть боеприпасов, амуниции, продовольствия, накопленных для долгой обороны, приходится бросать, в лучшем случае – уничтожать методом подрыва, и то только когда для этого есть время.

    Третья проблема отступления – это необходимость оторваться от противника на время, достаточное для выхода на новый рубеж обороны и закрепления на ней, а это можно сделать только до окончательного её взлома и прорыва противника в тыл.

    В этих условиях украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически, до полного их уничтожения. За это время за их спиной собранные резервы занимают новые оборонительные рубежи, куда отводится действующая из зафронтовых районов артиллерия. Затем ситуация повторяется снова. Российские части начинают их штурм, перемалывают, проламывают и снова продвигаются вперёд, до нового украинского рубежа обороны. Такая стратегия позволяет максимально выигрывать время, но её оборонная сторона – огромные потери ВСУ. На прошлой неделе президент Украины Зеленский сделал неожиданное заявление, признав, что украинская армия теряет от 60 до 100 человек убитыми в сутки и до 500 ранеными. Но есть все основания предполагать, что, назвав эту цифру, он пытается скрыть реальные потери, которые в несколько раз превышают озвученные. По данным Пентагона, который хорошо осведомлён о реальной ситуации на фронте, ежесуточные потери ВСУ составляют до 300 человек убитыми и до 1000 ранеными.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Такая людоедская тактика оправдана только в случае, когда выигрывается время для подготовки наступления, когда идёт накопление резервов для мощного контрудара. Его Киев анонсирует уже давно, но пока никаких данных, свидетельствующих о том, что такая подготовка идёт, нет. Формирование резервов на западе Украины ведётся в режиме нон-стоп, но это пока только покрывает убыль личного состава на востоке, при этом уровень подготовки военнослужащих неуклонно снижается, техники и тяжёлого вооружения не хватает. К тому же, у ВСУ нет успешного опыта такого сложного вида боевых действий, как наступление. Все предыдущие попытки наступать закончились безрезультатно и с большими потерями. И есть все основания считать, что эта «мясорубка» имеет единственную цель – затянуть войну. Похоже, это сегодня главная стратегия ВСУ.

    Судя по всему, украинское командование и политическое руководство продолжает надеяться на то, что Российская армия выдохнется, истощится, утратит инициативу и наступательный потенциал, после чего война перейдёт в затяжную стадию и российское политическое руководство будет вынуждено начать искать дипломатические варианты выхода из неё на условиях Запада, который выступит посредником. Этого не произойдет. Но за это ожидание украинский народ ежесуточно платит сотнями жизней своих солдат, отправляемых Зеленским в донецкую мясорубку.

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