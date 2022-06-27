Как прекратить обстрелы Донецка

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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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Присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» обещает стать исключительным событием EPA/MAST IRHAM/ТАСС
Президенты России и Украины, возможно, смогут увидеться уже предстоящей осенью – по крайней мере, они окажутся в одно время в одном помещении. Речь идет о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии и приглашение на который получили и Зеленский, и Путин. Почему российский лидер согласился принять в нем участие? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...
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Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Как прекратить обстрелы Донецка

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		27 июня 2022, 17:08

    С 24 июня интенсивность артиллерийских обстрелов столицы ДНР и прилегающих городов снизилась. Обстрелы города не прекратились совсем, многострадальные Петровский и Киевский районы все равно под огнем. Но если сравнивать с тем адом, который устраивали ВСУ начиная с 29 мая, то можно говорить об условном затишье. Сегодня мы, жители Донецка, задаем властям и друг другу два главных вопроса. Надолго ли эта тишина? Как избавить Донецк от обстрелов?

    Ответ на первый вопрос зависит от мотивов, которыми руководствовались ЗЕ-команда и украинский генштаб, отдавая приказ о безжалостном уничтожении Донецкой агломерации. Есть две версии. Согласно самой популярной, артиллерийский ад для городов Донбасса имеет одну цель – террор. Это логично, ведь в основе существования майданного режима лежат методы насилия и запугивания людей.

    Кроме того, обстрелы Донецка сопровождались масштабным распространением слухов о том, что Донецк и Макеевку обстреливает не украинская, а российская артиллерия. Поговаривали, что 21 или 22 июня ВСУ пойдет в наступление из Авдеевки и захватит часть Киевского района Донецка. Верили ли люди в этот бред? Кто-то верил. Когда недели напролет твой город подвергается обстрелам, а человек не знает, доживет ли до завтра, способность критически мыслить снижается. Большинство дончан понимали, что это украинская пропаганда с целью посеять недоверие у жителей ДНР к России.

    Почему интенсивность обстрелов снизилась в последние дни? Военкор Александр Сладков полагает, что затишье стало следствием продуктивных ответных ударов, которые уничтожили огневые точки противника. Вероятно, также повлияло то, что гаубицы, поставленные США, в результате контрбатарейной работы войск России и Донбасса быстро выходят из строя. 

    Кроме того, думается, западным кураторам не понравилось, что образцы вооружений НАТО попадают в руки союзников. Поэтому не исключено, что западные советники начали более серьезно следить за использованием своего оружия ВСУ. И обстрелы Донецка могли им показаться бессмысленной тратой боеприпасов. Хотя более вероятно, что террор против мирных жителей с самого начала был одобрен Западом.

    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

    Согласно второй версии, интенсивные обстрелы Донецка имели целью оттянуть союзные войска от Северодонецка и Лисичанска. Логика украинских руководителей была такая – Москва не сможет игнорировать масштабные обстрелы Донецка по политическим причинам, и поэтому боеспособные части будут сняты с севера и переброшены под Донецк для штурма Авдеевки, Красногоровки и других населенных пунктов, откуда велся огонь по столице Донбасса.

    Но расчет ЗЕ-команды не оправдался, Северодонецк уже пал, Лисичанск на очереди. И практический смысл адских обстрелов донецкой агломерации пропал. Тем более, что в ответ на террор Донецка украинские боевики получали ответ в 10 раз мощней. А на Украине и так проблема с профессиональными военными, многие солдаты, имеющие восьмилетний опыт войны в Донбассе, уничтожены в результате специальной операции. Это признают даже украинские Telegram-каналы.

    В Авдеевке и ее окрестностях находятся одни из самых боеспособных частей ВСУ. Возможно, в Киеве решили не подвергать их дополнительному воздействию артиллерии и авиации союзных войск. В пользу этой версии говорит то, что масштабные обстрелы прекратились 24 июня, когда началось окончательное отступление ВСУ из Северодонецка. Но возможно, эта теория просто выдает желаемое за действительное. Ведь в Донецке хотят верить, что артиллерийский ад снова не начнется.

    Как защитить Донецк от обстрелов навсегда? В СМИ, в Telegram-каналах и социальных сетях множество предложений. Самое популярное – выбить украинских боевиков из Авдеевки и Песок. Однако военные эксперты утверждают, что там укрепленные позиции украинцев, и штурм приведет к большим жертвам среди солдат союзных войск. То, что штурмовать укрепрайоны вокруг Донецка нецелесообразно, считает и президент России Владимир Путин. По его словам, применяется другая тактика по заходу в тыл противника. Для успешного штурма, вероятно, придется снимать войска с северного направления, а оно жизненно важно, потому как с севера ДНР идет водоснабжение всего региона. И только установление контроля войск России и ЛДНР над всей протяженностью канала Северский Донец – Донбасс позволит решить проблему с водоснабжением донецкой агломерации.

    Второе по популярности предложение – в ответ на обстрелы Донбасса наносить удары по центрам принятия решений. Владимир Путин сказал, что такие решения могут приниматься только военно-политическим руководством России. Видимо, удары по центрам принятия решений – это последний довод для того, чтобы вразумить ЗЕ-команду, и пока этот метод применяться не будет.

    Также популярно предложение о симметричных ударах. То есть наносить авиационные и ракетные удары по городам Украины в ответ на обстрелы Донецка. Далеко не факт, что подобные меры заставят киевский режим отказаться от террора. Даже более вероятно, что обстрелы украинских городов Зеленский и его западные кураторы будут использовать в пропагандистских целях. И чем будет больше жертв, тем лучше для информационной войны. 

    Контрбатарейная борьба и уничтожение огневых точек противника при помощи авиации и ракет. Это способ, который применяется для защиты Донбасса. И в целом за последнее время ответы на обстрелы Украиной стали мощней, это слышит практически любой житель Донецка или Макеевки. В то же время эффективная контрбатарейная борьба может снять остроту проблемы, но не решить ее полностью.

    Еще есть популярное предложение об ударах по критической инфраструктуре Украины в качестве ответа на обстрелы Донецка. Вероятно, такие отрезвляющие меры должны подействовать на киевский режим. Но есть опасность, что все будет в точности до наоборот, и удары по украинской инфраструктуре приведут к активизации обстрелов Донецка.

    Есть предложение использовать пленных иностранных наемников как заложников. То есть в ответ на обстрелы городов их демонстративно расстреливать. Но, конечно, никого, в том числе и наемников, казнить не будут иначе, как по решению суда.

    Универсальное решение, которое бы дало гарантию, что донецкая агломерация больше не будет подвергаться обстрелам, только одно: уничтожить угрозу как таковую. То есть нынешний киевский режим с его армией, нацбатами и прочими структурами, воюющими с мирными людьми. Другого варианта, кроме полной победы, у нас, дорогие союзники, нет.

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