Как прекратить обстрелы Донецка

С 24 июня интенсивность артиллерийских обстрелов столицы ДНР и прилегающих городов снизилась. Обстрелы города не прекратились совсем, многострадальные Петровский и Киевский районы все равно под огнем. Но если сравнивать с тем адом, который устраивали ВСУ начиная с 29 мая, то можно говорить об условном затишье. Сегодня мы, жители Донецка, задаем властям и друг другу два главных вопроса. Надолго ли эта тишина? Как избавить Донецк от обстрелов?

Ответ на первый вопрос зависит от мотивов, которыми руководствовались ЗЕ-команда и украинский генштаб, отдавая приказ о безжалостном уничтожении Донецкой агломерации. Есть две версии. Согласно самой популярной, артиллерийский ад для городов Донбасса имеет одну цель – террор. Это логично, ведь в основе существования майданного режима лежат методы насилия и запугивания людей.

Кроме того, обстрелы Донецка сопровождались масштабным распространением слухов о том, что Донецк и Макеевку обстреливает не украинская, а российская артиллерия. Поговаривали, что 21 или 22 июня ВСУ пойдет в наступление из Авдеевки и захватит часть Киевского района Донецка. Верили ли люди в этот бред? Кто-то верил. Когда недели напролет твой город подвергается обстрелам, а человек не знает, доживет ли до завтра, способность критически мыслить снижается. Большинство дончан понимали, что это украинская пропаганда с целью посеять недоверие у жителей ДНР к России.

Почему интенсивность обстрелов снизилась в последние дни? Военкор Александр Сладков полагает, что затишье стало следствием продуктивных ответных ударов, которые уничтожили огневые точки противника. Вероятно, также повлияло то, что гаубицы, поставленные США, в результате контрбатарейной работы войск России и Донбасса быстро выходят из строя.

Кроме того, думается, западным кураторам не понравилось, что образцы вооружений НАТО попадают в руки союзников. Поэтому не исключено, что западные советники начали более серьезно следить за использованием своего оружия ВСУ. И обстрелы Донецка могли им показаться бессмысленной тратой боеприпасов. Хотя более вероятно, что террор против мирных жителей с самого начала был одобрен Западом.

Согласно второй версии, интенсивные обстрелы Донецка имели целью оттянуть союзные войска от Северодонецка и Лисичанска. Логика украинских руководителей была такая – Москва не сможет игнорировать масштабные обстрелы Донецка по политическим причинам, и поэтому боеспособные части будут сняты с севера и переброшены под Донецк для штурма Авдеевки, Красногоровки и других населенных пунктов, откуда велся огонь по столице Донбасса.

Но расчет ЗЕ-команды не оправдался, Северодонецк уже пал, Лисичанск на очереди. И практический смысл адских обстрелов донецкой агломерации пропал. Тем более, что в ответ на террор Донецка украинские боевики получали ответ в 10 раз мощней. А на Украине и так проблема с профессиональными военными, многие солдаты, имеющие восьмилетний опыт войны в Донбассе, уничтожены в результате специальной операции. Это признают даже украинские Telegram-каналы.

В Авдеевке и ее окрестностях находятся одни из самых боеспособных частей ВСУ. Возможно, в Киеве решили не подвергать их дополнительному воздействию артиллерии и авиации союзных войск. В пользу этой версии говорит то, что масштабные обстрелы прекратились 24 июня, когда началось окончательное отступление ВСУ из Северодонецка. Но возможно, эта теория просто выдает желаемое за действительное. Ведь в Донецке хотят верить, что артиллерийский ад снова не начнется.

Как защитить Донецк от обстрелов навсегда? В СМИ, в Telegram-каналах и социальных сетях множество предложений. Самое популярное – выбить украинских боевиков из Авдеевки и Песок. Однако военные эксперты утверждают, что там укрепленные позиции украинцев, и штурм приведет к большим жертвам среди солдат союзных войск. То, что штурмовать укрепрайоны вокруг Донецка нецелесообразно, считает и президент России Владимир Путин. По его словам, применяется другая тактика по заходу в тыл противника. Для успешного штурма, вероятно, придется снимать войска с северного направления, а оно жизненно важно, потому как с севера ДНР идет водоснабжение всего региона. И только установление контроля войск России и ЛДНР над всей протяженностью канала Северский Донец – Донбасс позволит решить проблему с водоснабжением донецкой агломерации.

Второе по популярности предложение – в ответ на обстрелы Донбасса наносить удары по центрам принятия решений. Владимир Путин сказал, что такие решения могут приниматься только военно-политическим руководством России. Видимо, удары по центрам принятия решений – это последний довод для того, чтобы вразумить ЗЕ-команду, и пока этот метод применяться не будет.

Также популярно предложение о симметричных ударах. То есть наносить авиационные и ракетные удары по городам Украины в ответ на обстрелы Донецка. Далеко не факт, что подобные меры заставят киевский режим отказаться от террора. Даже более вероятно, что обстрелы украинских городов Зеленский и его западные кураторы будут использовать в пропагандистских целях. И чем будет больше жертв, тем лучше для информационной войны.

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Контрбатарейная борьба и уничтожение огневых точек противника при помощи авиации и ракет. Это способ, который применяется для защиты Донбасса. И в целом за последнее время ответы на обстрелы Украиной стали мощней, это слышит практически любой житель Донецка или Макеевки. В то же время эффективная контрбатарейная борьба может снять остроту проблемы, но не решить ее полностью.

Еще есть популярное предложение об ударах по критической инфраструктуре Украины в качестве ответа на обстрелы Донецка. Вероятно, такие отрезвляющие меры должны подействовать на киевский режим. Но есть опасность, что все будет в точности до наоборот, и удары по украинской инфраструктуре приведут к активизации обстрелов Донецка.

Есть предложение использовать пленных иностранных наемников как заложников. То есть в ответ на обстрелы городов их демонстративно расстреливать. Но, конечно, никого, в том числе и наемников, казнить не будут иначе, как по решению суда.

Универсальное решение, которое бы дало гарантию, что донецкая агломерация больше не будет подвергаться обстрелам, только одно: уничтожить угрозу как таковую. То есть нынешний киевский режим с его армией, нацбатами и прочими структурами, воюющими с мирными людьми. Другого варианта, кроме полной победы, у нас, дорогие союзники, нет.