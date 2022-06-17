Пять сценариев территориального будущего Украины

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17 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

Крымский мост стал для киевского режима символом упущенных возможностей Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания в 2018 году. Угрозы оставались пустыми, но теперь генералы ВСУ прямо дают понять, что рассчитывают на дальнобойные ракеты, обещанные им с Запада. Кроме того, украинская разведка заявила, что добыла подробную схему моста. Насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Киев так мечтает его разрушить? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Как Латвия будет воровать российскую собственность

Санаторий «Белоруссия» пострадал за компанию с российской собственностью в Латвии @belorusija
В пятницу, 17 июня, в Латвии должны представить законопроект о конфискации в стране российской и белорусской собственности. О каких именно объектах идет речь, чем они знамениты, как оказались принадлежащими российскому государству – и какие юридические уловки придумала Латвия, чтобы украсть их?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Пять сценариев территориального будущего Украины

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мир может принести только Россия

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Подробности...

Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

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    Алексей Токарев

    Пять сценариев территориального будущего Украины

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		17 июня 2022, 11:50

    В отношении конфигурации территории будущей Украины существует несколько сценариев с разной степенью вероятности. По сути, они отличаются расстоянием, на которое продвинется на запад российский пограничный столб.

    На первом сценарии настаивает Украина, требующая отката к 23 февраля 2022 года. ЛДНР по-прежнему являются формально украинскими территориями, переговоры в «нормандском формате» идут вяло, Россия продолжает призывать к дипломатическому урегулированию. Возврата на нулевую точку не будет из-за системности российской внешней политики. Признание ЛДНР в качестве суверенов над своими территориями не имеет вариантов отката в нынешних условиях.

    Второй – сценарий-минимум – предполагает, что российские войска остановятся ровно на границах бывших украинских Донецкой и Луганской областей. Из открытых источников известно, что кураторство над этими территориями перешло внутри администрации президента от управления по приграничному сотрудничеству к управлениям по внутренней политике и общественным проектам. Куратор всей внутренней политики России Сергей Кириенко вместе с коллегами Андреем Яриным и Сергеем Новиковым уже посещали Донбасс, Запорожскую область и Херсон.

    Вероятно, территории формально независимых ЛДНР будут присоединены к России посредством решения на референдуме. Если он состоится, такое решение будет принято: наша многолетняя социология в Донбассе показывает, что среди альтернатив «переход в состав России», «сохранение в украинских границах», «закрепление статус кво серой зоны» первая всегда была наиболее популярной, с лихвой выигрывая у двух остальных. Формула «70 на 70» (речь о процентах пришедших на участки и проголосовавших за) сработает.

    Но у этого сценария есть огромный минус: печальная судьба населения, оставшегося на тех украинских территориях, откуда российские ВС выйдут. Часть украинских силовиков воспринимает гражданских в городках и поселках, оставленных российскими подразделениями, как коллаборационистов. Уход российской армии и донецкого ополчения с территории Херсонской и Запорожской областей Украины будет рассматриваться как оставление в опасности мирных жителей.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Третий – средний – сценарий предполагает, что из состава Украины выйдут и Запорожье с Херсонщиной. Вопрос в том, как будет легализовано присутствие российских войск на этих территориях. Создание новых «народных республик», то есть заморозка конфликта через создание серой зоны государственности, их населением будет воспринято крайне негативно.

    За прошедшие годы ЛДНР не стали «витриной русского мира» и в организации повседневного быта, госуслуг и экономики проигрывали территориям Донбасса, подконтрольным Киеву. Поэтому они не могут быть точкой устремлений для населения Украины. Ему придется выбирать из двух альтернатив: «вхождение в состав России» и «сохранение в составе Украины».

    Новые территории Запорожья и Херсонщины уже переходят на рубль, большое российское правительство (администрация президента, федеральное правительство, парламент, силовые структуры) начинает постепенно интегрировать отдельные экономические и бюрократические процессы в собственное государственное пространство. Российские официальные лица (вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава Крыма Сергей Аксëнов) неоднократно говорили, что «Россия не уйдет никогда». Сложно представить деятельность курирующего стройкомплекс, инфраструктуру, транспорт, пространственное развитие, Калининград и Крым Хуснуллина, обещавшего включение Запорожья и Херсонщины в «российскую семью», как пассионарную самодеятельность. Тем не менее решение по новым территориям если и принято, то еще не опубличено, несмотря на активное присутствие в медиа высокопоставленных сторонников этого сценария.

    Предыдущий референдум на украинских территориях проводился 11 мая 2014 года. 11 сентября 2022 года в России будет единый день голосования. Гадание на кофейной гуще в отношении даты дарит нам из будущего новые заголовки западных таблоидов: «New 9/11: How Will the World Change?» Собственно, для всех новых территорий, включаемых в состав России, может быть опробована крымская модель. Территория выходит из состава Украины хотя бы на день (в случае ЛДНР это были восемь лет), и в качестве суверенного государства обращается к России с просьбой о принятии.

    Четвертый – сценарий-максимум – диктует вхождение в российские границы всех южных областей Украины, включая Одесскую, Николаевскую, а также Харьковскую. Их статус будет зависеть от ситуации на театре военных действий. Однозначный минус – возможное превращение городов, сделанных ВСУ, НГУ и теробороной опорными пунктами сопротивления, в новый Мариуполь. Кажется, никто не хочет повторения для Запорожья и Харькова мариупольского сценария, если коренной перелом после создания нескольких котлов на западных границах ЛДНР не наступит.

    Пятый сценарий для Украины самый негативный. Для его реализации потребуется активное включение в конфликт новых игроков, прежде всего Польши и Венгрии. Новая европейская война за украинское наследство завершит распад государства, стартовавший в 2014 году. Присоединение к России Харьковщины и Днепровщины в этом случае станет реальнее.

    Первый сценарий невероятен, второй и пятый маловероятны. Если ситуация на театре военных действий будет складываться для России успешно и город Запорожье не станет новым Мариуполем, наиболее реальным выглядит третий сценарий. Будущая Украина (в случае сохранения государственности вокруг нынешних институтов и Киева как столицы), скорее всего, будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России (или, как минимум, на них не распространятся гарантии безопасности Украине), не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями, отменит дискриминирующие русский язык законы, хотя и не сделает его вторым государственным, де-факто потеряет армию как структуру, способную вести наступательные действия, военные учения согласовывая с государствами-гарантами ее безопасности. Российская дипломатия открыта для переговоров об установлении мира.

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