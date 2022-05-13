Интеллектуальный класс застигли врасплох

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Рубль попал в уникальную ситуацию

Российская валюта признана лучшей в мире Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
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НАТО расшатывает Балтику

Прибалтика и Балтийское море перестанут быть безъядерной зоной ABACA/Reuters
Власти Финляндии намерены безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. В случае, если альянс примет Хельсинки в свои ряды, линия границы между Россией и НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Какие риски для России несет этот шаг и как Москва могла бы парировать растущие угрозы? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки

Западные вооружения, которые идут на помощь ВСУ, могут оказаться в руках террористов Keystone Press Agency/Global Look Press
Пентагон еженедельно напоминает киевским властям – надо внимательно следить за получаемым от Запада оружием, чтобы оно не попадало не в те руки. Особенное беспокойство внушают ПЗРК, которые идут на Украину тысячами. Украина еще в спокойные годы заработала репутацию «серой зоны», из которой оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Интеллектуальный класс застигли врасплох

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам показывали – хотя бы на примере российских спортсменов, которых методично лишали флага, уже завоеванных медалей – так будет с каждым. С ученым, с художником, с певцом, да хоть с дрессировщиком диких животных. Подробности...

Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...
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Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...
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Еще один шаг к развалу Великобритании

Россию выдавливают с Балкан

Остров Змеиный стал символом позора Украины

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Интеллектуальный класс застигли врасплох

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		13 мая 2022, 12:02

    По оценкам экспертов, специальная военная операция пользуется очень слабой поддержкой в научном сообществе России. По данным, которые приводит в своем ТГ-канале Эдуард Бояков, из числа кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН лишь единицы поддержали СВО, тогда как порядка 20% высказались против. Можно только догадываться, в чью пользу молчит молчаливое большинство, но особых поводов для оптимизма тут нет.

    Ситуация тревожная, но объяснимая. И объяснять ее приходится, увы, не кознями иностранных разведок, а политикой в сфере науки, которую в предыдущие годы проводили представители самого государства. Жизнь научных работников и преподавателей вузов регламентирует ее величество наукометрия, суть которой проста: благополучие работника зависит от того, насколько хорошо у него или у его начальства налажены отношения с заграницей. Либо ты сидишь в нищете на «голой ставке», либо ты публикуешься в журналах, индексируемых в зарубежных системах Scopus и Web of Science, участвуешь в международных конференциях, международных проектах и т. п. – и получаешь за это надбавки, позволяющие выйти на достойный уровень дохода.

    Получается довольно парадоксально: государство ценит тебя в той мере, в какой твой труд нужен и интересен за рубежом, причем совершенно неважно, востребован ли он в твоей собственной стране. Фактически наука у нас была передана под внешнее управление, причем не только точная или естественная, но и гуманитарная – та самая, которая должна была рождать, так сказать, «национальные смыслы». Много ли смыслов можно родить, если идти наперекор западной «повестке»? Согласитесь, что это был бы не лучший способ наращивать свой индекс Хирша.

    Стоит ли после этого удивляться, что некоторые видные гуманитарии стали вместе с зарубежными коллегами подписывать коллективные письма против спецоперации? Человек же не автомат, у него своя инерция есть. И если еще вчера родное государство отправляло его в погоню за Хиршем, а сегодня говорит «давай-ка разворачивайся и беги в другую сторону», то есть от чего растеряться. К тому же и куда конкретно бежать, не говорится. Уже и Web of Science прекратила сотрудничество с Россией, и в зарубежные журналы русских не берут («культура отмены» же!) – а никакой другой наукометрии у нас не выдумали. Да и зачем выдумывать, когда можно просто экономить за счет надбавок, которые теперь никакими правдами и неправдами не заслужишь.

    Это на самом деле частный случай, показывающий, в каком состоянии находилась наша идеология на момент начала спецоперации. Идеология не в смысле наглядной агитации и патриотических концертов, а в смысле того идейного направления, которое государство, равно как и гражданское общество, должно аккуратно, но твердо придавать нашим делам в различных областях жизни.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Вообще-то по Конституции государство у нас внеидеологично, а потому вроде бы ничего такого не должно. Но так вышло, что оно вступило в схватку с идеологически мотивированным противником – украинскими националистами и их западными спонсорами. Участвовать в такой схватке без идеологии – это все равно что стрелять из снайперской винтовки без оптического прицела. Руководство страны разделяет определенные идеологические ориентиры, большинство населения их поддерживает, но этого мало. У государства в распоряжении не оказалось механизмов, которые бы транслировали эти ориентиры на интеллектуальный класс. Поэтому для многих интеллектуалов 24 февраля наступила не закономерная стадия в развитии отношений России и Запада, а необъяснимая аномалия, ломающая профессиональные и жизненные планы. 

    В условиях идеологического безразличия целые сферы жизни были отданы на откуп проводникам западной повестки. Например, современное искусство, которое входит в круг обязательных интересов продвинутого молодого горожанина. А никаких альтернатив в этой области не было, всюду одно и то же. Что в «Гараже», что на «Винзаводе», что в новом культурном пространстве «ГЭС-2» – всюду одни и те же вкусы и одна и та же идеологическая тенденция. Всюду латентные, а то и явные борцы с государством российским – и никто не отказывался от денег. Государственных, частных, российских, западных – без разницы, но центры управления художественными процессами неизменно находились за пределами страны.

    «ГЭС-2», заметим, открыли совсем недавно, когда тучи уже сгущались. Заманили туда даже российского президента. И что вышло? На народные углеводородные деньги наняли международных проходимцев, наняли непроизносимого исландского авантюриста, сделали какую-то типичную жвачку для обывателя. И напротив, на набережной – нашумевшая «Большая глина», которая означает: будем мять вашу Россию, как глину, и лепить из нее, что пожелаем. Результат: пустота. Пустота в наукометрии вместо Хирша, пустота в современном искусстве вместо исландца и разных гельманов.

    Такое впечатление, что на нас внезапно, вероломно напали. А мы ведь готовились. Оборонная промышленность готовилась – и мы видим, как летают «Калибры» и «Кинжалы». Финансовая система готовилась – и мы видим, что валютный курс стабилен. А в интеллектуальной и культурной сфере – как Мамай прошел. Как говорилось в фильме «Дежавю», «их профессура готова к бою, а наша только и может бабочек ловить».

    К тому же и нас готовили. Нам всё показывали – хотя бы на примере российских спортсменов, которых методично, годами лишали флага и гимна, дисквалифицировали, лишали уже завоеванных медалей. И всё ведь было понятно: так будет с каждым. С ученым, с художником, с певцом, да хоть с дрессировщиком диких животных. Тем не менее интеллектуальный и творческий класс был застигнут нынешними событиями врасплох.

    Теперь идеологию не как набор деклараций, а именно как механизм управления, систему для эффективной практической работы с интеллектуальным классом, придется формировать «с колес». Быстрых результатов здесь приходится ждать еще меньше, чем на военных фронтах. Тем более было бы утопией считать, что такой механизм может быть синтезирован командой идеологических алхимиков и навязан всему остальному обществу. Диалог, даже не всегда приятный, здесь всё же продуктивнее, чем охота на ведьм, тем более что зачастую ведьм пришлось бы заставлять охотиться на самих себя. Однако без такого механизма управления мы, как целостное и многогранное общество, рассчитывать на успех не сможем.

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