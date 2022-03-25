Как горе одних может сплотить всех

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25 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Что будет с Польшей без российского газа

Чем Польше грозит исполнение ее газовой мечты Zuma/ТАСС
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях. Если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. Польские политики наконец исполнят свою давнюю мечту – откажутся от российского газа не только на словах, но и на деле. Только последствия для польской экономики и польских граждан будут катастрофичными. Подробности...
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Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

Байден и другие лидеры НАТО отклонили призыв Польши направить войска на Украину REUTERS/Evelyn Hockstein
Вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие, заявил Джо Байден. «Химические атаки» – любимый казус белли американцев. Именно их США использовали как повод для нападений на Ирак и Сирию. И в обоих случаях угрозы использования химоружия потом оказывались выдумкой. Похоже, на Украине сейчас готовят провокацию по «сирийскому сценарию». Подробности...
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Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
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Мадлен Олбрайт ошиблась, списав Россию со счетов

Знаменитая фраза Олбрайт о богатствах Сибири - фейк REUTERS
Легендарный госсекретарь Мадлен Олбрайт умерла «в кругу семьи и друзей», немного не дожив до 85-летия. Она стала олицетворением той внешней политики США, которую ненавидят в России, а еще больше – в Сербии, поминая покойную как «кровавую ведьму». Однако по многим своим качествам Олбрайт превосходила элиту нынешнего Госдепа. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Как горе одних может сплотить всех

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Недавно в одном большом городе было принято решение хоронить погибших воинов на кладбище произвольно. На свободных местах. Видимо, администрация таким образом пытается скрыть количество погибших, чтобы избежать кривотолков. Но именно эта глупость и станет причиной распространения слухов. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?! Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Что Польша хочет сделать с Западной Украиной

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Для врагов России газ только за рубли

Спецоперация России расколола Скандинавию

Почему миру грозит голод

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
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    Сергей Козлов

    Как горе одних может сплотить всех

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		25 марта 2022, 09:50

    Уже месяц идет спецоперация на Украине. Когда завершится, судить не берусь. Думаю, что нескоро. Ведь наша группировка снова ломает хребет фашистской армии, созданной, подготовленной и вооруженной англосаксами и коллективным Западом, как и в прошлом веке. И снова их поддерживает вся «прогрессивная» Европа, поставляя вооружение и боеприпасы. Лишь бы воевали против России. Для того и создавали.

    Кстати сказать, как ни насмехались над ВСУ наши диванные эксперты, но правда оказалась не за ними. Коллективными усилиями на Украине за восемь лет удалось создать довольно неплохо подготовленную и вооруженную армию. И вот этим «киборгам» русский медведь снова сломал хребет. Ведь за месяц боевых действий так и не появилось единой линии обороны, нет единого командования. Есть очаговая оборона окруженных городов, где правят бал нацисты. Эти рубятся до конца и будут стоять насмерть. Ибо им терять нечего. За совершенные преступления амнистия не предполагается. Потому и бои идут жестокие, и потери не только у врага.

    К сожалению, в наши города снова стали поступать гробы. И это большое горе. Но это горе, которое должно нас всех сплотить, объединить. Это горе – проверка для всех нас на право называться гражданами России. И возможность показать себя с наилучшей стороны, еще раз доказав всему миру, что русские своих не бросают. Я сейчас хочу обратиться к Верховному главнокомандующему, к министру обороны и ко всем военным и гражданским чиновникам, отвечающим за организацию приема тел погибших и похорон.

    Эти похороны нужно организовать на отдельных площадках городских кладбищ, которые выделить именно для захоронения воинов, погибших при выполнении долга по защите Родины. Их можно назвать, например, аллеями воинской славы. Организация похорон, воинские почести, почетный караул и траурный салют над гробом – все это обязанность военных комиссариатов. А вот выделение участков – задача городских администраций. Уверен, что в абсолютном большинстве городов так и происходит. Но не везде.
    Например, недавно в одном большом городе недалеко от столицы было принято решение хоронить погибших воинов произвольно. На свободных местах. Видимо, администрация таким образом пытается скрыть количество погибших, чтобы избежать кривотолков. Но именно эта глупость и станет причиной распространения слухов. Как можно скрыть какую-то новость, если информация разлетается в Сети и в городе стремительно? Попытка скрыть факт потерь лишь даст козыри в руки профессиональным фейкометам. Я имею в виду Центры информационно-психологической войны Украины и их союзников из стран НАТО. Эти способны создать скандальную дезинформацию на пустом месте. А уж если им дать хоть малейшую зацепку за правду… 

    Поэтому самое лучшее – вместо сокрытия факта потерь и похорон, разместить об этом информацию на сайте администрации с призывом прийти и отдать последний долг парням, погибшим, защищая Родину и каждого из нас. Руководители города, военные комиссары, помимо представителей воинских частей, где служили павшие воины, должны лично присутствовать на похоронах и выступить с искренними словами поддержки и соболезнования родным и близким погибших. И, разумеется, по-настоящему поддержать эти семьи.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    Дума приняла закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. И закон этот должен заработать в ближайшее время. Он должен предполагать предоставление льгот как военнослужащим, которые принимали участие в этой операции, так и членам семей погибших воинов. Для них это должна быть реальная материальная поддержка, учитывая вероятную потерю кормильца в этой непростой экономической ситуации. Их дети должны иметь преимущественное право поступления в вузы как системы образования, так и Минобороны.

    Военнослужащие, принимающие участие в операции на Украине, должны реально, а не на словах, иметь возможность получить эти льготы, а не выбивать их из чиновников. Помню, как после войны в Афганистане, ее участники пытались добиться льгот, предусмотренных законом, а в ответ слышали: «Я вас туда не посылал!». Одним словом, и такое горе может сплотить людей. Попытка же скрывать потери – скорее разобщит.

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