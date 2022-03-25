Как горе одних может сплотить всех

Уже месяц идет спецоперация на Украине. Когда завершится, судить не берусь. Думаю, что нескоро. Ведь наша группировка снова ломает хребет фашистской армии, созданной, подготовленной и вооруженной англосаксами и коллективным Западом, как и в прошлом веке. И снова их поддерживает вся «прогрессивная» Европа, поставляя вооружение и боеприпасы. Лишь бы воевали против России. Для того и создавали.

Кстати сказать, как ни насмехались над ВСУ наши диванные эксперты, но правда оказалась не за ними. Коллективными усилиями на Украине за восемь лет удалось создать довольно неплохо подготовленную и вооруженную армию. И вот этим «киборгам» русский медведь снова сломал хребет. Ведь за месяц боевых действий так и не появилось единой линии обороны, нет единого командования. Есть очаговая оборона окруженных городов, где правят бал нацисты. Эти рубятся до конца и будут стоять насмерть. Ибо им терять нечего. За совершенные преступления амнистия не предполагается. Потому и бои идут жестокие, и потери не только у врага.

К сожалению, в наши города снова стали поступать гробы. И это большое горе. Но это горе, которое должно нас всех сплотить, объединить. Это горе – проверка для всех нас на право называться гражданами России. И возможность показать себя с наилучшей стороны, еще раз доказав всему миру, что русские своих не бросают. Я сейчас хочу обратиться к Верховному главнокомандующему, к министру обороны и ко всем военным и гражданским чиновникам, отвечающим за организацию приема тел погибших и похорон.

Эти похороны нужно организовать на отдельных площадках городских кладбищ, которые выделить именно для захоронения воинов, погибших при выполнении долга по защите Родины. Их можно назвать, например, аллеями воинской славы. Организация похорон, воинские почести, почетный караул и траурный салют над гробом – все это обязанность военных комиссариатов. А вот выделение участков – задача городских администраций. Уверен, что в абсолютном большинстве городов так и происходит. Но не везде.

Например, недавно в одном большом городе недалеко от столицы было принято решение хоронить погибших воинов произвольно. На свободных местах. Видимо, администрация таким образом пытается скрыть количество погибших, чтобы избежать кривотолков. Но именно эта глупость и станет причиной распространения слухов. Как можно скрыть какую-то новость, если информация разлетается в Сети и в городе стремительно? Попытка скрыть факт потерь лишь даст козыри в руки профессиональным фейкометам. Я имею в виду Центры информационно-психологической войны Украины и их союзников из стран НАТО. Эти способны создать скандальную дезинформацию на пустом месте. А уж если им дать хоть малейшую зацепку за правду…

Поэтому самое лучшее – вместо сокрытия факта потерь и похорон, разместить об этом информацию на сайте администрации с призывом прийти и отдать последний долг парням, погибшим, защищая Родину и каждого из нас. Руководители города, военные комиссары, помимо представителей воинских частей, где служили павшие воины, должны лично присутствовать на похоронах и выступить с искренними словами поддержки и соболезнования родным и близким погибших. И, разумеется, по-настоящему поддержать эти семьи.

Дума приняла закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. И закон этот должен заработать в ближайшее время. Он должен предполагать предоставление льгот как военнослужащим, которые принимали участие в этой операции, так и членам семей погибших воинов. Для них это должна быть реальная материальная поддержка, учитывая вероятную потерю кормильца в этой непростой экономической ситуации. Их дети должны иметь преимущественное право поступления в вузы как системы образования, так и Минобороны.

Военнослужащие, принимающие участие в операции на Украине, должны реально, а не на словах, иметь возможность получить эти льготы, а не выбивать их из чиновников. Помню, как после войны в Афганистане, ее участники пытались добиться льгот, предусмотренных законом, а в ответ слышали: «Я вас туда не посылал!». Одним словом, и такое горе может сплотить людей. Попытка же скрывать потери – скорее разобщит.