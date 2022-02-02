Зачем украинцы плюют в Германию

Для главы военно-морского флота Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха публикация его замечаний о геополитической ситуации, должно быть, стала неожиданностью. Шёнбаха, до сих пор абсолютно безупречного командира, спросили на конфиденциальной встрече с индийскими дипломатами в аналитическом центре Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара в Нью-Дели, как он оценивает ситуацию с обострением отношений между Россией, США, Европой и НАТО.

Он не знал, что какая-то гнида записывает его выступление на телефон. Но мы теперь знаем одно – на закрытом профессиональном собрании профессионал может говорить что угодно, только если он не касается реальности. Причем по очень узкой теме – Крыму. Собственно, он вообще ничего страшного не сказал. Даже наоборот, вся его речь была абсолютно в русле европейской политики: любая суверенная страна имеет право вступить в НАТО, если она соответствует демократическим стандартам ЕС, например.

«Никогда не было «права России наложить вето». Если бы Швеция и Финляндия захотели вступить в НАТО, не было бы причин отказываться. Грузия также соответствует этим условиям, но было бы не очень «умно» принимать Грузию в этот период времени. Украина, с другой стороны, не соответствует условиям, «поскольку часть страны была оккупирована другой страной», а именно Донбасс, «российской армией или, как утверждает Россия, ополченцами». Он не верит, что президент России Владимир Путин «вторгнется» в Украину «из-за маленькой полоски земли»; верить в это – «нонсенс».

Путин, которому необходимо противостоять, использует ситуацию, чтобы разделить ЕС. Шёнбах продолжил: «Крымский полуостров ушел, он не вернется, это факт». Шёнбах сказал, что Путин «на самом деле хочет уважения на уровне глаз». И – Боже мой – проявление уважения к кому-то почти ничего не стоит, ничего не стоит. Поэтому вы могли бы спросить меня – но вы меня не спрашиваете: легко ли оказать ему уважение, которого он требует – и, вероятно, заслуживает». Шёнбах сказал, что видит большую угрозу в Китае: «Даже мы, Индия, Германия, нуждаемся в России, потому что Россия нужна нам против Китая».

Шёнбах сказал, что как христианин-католик он чувствует себя ближе к православной России. По его словам, у Европы и ЕС больше общего с Россией, чем с Китаем. Этот тезис является одним из основных тезисов ведущего геополитического стратега США Генри Киссинджера, недавно изложенных в его книге «Мировой порядок». Та самая гнида, которая записывала закрытое собрание, речь вице-адмирала слила. И – его уволили.

Украинские руководители устроили истерику немцам за то, что командующий военно-морским флотом Германии сказал, что «Крымский полуостров ушел, он не вернется, это факт». Тут же недавно назначенная министром обороны девушка Кристина Ламбрехт (партия СДПГ) заявила, что позиция адмирала противоречит позиции министерства обороны. Лучше бы она такого не говорила, потому что получается, что министерство обороны ФРГ считает, что Крым можно у России отвоевать. Это чистый немецкий реваншизм, слегка припорошенный разговорами об интересах третьих стран. Немцы уже были в Крыму, и мы все помним, когда и как. И уж кому-кому, но не им участвовать в разборках вокруг Крыма.

Но мы не будем пинать ногами бессмысленных новых немецких политиков, набранных по гендерной разнарядке для управления реальными профессионалами. Их и без нас есть кому пинать. Потому что тут же вылез совершенно оборзевший за последнее время посол Украины в ФРГ некто Мельник с интервью, которое было так и озаглавлено: «Немецкая спесь и мания величия». И, да – оно было опубликовано в немецкой же газете. Это фееричный текст. Во первых строках Мельник заявил немцам, что увольнения командующего мало. Немцы должны в искупление срочно начать поставлять на Украину оружие, и лучше деньгами тоже. Тут же вспомнил про историческую вину немцев перед украинцами, из чего мы поняли, что в последнюю войну немцы воевали с Украиной. Ага.

На эту тему

«Украинцы также бессознательно почувствовали напоминание об ужасах нацистской оккупации, когда к украинцам относились снисходительно, как к недочеловекам», – сказал Мельник. Он также заявил о «циничной тривиализации оккупации Крыма, которая противоречит международному праву», и о «сомнении в суверенитете Украины, представленном с высокомерием». И далее – требования дать оружия и денег. Дело в том, что в коалиционном соглашении участников немецкого правительства четко прописан запрет на такого рода поставки оружия. Против этого всегда боролись «зеленые», член партии которых сейчас – министр иностранных дел девушка Бербок – ведет к уничтожению этого положения на практике. Парадокс, однако.

Конечно, интервью Мельника вызвало бурю возмущения думающей части немецкой аудитории: «Его превосходительство посол, вероятно, слишком глубоко заглянул в бокал с крымским шампанским. Германия не зависит от Украины. Скорее наоборот». В комментах жгут не по-детски: «Авторитет Германии пойдет коту под хвост, если мы сейчас будем перепрыгивать через каждую палку, которую нам протягивают. Особенно – с Украины, которая является чем угодно, только не демократической страной, и теперь хочет вмешиваться в наши дела, даже давать нам указания. Очевидно, теперь каждый может делать с нами все, что захочет». Часть читателей предложила тут же выслать Мельника из Германии и лишить его агремана.

Обалдевшим от такой наглости рядовым немцам долго ждать не пришлось – потому что тут же вышло еще более борзое, еще более лживое и требовательное интервью с Сергеем Макогоном – главой компании «Оператор ГТС Украины» «и, таким образом, прямого конкурента «Северного потока – 2» (как сразу позиционирует его газета).

Парень сразу начинает с козырей: дескать, вы, немцы, неспособны понять, что, «когда «Северный поток – 2» начнёт функционировать, необходимость в украинской сети отпадёт. Газпром будет контролировать каждую трубу, и тогда цены вырастут, в том числе и для Германии. «Мы видели, что произошло с ценами на газ в Европе в этом году. Даже независимое Международное энергетическое агентство назвало Россию причиной дефицита». Это просто ложь на голубом глазу насчёт энергетического агентства – раз. А во-вторых, он думает, что все тупые и не понимают, что Россия и сейчас контролирует все источники своего сырья.

Тем не менее Макогон по всему тексту пытается убедить читателя в том, что Украина каким-то образом причастна к объёмам русского газа и, может быть, даже сама его добывает: «Они отправляют как можно меньше газа. Даже в последние несколько месяцев, когда цены на газ резко выросли, украинские трубопроводы были загружены лишь на 20%. Мы могли бы удвоить или даже утроить количество газа для Европы. Только Газпром не отправляет газ. Они платят нам за транзит 110 млн кубометров в день, а мы перекачиваем только 50 млн. Это не имеет смысла, когда добыча газа в России выросла, а спрос на газ в Европе очень высок. Россия хочет осушить наши трубопроводы».

Когда автор Die Welt говорит, что как бы качество менеджмента укропровода «не того», Макогон ставит его на место: «Транзит газа в Европу не прерывался. Мы не использовали газ в качестве рычага давления, как это делает Россия». То есть он как бы говорит немцам: «мы герои, героям слава, не стали закрывать русский газ, который никогда не переставал идти из России, даже когда его использовали как оружие». Когда читаешь нынешних украинских спикеров, которым радостно предоставляется площадка в германских СМИ, сдаётся, что немцы – просто коврик, о который можно вытирать ноги в черевичках: украинские официальные лица их поучают, оскорбляют, душат исторической виной, лгут и требуют, требуют, требуют.

Послушать того же Макогона – Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно через Польшу и платить компенсацию за ввод СП-2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Но почему именно сейчас украинцы решили плевать в лицо одному из немногих своих защитников в мире – Германии? Это выглядит так, что Киев считает, что теперь у него за спиной гораздо более богатый и серьезный защитник – нечто вроде здоровенного жлоба «на раёне», что стоит за щуплым пацаном, который предлагает прохожему «купить кирпич». Возможно, таковым жлобом они считают США, а то и Британию, и поэтому решили плюнуть в колодец.

А может, это истерика и новые хозяева киевских кабинетов пытаются получить как можно больше денег по карманам перед крахом. И будет глупо, если Германия на эти дешёвые провокации поведется. Хотя с таким правительством, как сейчас, в ФРГ может произойти что угодно.