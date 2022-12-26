Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

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26 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным Александр Авилов/Агентство «Москва»
Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?  Подробности...
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Как старый советский флот усилит ВМФ России

БПК «Маршал Шапошников» Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Основу современного ВМФ России по-прежнему составляют корабли, построенные еще во времена СССР. Многие из них должны быть списаны уже в ближайшие годы – однако прямо сейчас обсуждается программа обновления этих платформ. Какой именно должна быть эта модернизация и почему она критически важна для российского Военно-морского флота? Подробности...
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За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Жителей Финляндии учат реже мыться Hauke-Christian Dittrich/dpa/
Global Look Press
Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В конечном итоге нефтяной рынок перестанет существовать как единое целое, сегментировавшись по зонам. Скорее всего, именно нефть презентует нам образ нового – разделенного на блоки – мира. Подробности...

Патриотизм подвержен инфляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Среди множества политических теорий, ставших со временем идеологиями, патриотизм занимает особое место. Это делает его крайне привлекательным в качестве государственной идеологии, но необходимо помнить о его слабостях. Особенно в сложные времена, требующие массового патриотического настроя. Подробности...

Страх можно победить лишь действием

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев

США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Глеб Простаков

    Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		26 декабря 2022, 11:56

    Вступление в силу потолка цен на российскую нефть привело мировые энергетические рынки в состояние изумления. По состоянию на здесь и сейчас оценить влияние этих мер непросто. В первые дни после 5 декабря, когда одновременно вступили в силу эмбарго и лимит цен, поставки нефти из России даже выросли, тогда как цены продолжили снижаться. А, значит, покупатели просто воспользовались негативным для России новостным фоном для того, чтобы еще больше продавить цены сорта Urals вниз.

    На первый взгляд, с введением потолка цен почти ничего не изменилось. Российская нефть стабильно торгуется ниже определенных Евросоюзом, G7 и Австралией $60 за баррель. Сами ограничения де-факто вступают в силу только в середине января следующего года – до этой даты будут реализовываться все достигнутые ранее договоренности о поставках, а все загруженные в портах отбытия танкеры с нефтью придут в пункты назначения.

    Все это делает потолок бесполезным в моменте. Саудовская Аравия в лице своего министра энергетики прямо заявила, что не видит, какие именно результаты от ценовых ограничений достигнуты странами, которые их инициировали. Если рассматривать ценовый потолок как санкции против России – а именно так эти меры представлены в официальных документах ЕС – то время и способ «наказания» выбран крайне неудачно.

    Нефтяные котировки находятся сейчас в нисходящем тренде. Тут и неопределенность с ковидными ограничениями в Китае, и ожидание рецессии в Евросоюзе, который наряду с перипетиями энергетического кризиса готовится к жесткой схватке с США, которые не по-партнерски подсунули ЕС свой «закон о снижении инфляции», принуждая европейцев ввязаться в войну субсидий для промышленности.

    Говоря о том, что или кто в действительности может влиять на нефтяные котировки прямо сейчас, мы должны обсуждать не столько потолок цен, сколько Турцию. Последняя физически контролирует средиземноморские проливы. Упреждающим движением, за несколько дней до вступления в силу эмбарго на поставки, Анкара ввела собственные требования по предъявлению страховых сертификатов проходящими через проливы танкерами. «Регулируя» очередь на проход в обоих направления, Турция умело манипулирует и Россией, и ЕС, ведя собственную сложную игру.

    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    И все же введенный потолок цен нельзя недооценивать. «Мы не знаем, как далеко это зайдет. Сегодня это Россия, однако завтра это может измениться и может быть введен лимит цен на мировом уровне. Это было бы очень серьезно», – так министр энергетики Омана Салем бен Насел аль-Ауфи выразил опасения стран Залива, да и всех стран-членов ОПЕК, по поводу действий «картеля покупателей».

    Сегодня дисконтируют российскую нефть, а завтра – по тем или иным причинам – нефть из любой другой страны. Такие действия разрушают нефтяной рынок, делая его малопредсказуемым и снижая инвестиции в нефтедобычу. А ведь именно стабильность рынка – то, ради чего создавалась ОПЕК.

    Впрочем, едва ли дело ограничится только нефтью. Включив фактор регулируемых цен на нефтяном рынке, страны Запада вполне могут повторить тот же трюк и на других рынках, будь то сельхозпродукция, минеральные удобрения, редкоземельные металлы, золото – да все, что угодно. Да, пока первый блин вышел комом, а сам потолок цен введен только потому, что эту мантру слишком часто повторяли. Но, войдя во вкус, главные потребители мировых ресурсов могут выкачивать их из стран, вводя так называемые price caps для отдельных поставщиков. Предлогом может быть все, что угодно – военные действия, коррумпированный режим, защита прав и свобод и прочее.

    Если присмотреться внимательнее, то ключевая задача стран Запада по отношению к ресурсным странам второго и третьего миров осталась прежней: обеспечить беспрепятственный экспорт сырья из этих государств, переработку этого сырья и отправку на эти же рынки готовой продукции. Так в современном мире золото меняется на стеклянные бусы. Изменились только инструменты. Если раньше это были соглашения об ассоциации, придание статуса страны с рыночной экономикой, режимы максимального благоприятствования в торговле, право стать членом ВТО и тому подобное, то сегодня, в условиях максимальной геополитической напряженности, этим инструментом станут предельные цены. В этом смысле мир стал чуть более простым и откровенным.

    Практика ценового регулирования в масштабах глобальных рынков, без сомнения, ведет к разрушению этих самых рынков. Нефть – один из самых, если не самый, ликвидный товар на сырьевых биржах. Введение потолка цен исказит биржевую торговлю до неузнаваемости, внося в нее фактор неопределенности. ЕС, США и примкнувшие как бы говорят вслух: мы покупаем за сколько хотим, вы продаете за сколько можете. Всё, правил нет.

    За установлением ценового потолка в ближайшее время последует ответ от продавца, России. Москва, вероятно, на законодательном уровне запретит своим нефтяным компаниям заключать контракты со странами, которые присоединились к ценовым ограничениям, а также контракты, в которых есть отсылка к предельным ценам. После чего нефтяной рынок придет в мощное движение. Начнется серьезная темповая игра: Россия постарается закончить переориентацию поставок на альтернативные рынки, что неминуемо будет сопровождаться ценовой войной и вытеснением традиционных поставщиков. Последние, в свою очередь, займут освободившуюся с уходом РФ нишу в западных странах.

    В конечном итоге нефтяной рынок перестанет существовать как единое целое, сегментировавшись по зонам. Скорее всего, именно нефть презентует нам образ нового – разделенного на блоки – мира. Эта болезненная разбалансировка будет сопровождаться серьезной турбулентностью и катаклизмами уже в 2023 году.

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