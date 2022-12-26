Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

Вступление в силу потолка цен на российскую нефть привело мировые энергетические рынки в состояние изумления. По состоянию на здесь и сейчас оценить влияние этих мер непросто. В первые дни после 5 декабря, когда одновременно вступили в силу эмбарго и лимит цен, поставки нефти из России даже выросли, тогда как цены продолжили снижаться. А, значит, покупатели просто воспользовались негативным для России новостным фоном для того, чтобы еще больше продавить цены сорта Urals вниз.

На первый взгляд, с введением потолка цен почти ничего не изменилось. Российская нефть стабильно торгуется ниже определенных Евросоюзом, G7 и Австралией $60 за баррель. Сами ограничения де-факто вступают в силу только в середине января следующего года – до этой даты будут реализовываться все достигнутые ранее договоренности о поставках, а все загруженные в портах отбытия танкеры с нефтью придут в пункты назначения.

Все это делает потолок бесполезным в моменте. Саудовская Аравия в лице своего министра энергетики прямо заявила, что не видит, какие именно результаты от ценовых ограничений достигнуты странами, которые их инициировали. Если рассматривать ценовый потолок как санкции против России – а именно так эти меры представлены в официальных документах ЕС – то время и способ «наказания» выбран крайне неудачно.

Нефтяные котировки находятся сейчас в нисходящем тренде. Тут и неопределенность с ковидными ограничениями в Китае, и ожидание рецессии в Евросоюзе, который наряду с перипетиями энергетического кризиса готовится к жесткой схватке с США, которые не по-партнерски подсунули ЕС свой «закон о снижении инфляции», принуждая европейцев ввязаться в войну субсидий для промышленности.

Говоря о том, что или кто в действительности может влиять на нефтяные котировки прямо сейчас, мы должны обсуждать не столько потолок цен, сколько Турцию. Последняя физически контролирует средиземноморские проливы. Упреждающим движением, за несколько дней до вступления в силу эмбарго на поставки, Анкара ввела собственные требования по предъявлению страховых сертификатов проходящими через проливы танкерами. «Регулируя» очередь на проход в обоих направления, Турция умело манипулирует и Россией, и ЕС, ведя собственную сложную игру.

И все же введенный потолок цен нельзя недооценивать. «Мы не знаем, как далеко это зайдет. Сегодня это Россия, однако завтра это может измениться и может быть введен лимит цен на мировом уровне. Это было бы очень серьезно», – так министр энергетики Омана Салем бен Насел аль-Ауфи выразил опасения стран Залива, да и всех стран-членов ОПЕК, по поводу действий «картеля покупателей».

Сегодня дисконтируют российскую нефть, а завтра – по тем или иным причинам – нефть из любой другой страны. Такие действия разрушают нефтяной рынок, делая его малопредсказуемым и снижая инвестиции в нефтедобычу. А ведь именно стабильность рынка – то, ради чего создавалась ОПЕК.

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Впрочем, едва ли дело ограничится только нефтью. Включив фактор регулируемых цен на нефтяном рынке, страны Запада вполне могут повторить тот же трюк и на других рынках, будь то сельхозпродукция, минеральные удобрения, редкоземельные металлы, золото – да все, что угодно. Да, пока первый блин вышел комом, а сам потолок цен введен только потому, что эту мантру слишком часто повторяли. Но, войдя во вкус, главные потребители мировых ресурсов могут выкачивать их из стран, вводя так называемые price caps для отдельных поставщиков. Предлогом может быть все, что угодно – военные действия, коррумпированный режим, защита прав и свобод и прочее.

Если присмотреться внимательнее, то ключевая задача стран Запада по отношению к ресурсным странам второго и третьего миров осталась прежней: обеспечить беспрепятственный экспорт сырья из этих государств, переработку этого сырья и отправку на эти же рынки готовой продукции. Так в современном мире золото меняется на стеклянные бусы. Изменились только инструменты. Если раньше это были соглашения об ассоциации, придание статуса страны с рыночной экономикой, режимы максимального благоприятствования в торговле, право стать членом ВТО и тому подобное, то сегодня, в условиях максимальной геополитической напряженности, этим инструментом станут предельные цены. В этом смысле мир стал чуть более простым и откровенным.

Практика ценового регулирования в масштабах глобальных рынков, без сомнения, ведет к разрушению этих самых рынков. Нефть – один из самых, если не самый, ликвидный товар на сырьевых биржах. Введение потолка цен исказит биржевую торговлю до неузнаваемости, внося в нее фактор неопределенности. ЕС, США и примкнувшие как бы говорят вслух: мы покупаем за сколько хотим, вы продаете за сколько можете. Всё, правил нет.

За установлением ценового потолка в ближайшее время последует ответ от продавца, России. Москва, вероятно, на законодательном уровне запретит своим нефтяным компаниям заключать контракты со странами, которые присоединились к ценовым ограничениям, а также контракты, в которых есть отсылка к предельным ценам. После чего нефтяной рынок придет в мощное движение. Начнется серьезная темповая игра: Россия постарается закончить переориентацию поставок на альтернативные рынки, что неминуемо будет сопровождаться ценовой войной и вытеснением традиционных поставщиков. Последние, в свою очередь, займут освободившуюся с уходом РФ нишу в западных странах.

В конечном итоге нефтяной рынок перестанет существовать как единое целое, сегментировавшись по зонам. Скорее всего, именно нефть презентует нам образ нового – разделенного на блоки – мира. Эта болезненная разбалансировка будет сопровождаться серьезной турбулентностью и катаклизмами уже в 2023 году.