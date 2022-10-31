Речь Путина на «Валдае» будут изучать и перечитывать

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31 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Как авиасанкции против России наказали Европу

Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России imago images/Global Look Press
Авиакомпании ЕС и США несут убытки из-за закрытого неба над Россией. Такая мера была введена Москвой в ответ на аналогичные санкции со стороны Запада. Однако свято место пусто не бывает, поэтому ошибкой европейцев и американцев воспользовались их коллеги из других регионов. О каких странах и авиакомпаниях идет речь?  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Спецоперация проверит новую снайперскую винтовку России

Снайперская винтовка Чукавина пока имеет противоречивые отзывы kalashnikovgroup.ru
На полях сражений на Украине прямо сейчас испытывается оружие, которое должно прийти на смену легендарной советской снайперской винтовке СВД. Речь идет о новых винтовках СВЧ-54 (снайперская винтовка Чукавина). Бойцы, имевшие дела с новым оружием, рассказали газете ВЗГЛЯД о его особенностях и отличиях.  Подробности...
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Как США привели мир к глобальному кризису

Глобализация исчезает на наших глазах, но что придет вместо нее? REUTERS/Jose Manuel Ribeiro
Как заявил на Валдайском форуме Владимир Путин, всю планету в ближайшие годы ожидают радикальные перемены. Что именно имел в виду российский лидер, кто и каким образом создал предпосылки для столь решительных изменений и как может выглядеть это непредсказуемое сегодня будущее для всего мира и для России? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Речь Путина на «Валдае» будут изучать и перечитывать

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Именно такой профессиональный разговор с обоюдным интересом и почтением президента и экспертов друг к другу и позволяет лучше понимать российскую внешнюю политику, национальные интересы и цели в мире. Подробности...

Фон дер Ляйен сильно нервничает

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если вы думаете, что понятие «откат» – чисто отечественное, вы ошибаетесь. Термин Kick back возник сразу, когда доходы капиталиста начали зависеть от решения бюрократа. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Смысл существования современного либерализма как политического течения заключается в уничтожении нашей страны, народа и цивилизации. Они с радостью используют наши недостатки против нас. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 5 комментариев

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Речь Путина на «Валдае» будут изучать и перечитывать

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		31 октября 2022, 17:25

    В Валдайской речи Путина 4620 слов. По объему того, что президент хочет сказать стране и миру, это больше всего похоже на Крымскую речь (4646 слов). Для сравнения: в Донбасской речи 2022 года – 3828, в Мюнхенской 2002-го – 3372).

    С точки зрения содержания Валдайская речь, безусловно, посвящена Западу. Россия в различных вариантах упоминается в ней только 39 раз, а морфем «Запад» целых 60. США в разных формах Путин упоминает 12 раз, Европу – 8. Именно кардинальное переформатирование отношений с коллективным Западом больше всего занимает президента в этой речи. В документе лишь две «Украины» и две «Африки».

    Не менее интересен анализ ответов на вопросы. Из них спонтанно сложился еще один текст, по объему в четыре раза больший по сравнению с самой речью. Вопросы участников «Валдая» и ответы президента Путина дают нам для анализа еще 18 223 слова, а вот разнообразие этой части в два раза ниже.

    Ответы на вопросы переносят сказанное в самой речи на весь земной шар. Основ «Запад» тут 43, а вот количество разнообразных вариантов «России» вырастает до 155. Больше всего увеличивается внимание к Украине – в 21 раз, до 42 упоминаний. Число слов, посвященных разным названиям США, вырастает до 41, «Европы» – до 27. Появляется 47 «Китаев», 20 «Индий», шесть «Индонезий», 22 «Африки», семь раз упоминается Латинская Америка, четыре морфемы про Бразилию.

    В самой речи ни слова про сферу ядерного нераспространения, но первый же вопрос дает президенту пас, после которого Путин долго говорит про необходимость сохранения баланса в мире. Важное заявление: «Мы никогда не говорили об инициативном применении ядерного оружия». Президент еще раз адресует западным коллегам максиму, известную всем российским международникам: читайте наши доктринальные документы. Собственно, на них и опирается российская внешняя и оборонная политика, в том числе в части ядерного сдерживания. Иными словами, Россия не будет первой применять ядерное оружие на театре военных действий, если это не угрожает существованию Российского государства.

    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

    Владимир Путин, очевидно, не испытывает никаких симпатий к либерализму, полагаю, из-за формальной аттестации нынешнего несправедливого для незападной части планеты миропорядка как неолиберального. Но именно про истинный либерализм как пространство конкуренции идей и права на выбор национальных моделей развития в любой точке Земли и говорит российский лидер. В этом смысле Россия противопоставляет себя ведущему «грязную игру» коллективному Западу, который все сильнее напоминает первые годы существования Советского Союза, грезившего мировой революцией. Теперь на смену идеям коммунизма, но ровно в той же марксистской логике линейного развития, когда все общества, пусть с разной скоростью, проходят одни и те же стадии, пришли идеи либеральной демократии.

    Россия оппонирует такому подходу, настаивая на ценности национального суверенитета. Уже по традиции президент обращается к народам других государств поверх голов их элит, говоря, что Россия будет строить отношения с народами коллективного Запада напрямую, тем паче что повсюду есть не столько сторонники России, сколько поборники более справедливого миропорядка, который должен быть построен с учетом конкуренции национальных моделей развития, а не навязыванию всему миру одинаковых ценностей.

    Ключевое отличие российского видения мира от западного состоит в характере конкуренции. Запад видит необходимой унификацию ценностей всего мира, когда конкурентная борьба приводит к одной и той же цели. Россия в качестве образца воспринимает конкуренцию сильных суверенных стран, правительства которых руководствуются национальными интересами. В этом смысле важны личные оценки Путина в отношении Эрдогана, который дважды аттестован как надежный партнер, при этом ставящий интересы своей страны выше всего. В противовес этому президент намекает, не называя персонально, на бывшего французского президента Франсуа Олланда, который после визита в Вашингтон обнулил все договоренности по урегулированию в Сирии.

    Несмотря на жесткую риторику российского лидера в адрес конкретных западных стран, он не отказывается от переговоров, прогнозируя, что и нынешним государствам-лидерам Запада и ключевым незападным центрам придется договариваться. Путин прямо говорит, что готов к переговорам с американским лидером по стратегической стабильности. Эта повестка между нашими странами – вечная при любом лидере и любом уровне отношений. Просто потому, что именно на России и США лежит ключевая ответственность за глобальный мир.

    «Валдай» остается по-настоящему большим форматом уважительного, но при этом не сервильного, а местами вполне ироничного разговора с главой государства. «Не командуйте, Владимир Владимирович, здесь я командую!» – говорит Федор Лукьянов, упоминаемый в стенограмме встречи на сайте Кремля 60 раз (президент Путин – 67 раз). Именно такой профессиональный разговор (с обоюдным интересом и почтением) президента и экспертов друг к другу и позволяет лучше понимать российскую внешнюю политику, национальные интересы и цели в мире.

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