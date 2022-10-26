Заявления, прозвучавшие на заседании координационного совета по обеспечению нужд военной операции, это, по сути своей, признание нескольких важных составляющих на самом высшем уровне.

Армия имеет проблемы со снабжением, обеспечением (да, хоть отдельные генералы думают иначе, но с Верховным даже они не спорят). Да, формулировки были весьма общие, но очевидно, что Путин понимает уровень проблемы.

Бюрократическая машина должна принципиально измениться. Стать более гибкой и быстрой, менее формализованной. «Необходимо обновить и улучшить административные процедуры в России в условиях борьбы с санкциями и обеспечения нужд специальной военной операции».

Впрочем, думаю, что это касалось в первую очередь околовоенной бюрократии. Потому что сегодня для того, чтобы принять на вооружение новые образцы, нужно пройти такое количество этапов и согласований, что в итоге сама разработка порой теряет всякий смысл.

Надо понимать, что контроль со стороны правительства и органов исполнительной власти за военным ведомством будет серьезно расширен. Вчера уже было публично обозначено, что денежные средства для мобилизованных и участников СВО в целом в Минобороны перечислены.

То есть в случае, если кто-то деньги не получает, не получает обещанные премии за уничтоженную технику противника (а мне лично такие случаи известны), это вопрос именно к военным финансистам. И хочется надеяться, повод для внешнего аудита.

Вчера прозвучала формулировка «целевые задания», которые должен обозначать для структур координационный совет. То есть у направления внутри СВО и экономики/промышленности вокруг СВО появляется то, что в бизнесе именуется KPI. И рискну предположить, что спрашивать будут за общий результат. То есть если есть задача расширить линейку БПЛА-камикадзе, то спрашивать будут со всей цепочки: разработчик – заказчик – Минпромторг/госкорпорации – Минобороны.

Ну и главные слова, мне хочется верить, услышали все.

«Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. <...>Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям».

В кратком переводе на русский разговорный это означает «хватит врать самим себе». И это основа будущей победы.

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