Бюрократическая машина должна принципиально измениться

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26 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:56  |  vz.ru
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Турция начинает выкручивать руки Газпрому

Анкара просит отсрочку и скидку на газ Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб? Подробности...
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Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

Киев обвиняет Богуслаева в продаже России авиадвигателей для военной техники ssu.gov.ua
Киев заявил, что может обменять на украинских военнопленных руководителя запорожского авиапредприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного СБУ за пособничество России. С одной стороны, российскому авиапрому будет полезен опыт такого специалиста по производству авиадвигателей. С другой стороны, личность Богуслаева столь неоднозначна, что Москве стоит все тщательно взвесить перед тем как принимать решение об обмене, считают эксперты.  Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Как в США усмирили бунт «пророссийских» политиков

Конгресс США все еще преподносит сюрпризы REUTERS/Jonathan Ernst
Исключительный случай произошел в американской политике – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к президенту Байдену, а поводом для этого послужила российская спецоперация на Украине. Но еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно. Что же произошло? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Бюрократическая машина должна принципиально измениться

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации». В кратком переводе на русский разговорный слова верховного главнокомандующего означают «хватит врать самим себе». И это основа будущей победы. Подробности...

Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. Подробности...

Судьба Молдавии решится одновременно с судьбой Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов СВО. Подробности...
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Киев расписал трофеи за победу над Россией

Индус за рулем Великобритании

Обсуждение: 4 комментария

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Андрей Медведев

    Бюрократическая машина должна принципиально измениться

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    		26 октября 2022, 11:22

    Заявления, прозвучавшие на заседании координационного совета по обеспечению нужд военной операции, это, по сути своей, признание нескольких важных составляющих на самом высшем уровне.

    Армия имеет проблемы со снабжением, обеспечением (да, хоть отдельные генералы думают иначе, но с Верховным даже они не спорят). Да, формулировки были весьма общие, но очевидно, что Путин понимает уровень проблемы.

    Бюрократическая машина должна принципиально измениться. Стать более гибкой и быстрой, менее формализованной. «Необходимо обновить и улучшить административные процедуры в России в условиях борьбы с санкциями и обеспечения нужд специальной военной операции».

    Впрочем, думаю, что это касалось в первую очередь околовоенной бюрократии. Потому что сегодня для того, чтобы принять на вооружение новые образцы, нужно пройти такое количество этапов и согласований, что в итоге сама разработка порой теряет всякий смысл.

    Надо понимать, что контроль со стороны правительства и органов исполнительной власти за военным ведомством будет серьезно расширен. Вчера уже было публично обозначено, что денежные средства для мобилизованных и участников СВО в целом в Минобороны перечислены. 

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    То есть в случае, если кто-то деньги не получает, не получает обещанные премии за уничтоженную технику противника (а мне лично такие случаи известны), это вопрос именно к военным финансистам. И хочется надеяться, повод для внешнего аудита.

    Вчера прозвучала формулировка «целевые задания», которые должен обозначать для структур координационный совет. То есть у направления внутри СВО и экономики/промышленности вокруг СВО появляется то, что в бизнесе именуется KPI. И рискну предположить, что спрашивать будут за общий результат. То есть если есть задача расширить линейку БПЛА-камикадзе, то спрашивать будут со всей цепочки: разработчик – заказчик – Минпромторг/госкорпорации – Минобороны.

    Ну и главные слова, мне хочется верить, услышали все.

    «Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. <...>Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям».

    В кратком переводе на русский разговорный это означает «хватит врать самим себе». И это основа будущей победы.

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