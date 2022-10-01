Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Россия вернулась к выбору Петра Великого

Петр вывел Россию на уровень империи, но это потребовало больших усилий от всего народа Hamburger Kunsthalle
Император Петр I опять претендует на роль символа всей страны: среди политиков прошлого россияне отдают предпочтение именно ему. Сохраняет свою популярность и генералиссимус Иосиф Сталин, которому пришлось ответить примерно на те же исторические вызовы, что и Петру. Современная Россия опять оказалась перед этими вызовами – и ставки для нее чрезвычайно высоки.  Подробности...
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Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК president.gov.ua
На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим? Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Что ждет уехавших и не уехавших

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Когда оставшаяся, не закрывающаяся, рефлексирующая собственные ошибки, вернувшаяся с фронтов страна вдруг увидит на паспортном контроле тех, кто бежал от мобилизации, сможет ли она их простить? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Зачем Россия ищет трубопроводный путь в Индию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Благодаря российскому газу и российской инфраструктуре, Азиатский континент вступит в новую эру в противовес угасающим «гегемонам моря» – США и Великобритании. Подробности...

Что будет после референдумов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...
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Путин принимает территории бывшей Украины в состав России

Обсуждение: 5 комментариев

Самые великие. Выбор народа

России пора менять «друзей» в Европе

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
Вы поддерживаете инициативу запретить в текущей ситуации выезд за границу гражданам призывного возраста?
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    Видео

    морская инфраструктура


    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

    зона боевых действий


    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


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    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    остановить эскалацию


    Владимир Можегов: Западу придется учиться воспринимать слова России всерьез

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    отдать долги


    Игорь Караулов: Армия должна занять достойное место

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Максим Соколов

    Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

    Максим Соколов
    публицист
    		1 октября 2022, 14:56

    Инцидентом, могущим привести к войне, в дипломатическом языке называется чрезвычайное происшествие насильственного свойства (взрыв, обстрел, нападение на чужую территорию, потопление корабля), которое с большой долей вероятности влечет за собой самые серьезные последствия – вплоть до войны. Конечно, не всякий международный инцидент автоматически приводит к войне. Если стороны не готовы идти до конца, ситуацию бывает возможно удержать под контролем, не прибегая к последнему доводу королей.

    Пример такого нейтрализованного инцидента – гибель линкора «Новороссийск» на севастопольском рейде 29 октября 1955 года. Ранее военный корабль назывался «Джулио Чезаре» и был передан СССР в порядке репараций в 1949 году. Выдвигались разные версии взрыва, приведшего к потоплению линкора, в том числе и версия внешнего воздействия. Согласно ей, бывший командир отряда боевых пловцов, убежденный фашист Валерио Боргезе (можно даже назвать его Борджиа) поклялся отомстить за унижение итальянского флота – и исполнил свою клятву. Диверсанты-водолазы прикрепили мины к корпусу линкора – и отправили его на дно.

    Возможно, действительно имела место вендетта фашистского князя, но однозначно четких доказательств не было, как нет их и до сего дня. В качестве альтернативных версий говорили и об англичанах-диверсантах (как же без них?), и о закладках, сделанных еще в Италии, до передачи судна СССР. Да и просто старый корабль, которому было уже больше сорока лет, с недостаточной документацией – причем специалистов по итальянской технической литературе на флоте не было – мог таить в себе опасные сюрпризы и без всякой злой воли Рима. Могла банально коротнуть проводка. И при такой неоднозначности версий руководство СССР не стало переть на рожон, тем более, что инцидент пришелся на самый угар послесталинской разрядки, а отношения с Италией были не из самых худших. Последовал удар по руководству советского ВМФ, допустившему такое, но ударов по руководству НАТО – не последовало.

    Но таинственные взрывы в Балтийском море близ острова Борнхольм – совсем из другой оперы.

    Во-первых, ни о какой разрядке, побуждающей к смазыванию вопроса, сегодня речи нет.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во-вторых, последствия взрывов на СП-1 и СП-2 будут, наверное, посерьезнее, нежели в случае с потоплением устаревшего линкора.

    В-третьих, при инцидентах прошлого времени часто отсутствовали несомненные доказательства того, кто это сделал. Не было прямых улик, но лишь косвенные. Highly likely & cui prodest.

    Сейчас насчет cui prodest говорят совсем открытым текстом. Чины МИД РФ и СБ РФ прямо называют США единственным бенефициаром случившегося. Что в сочетании с техническими возможностями, которые по большому счету есть только у США (какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем), внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать.

    Хотя, поскольку бенефициаром является также Польша, теоретически возможно, что тут польские паны приложили руку. Правда, не ясно, могли ли они сделать это на свой страх и риск, поставив лидера свободного мира перед фактом. Бывает, что хвост виляет собакой, но чтобы так отвязно вилял – верится все же с трудом. Хотя при взгляде на Качиньского и Моравецкого еще и не в то поверишь.

    Но главный вопрос – о средствах подводного контроля. В октябре 1955 года, когда взорвался «Новороссийск» (тем более в 1916-м, когда взорвалась «Императрица Мария»), эти средства были в зачаточном состоянии, если не вовсе отсутствовали. Отсюда и богатство тогдашних версий.

    Теперь нам рассказывают, что в современном цифровом мире ничто не остается бесследным и Big Brother watches you everywhere. Слежка тотальная и всеобщая. Но если Большой Брат знает все про Ив. Ив. Пупкина, но при этом не знает ничего про подводный стратегический объект, это какой-то странный Большой Брат, не берегущий зеницу ока.

    Либо он знает все, в том числе и про подводную трубу, но тогда инцидент более прозрачен. Не то, чтобы все было решаемо, но предъявить несомненные доказательства того, кто есть автор подводных взрывов – это уже будет новое слово в расследовании инцидентов, могущих привести к войне. Когда же несомненных средств контроля как не было, так и нет, и уличить никого невозможно, тогда остается обмениваться любезностями и ждать следующих инцидентов. Благо, на дне моря лежит огромное количество труб и подводных кабелей связи.

    Раньше их по молчаливому согласию не принято было трогать, но теперь все будет можно.

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