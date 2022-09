Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli Максим Соколов

публицист 1 октября 2022, 14:56 Инцидентом, могущим привести к войне, в дипломатическом языке называется чрезвычайное происшествие насильственного свойства (взрыв, обстрел, нападение на чужую территорию, потопление корабля), которое с большой долей вероятности влечет за собой самые серьезные последствия – вплоть до войны. Конечно, не всякий международный инцидент автоматически приводит к войне. Если стороны не готовы идти до конца, ситуацию бывает возможно удержать под контролем, не прибегая к последнему доводу королей. Пример такого нейтрализованного инцидента – гибель линкора «Новороссийск» на севастопольском рейде 29 октября 1955 года. Ранее военный корабль назывался «Джулио Чезаре» и был передан СССР в порядке репараций в 1949 году. Выдвигались разные версии взрыва, приведшего к потоплению линкора, в том числе и версия внешнего воздействия. Согласно ей, бывший командир отряда боевых пловцов, убежденный фашист Валерио Боргезе (можно даже назвать его Борджиа) поклялся отомстить за унижение итальянского флота – и исполнил свою клятву. Диверсанты-водолазы прикрепили мины к корпусу линкора – и отправили его на дно. Возможно, действительно имела место вендетта фашистского князя, но однозначно четких доказательств не было, как нет их и до сего дня. В качестве альтернативных версий говорили и об англичанах-диверсантах (как же без них?), и о закладках, сделанных еще в Италии, до передачи судна СССР. Да и просто старый корабль, которому было уже больше сорока лет, с недостаточной документацией – причем специалистов по итальянской технической литературе на флоте не было – мог таить в себе опасные сюрпризы и без всякой злой воли Рима. Могла банально коротнуть проводка. И при такой неоднозначности версий руководство СССР не стало переть на рожон, тем более, что инцидент пришелся на самый угар послесталинской разрядки, а отношения с Италией были не из самых худших. Последовал удар по руководству советского ВМФ, допустившему такое, но ударов по руководству НАТО – не последовало. Но таинственные взрывы в Балтийском море близ острова Борнхольм – совсем из другой оперы. Во-первых, ни о какой разрядке, побуждающей к смазыванию вопроса, сегодня речи нет. Во-вторых, последствия взрывов на СП-1 и СП-2 будут, наверное, посерьезнее, нежели в случае с потоплением устаревшего линкора. В-третьих, при инцидентах прошлого времени часто отсутствовали несомненные доказательства того, кто это сделал. Не было прямых улик, но лишь косвенные. Highly likely & cui prodest. Сейчас насчет cui prodest говорят совсем открытым текстом. Чины МИД РФ и СБ РФ прямо называют США единственным бенефициаром случившегося. Что в сочетании с техническими возможностями, которые по большому счету есть только у США (какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем), внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать. На эту тему Хотя, поскольку бенефициаром является также Польша, теоретически возможно, что тут польские паны приложили руку. Правда, не ясно, могли ли они сделать это на свой страх и риск, поставив лидера свободного мира перед фактом. Бывает, что хвост виляет собакой, но чтобы так отвязно вилял – верится все же с трудом. Хотя при взгляде на Качиньского и Моравецкого еще и не в то поверишь. Но главный вопрос – о средствах подводного контроля. В октябре 1955 года, когда взорвался «Новороссийск» (тем более в 1916-м, когда взорвалась «Императрица Мария»), эти средства были в зачаточном состоянии, если не вовсе отсутствовали. Отсюда и богатство тогдашних версий. Теперь нам рассказывают, что в современном цифровом мире ничто не остается бесследным и Big Brother watches you everywhere. Слежка тотальная и всеобщая. Но если Большой Брат знает все про Ив. Ив. Пупкина, но при этом не знает ничего про подводный стратегический объект, это какой-то странный Большой Брат, не берегущий зеницу ока. Либо он знает все, в том числе и про подводную трубу, но тогда инцидент более прозрачен. Не то, чтобы все было решаемо, но предъявить несомненные доказательства того, кто есть автор подводных взрывов – это уже будет новое слово в расследовании инцидентов, могущих привести к войне. Когда же несомненных средств контроля как не было, так и нет, и уличить никого невозможно, тогда остается обмениваться любезностями и ждать следующих инцидентов. Благо, на дне моря лежит огромное количество труб и подводных кабелей связи. Раньше их по молчаливому согласию не принято было трогать, но теперь все будет можно. Другие материалы автора Новости СМИ2