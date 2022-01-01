Что такое «Новое счастье»

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1 января, суббота  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
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Российское вино прошло испытание импортом и погодой

Российский виноград - это более не экзотика Сергей Мальгавко/ТАСС
2021-й год стал для российского вина переломным. Раньше главной задачей для отечественных виноделов была ценовая конкуренция с импортом, а костяк отрасли составляли крупные хозяйства. Теперь достойное качество могут обеспечить даже небольшие производители, и отечественное вино активно вытесняет иностранное. Как удалось добиться подобного результата? Подробности...
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Путин пригрозил Байдену радикальными мерами

Путин поставил перед Байденом вопрос ребром Adam Schultz/White House/REUTERS,
Алексей Никольский/ТАСС
Телефонный разговор между президентами России и США, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный». Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», заявил в новогоднем поздравлении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...

В новогоднюю ночь мы объединяемся как нация

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Традицию новогоднего телевизионного обращения к народу ввел Леонид Брежнев, первым с бокалом шампанского в руке снялся Борис Ельцин, а Владимир Путин перенес поздравление на свежий воздух. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Запад готовит кибератаку, в которой обвинят русских хакеров

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В первой половине декабря Израиль провел киберучения под названием «Коллективная сила», в которых приняли участие десять стран. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Что такое «Новое счастье»

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		1 января 2022, 12:00

    Новый год – это праздник детства, когда мы ждали чуда, которое совершится, когда часы пробьют двенадцать раз, и жизнь как-то волшебно преобразится. Взрослые часто пытаются воскресить это переживание – и с печалью видят, что этого не происходит. В предновогодние дни интернет полон смешных картинок о том, как люди проводят праздничные дни в объедении – «шестой тазик оливье! ешь, а то испортится!» и неумеренной выпивке.

    Однако эти несколько дней, в которые мы свободны от обычного напряжения и неприятностей трудовых будней, можно найти время и на другое – на то, чтобы остановиться и подумать о том, что важно в нашей жизни. И как отдельных людей, и как страны. Традиционное поздравление – «С Новым Годом! С Новым Счастьем!» – предполагает какое-то новое счастье, которое должно открыться за этим поворотом. В детстве его просто ожидают с радостным предвкушением; когда мы вырастаем, это предвкушение теряется.

    Но что такое это «новое счастье»? Обычно люди даже избегают об этом задумываться – чтобы не травить душу. Но мы можем решиться поверить, что счастье реально, и мы можем приблизиться к той полноте жизни, для которой мы созданы. Новогодние дни – подходящее время, чтобы подумать о том, что такое счастье.

    Каждый год напоминает нам о том, что наше время на земле ограниченно; и нам важно понять, на что мы хотим его потратить, пока оно не утекло у нас сквозь пальцы. Время – это такая валюта, запасы которой неизбежно сокращаются, покупаем мы на нее что-то ценное или нет. К чему мы придем к концу этого года? К чему мы хотели бы прийти к концу жизни? Что для нас важно? Где лежат наши ценности? Для чего мы вообще живем? Что составляет достойную, состоявшуюся человеческую жизнь? О чем нам мечтать и чего желать в новогоднюю ночь?

    Достаток? Это хорошо бы, но, в целом, не самое важное. Специальные исследования, которые проводились, чтобы выяснить, что влияет на уровень человеческого счастья, показали, что острая нищета, конечно, делает людей несчастными, но вот разница в уровне счастья между людьми, у которых есть все необходимое, и людьми очень богатыми – невелика. Хуже того, иногда богатство оказывается для людей непосильным грузом, под которым они ломаются.

    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

    Что влияет на счастье? Отношения с другими людьми – родными и друзьями. Новый Год – семейный праздник; на него частично легли функции подавленного при советской власти Рождества. В Новый Год мы собираемся за столом с теми, кого любим, кто разделяет нашу жизнь. Люди, на которых мы полагаемся; люди, которые полагаются на нас. Это очень важно – беречь, хранить и поддерживать узы, которые связывают нас друг с другом.

    Это возможность высказать свое восхищение, благодарность и преданность тем, кто разделяет наши труды и хлопоты, надежды и беспокойства. Нашим домашним – женам и мужьям, родителям и детям. Нашим друзьям и сослуживцам. Когда мы дарим новогодние подарки, это способ сказать – «спасибо! я очень благодарен, что ты есть в моей жизни!». Когда мы с радостью принимаем их, мы показываем, что ценим эту любовь родных и расположение друзей.

    Работа, карьера, деньги – все это важно. Но люди, которые разделяют вашу жизнь – важнее. Все мы можем огорчать и раздражать друг друга, и Новый Год – это подходящее время для того, чтобы прощать и принимать прощение. Но семья и друзья – это еще не все, что нужно человеку. Отчет времени побуждает нас посмотреть на тот путь, который мы прошли как страна и как народ. Какое место мы заниманием в процессе мировой истории вообще. Мы считаем годы от Рождества Христова; хотя наш способ отсчета дней восходит к календарю, составленному еще древними римлянами.

    Мы принадлежим к христианской цивилизации, которая выросла на основании библейского откровения, греческой философии и римского права. Мы являемся ее уникальной, восточнославянской, православной ветвью. За нами – больше, чем тысячелетие истории, в которой было всякое – нашествия иноплеменных, страшные времена отступничества и смуты, раздоров и революций. Но через все эти века наш народ – или, во всяком случае, его верный остаток – передавал от поколения к поколению светоч нашей веры и нашей культуры. И теперь этот светоч принадлежит нам – чтобы мы приняли и передали его дальше.

    Сегодня мы живем внутри уже тридцатилетнего периода восстановления нашей исторической идентичности – зарубежные наблюдатели с некоторым удивлением отмечают, что Россия, где храмы некогда взрывали, теперь их строит. И это тоже – причина для благодарности. Мы живем в самый сытый, спокойный и безопасный период отечественной истории. Конечно, далеко не в раю – но наши совсем недавние предки изумились бы всему этому: нарядно одетым людям, кафе на каждом углу, изобилию новогодних декораций.

    Для нас всех продолжающаяся пандемия коронавируса оказалась испытанием. Наши врачи трудились и трудятся, отдавая все свои силы, время, даже жизни делу спасения людей. Многие из нас столкнулись с потерей работы и экономическими трудностями. Но если мы сопоставим наши проблемы с тем, что пережили люди до нас – мы поразимся, насколько нам повезло жить именно в эту эпоху.

    Новогодние праздники – это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Это возможность привести свою жизнь в порядок – и ей стоит воспользоваться. С Новым счастьем!

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