Что такое «Новое счастье»

Новый год – это праздник детства, когда мы ждали чуда, которое совершится, когда часы пробьют двенадцать раз, и жизнь как-то волшебно преобразится. Взрослые часто пытаются воскресить это переживание – и с печалью видят, что этого не происходит. В предновогодние дни интернет полон смешных картинок о том, как люди проводят праздничные дни в объедении – «шестой тазик оливье! ешь, а то испортится!» и неумеренной выпивке.

Однако эти несколько дней, в которые мы свободны от обычного напряжения и неприятностей трудовых будней, можно найти время и на другое – на то, чтобы остановиться и подумать о том, что важно в нашей жизни. И как отдельных людей, и как страны. Традиционное поздравление – «С Новым Годом! С Новым Счастьем!» – предполагает какое-то новое счастье, которое должно открыться за этим поворотом. В детстве его просто ожидают с радостным предвкушением; когда мы вырастаем, это предвкушение теряется.

Но что такое это «новое счастье»? Обычно люди даже избегают об этом задумываться – чтобы не травить душу. Но мы можем решиться поверить, что счастье реально, и мы можем приблизиться к той полноте жизни, для которой мы созданы. Новогодние дни – подходящее время, чтобы подумать о том, что такое счастье.

Каждый год напоминает нам о том, что наше время на земле ограниченно; и нам важно понять, на что мы хотим его потратить, пока оно не утекло у нас сквозь пальцы. Время – это такая валюта, запасы которой неизбежно сокращаются, покупаем мы на нее что-то ценное или нет. К чему мы придем к концу этого года? К чему мы хотели бы прийти к концу жизни? Что для нас важно? Где лежат наши ценности? Для чего мы вообще живем? Что составляет достойную, состоявшуюся человеческую жизнь? О чем нам мечтать и чего желать в новогоднюю ночь?

Достаток? Это хорошо бы, но, в целом, не самое важное. Специальные исследования, которые проводились, чтобы выяснить, что влияет на уровень человеческого счастья, показали, что острая нищета, конечно, делает людей несчастными, но вот разница в уровне счастья между людьми, у которых есть все необходимое, и людьми очень богатыми – невелика. Хуже того, иногда богатство оказывается для людей непосильным грузом, под которым они ломаются.

Что влияет на счастье? Отношения с другими людьми – родными и друзьями. Новый Год – семейный праздник; на него частично легли функции подавленного при советской власти Рождества. В Новый Год мы собираемся за столом с теми, кого любим, кто разделяет нашу жизнь. Люди, на которых мы полагаемся; люди, которые полагаются на нас. Это очень важно – беречь, хранить и поддерживать узы, которые связывают нас друг с другом.

Это возможность высказать свое восхищение, благодарность и преданность тем, кто разделяет наши труды и хлопоты, надежды и беспокойства. Нашим домашним – женам и мужьям, родителям и детям. Нашим друзьям и сослуживцам. Когда мы дарим новогодние подарки, это способ сказать – «спасибо! я очень благодарен, что ты есть в моей жизни!». Когда мы с радостью принимаем их, мы показываем, что ценим эту любовь родных и расположение друзей.

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Работа, карьера, деньги – все это важно. Но люди, которые разделяют вашу жизнь – важнее. Все мы можем огорчать и раздражать друг друга, и Новый Год – это подходящее время для того, чтобы прощать и принимать прощение. Но семья и друзья – это еще не все, что нужно человеку. Отчет времени побуждает нас посмотреть на тот путь, который мы прошли как страна и как народ. Какое место мы заниманием в процессе мировой истории вообще. Мы считаем годы от Рождества Христова; хотя наш способ отсчета дней восходит к календарю, составленному еще древними римлянами.

Мы принадлежим к христианской цивилизации, которая выросла на основании библейского откровения, греческой философии и римского права. Мы являемся ее уникальной, восточнославянской, православной ветвью. За нами – больше, чем тысячелетие истории, в которой было всякое – нашествия иноплеменных, страшные времена отступничества и смуты, раздоров и революций. Но через все эти века наш народ – или, во всяком случае, его верный остаток – передавал от поколения к поколению светоч нашей веры и нашей культуры. И теперь этот светоч принадлежит нам – чтобы мы приняли и передали его дальше.

Сегодня мы живем внутри уже тридцатилетнего периода восстановления нашей исторической идентичности – зарубежные наблюдатели с некоторым удивлением отмечают, что Россия, где храмы некогда взрывали, теперь их строит. И это тоже – причина для благодарности. Мы живем в самый сытый, спокойный и безопасный период отечественной истории. Конечно, далеко не в раю – но наши совсем недавние предки изумились бы всему этому: нарядно одетым людям, кафе на каждом углу, изобилию новогодних декораций.

Для нас всех продолжающаяся пандемия коронавируса оказалась испытанием. Наши врачи трудились и трудятся, отдавая все свои силы, время, даже жизни делу спасения людей. Многие из нас столкнулись с потерей работы и экономическими трудностями. Но если мы сопоставим наши проблемы с тем, что пережили люди до нас – мы поразимся, насколько нам повезло жить именно в эту эпоху.

Новогодние праздники – это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Это возможность привести свою жизнь в порядок – и ей стоит воспользоваться. С Новым счастьем!