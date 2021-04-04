Не надо бояться Дагестана

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НОВОСТЬ ЧАСА

МИД России указал на эскалацию гонки вооружений со стороны НАТО

4 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Нефть поверила в коллективный иммунитет

Рост цен на нефть выглядит необычным после решения ОПЕК+ REUTERS/Lucy Nicholson
Решение ОПЕК увеличить добычу нефти привело к необъяснимой реакции нефти: вместо логичного падения черное золото, наоборот, выросло в цене. Почему так произошло, о чем саудиты говорили с США во время заседания ОПЕК и как последние события на рынке нефти отразятся на России? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Как заурядный русский князь был обессмертен русской литературой

«Слово о полку Игореве» сохранило память о заурядном в целом русском князе Б. Лапшин/РИА «Новости»
870 лет назад, 2 апреля 1151 года, на свет появился будущий князь удельного Новгорода-Северского Игорь Святославович. Личность этого человека могла бы полностью затеряться во тьме веков, если бы он не стал главным героем великого литературного произведения. «Слово о полку Игореве» является одним из главных украшений русской литературы – и раз за разом находятся люди, объявляющие «Слово» фальшивкой и новоделом. Подробности...
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Киев запугивает Донбасс от безысходности

Украинские силовики ведут обстрелы территории Донбасса Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
В Донбассе началось новое военное обострение. Оно последовало сразу за разговором президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Но что сыграло ключевую роль в эскалации конфликта – поддержка со стороны США или тупик в процессе мирного урегулирования и смогут ли стороны вернуться за стол переговоров? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Не надо бояться Дагестана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Республика до сих пор имеет репутацию опасного места, а целое поколение постсоветской интеллигенции все так же судит о ней по беллетристике Латыниной, которая представляла местных жителей кем-то вроде благородных, но диковатых индейцев с просторов фронтира. Подробности...

Кудрин опять посчитал бюджетников

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях. Подробности...
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Вместо благодарности нам наносят ущерб

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем. Подробности...
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Русских разбавят казахами

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За что интеллигенция любит Грузию

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В Карабахе нашли «Искандеры»

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД России указал на эскалацию гонки вооружений со стороны НАТО
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    Андрей Манчук

    Не надо бояться Дагестана

    Андрей Манчук
    политолог
    		4 апреля 2021, 15:00

    Впервые я побывал в Дагестане восемнадцать лет назад, в 2003 году. Ситуация в республике не сильно отличалась тогда от положения в соседней Чечне, которая еще жила в состоянии хронического военного положения и разрухи. А дорога от Грозного до Махачкалы представляла собой сплошную череду укрепленных бетонными плитами блокпостов, где надо было каждый раз проходить тотальный досмотр.

    Это было тяжелое время, когда в общественном сознании закладывались расхожие стереотипы о Дагестане. Он до сих пор имеет репутацию опасного места, а целое поколение постсоветской интеллигенции все так же судит о «стране гор» по беллетристике Юлии Латыниной, которая представляла местных жителей кем-то вроде благородных, но диковатых индейцев с просторов неосвоенного фронтира.

    Конечно, многие болезненные проблемы самого южного региона РФ остаются актуальными по сей день – включая низкие зарплаты, коррупцию, кумовство, клерикализацию, ущемление женских прав или «кирпичное рабство» – незаконное использование труда похищенных граждан. Однако проблемы существуют везде, а ситуация на Северном Кавказе действительно изменилась. Мы убедились в этом после поездки по самым известным местам горного Дагестана – посетив их самостоятельно, не прибегая к помощи гидов или турфирм.

    Дагестан выглядит безопасным – особенно если сравнивать его реалии с ситуацией двух минувших десятилетий. Нет, это не реклама «Отдыхайте на Кавказе!». Сегодня по республике можно путешествовать, ощущая доброжелательное отношение местных жителей, умеющих ценить зыбкий мир и относительную стабильность. Предубеждения к горцам, бытующие среди столичного обывателя, не выдерживают критической проверки реальностью – потому что эти люди всегда готовы помочь приезжим, которых стало сегодня заметно больше.

    Это неудивительно – учитывая количество сосредоточенных в Дагестане достопримечательностей. Здесь можно взобраться на огромный песчаный бархан Сарыкум, где проходили когда-то съемки «Белого солнца пустыни», а уже через час плыть по бирюзовым водам Сулака, в глубочайшем каньоне Европы – глубже Большого каньона в США. С Сулакским каньоном соперничают по красоте другие долины, вроде Карадахской теснины и Матласской чаши – живописные замкнутые ущелья, декорации для потаенного города из «Индианы Джонса» или «Властелина колец». А возле аула Салта под землей скатываются вниз каскады красивого пещерного водопада. Впечатляют старинные заброшенные селения – аулы Кахиб, Гоор, Кала-Корейш и Гамсутль, прилепившиеся к скалам на горных кручах. Здесь все осталось таким, как было много веков назад – некоторые боевые башни даже не подновляли. Впрочем, не менее интересны живые горные села. В них тоже можно увидеть старые сакли, пчельники, возделанные на склонах террасы, парящие над обрывом сады. А местные крестьяне предложат вам посетить старинные кладбища, мечети и мавзолеи почитаемых местных шейхов.

    Среди исторических поселений заслуживает внимание легендарный аул Гимры. На въезде в село стоит башня Шамиля – здесь был убит во время русской осады первый имам Дагестана Газимагомед, а его земляк Шамиль пробился из окружения, совершив знаменитый прыжок в ущелье. Впоследствии он сделал Гимры столицей своего имамата, расположившись в неприступной крепости Ахульго. Русские войска штурмовали ее в 1839 году, что стало кульминацией Кавказской войны – а сейчас это укрепление отреставрировано и тоже открыто для посещения.

    Хунзах – бывшая столица Аварского ханства, родовое село легендарного мюрида, воспетого Толстым в «Хаджи-Мурате». Жители аула традиционно враждовали с имамами из Гимров, что и было отражено в повести. В память об этой книге недавно возвели специальный монумент, который был открыт при участии праправнука Льва Николаевича. Украшением Хунзаха служит водопад Тобот – он с грохотом падает в пропасть Цолотлинского каньона, возле которого лепятся домики, спрятанные под защитой старого форта.

    Прославленный аул Кубачи является признанным центром художественной резьбы по металлу. Его мастера были известны персам еще в VI веке, а потом имели торговые сношения с генуэзцами. «Кубачи, есть малый народ в Дагистани, но весьма прославленный их работами, как например ружья, сукно, бурки, золотые, серебряные и железные мелочи» – писал о них Василий Татищев. Артефакты горских кузнецов экспонируются в постоянной экспозиции Эрмитажа, а в советское время здесь открыли художественный комбинат, продолжающий работать и в наши дни. Но лучше всего в Гунибе. Самый живописный аул Кавказа состоит из нескольких ярусов и со всех сторон окружен отвесными скалами.

    Въезд в верхнюю часть открывают старинные ворота Барятинского, а его центром является просторная площадь – где, напротив мозаики с Шамилем, стоит необычный памятник Ленину. Поднявшись по бесконечному серпантину, вы окажетесь в крепости, построенной на месте последнего оплота имама. Здесь сохранились автографы туристов вековой давности – начиная с 1905 и 1917 годов до тридцатых или шестидесятых. Поблизости находится беседка Шамиля – где он сдался в плен, что и положило формальный конец Кавказской войне.

    Эти красоты можно увидеть на картинах талантливого аварского художника Шарабудина Байсугурова, с которым мы повстречались в Гунибе. А накануне мы побывали в доме поэта Расула Гамзатова, расположенном в ауле Цада. Его жилище оберегают родственники, рассказывая о Гамзатове с искренней теплотой. Поездка завершилась в Дербенте – самом старом и самом южном городе современной России. Над ним господствует древняя персидская цитадель шахиншаха Хосрова. Она перекрывала Каспийские ворота – узкий проем между Каспием и горами, через который проходили караванные маршруты и пробивались войска кочевников. Под защитой крепости расположилась старейшая в России мечеть, построенная в 733 году. Сейчас она служит центром шиитской общины, а сам старый Дербент живо напомнил иранские города, где тоже развешаны плакаты в память об Али, Хасане, Хусейне и имаме Хомейни. Кроме того, мы посетили здесь бывшую армянскую церковь и действующую синагогу – что напоминает о многонациональной культуре древнего приморского города.

    Впрочем, все это не ограничивает собой перечень многочисленных памятников Дербента – от исторической землянки, в которой когда-то останавливался царь Петр I, до уникального ракетного экраноплана, похожего на гибрид самолета и корабля. Совсем недавно его перевезли с военного завода на пляж возле Дербента, и любители военной техники бросились сюда, преодолевая все карантинные барьеры – просмотреть на знаменитого «Каспийского монстра» приезжают со всего мира. Но самым ярким впечатлением Дагестана останутся его люди. Общение с ними указывает на то, насколько устарели стереотипы о северокавказской республике, которую больше не надо представлять по новостям из контртеррористических сводок.

    Дагестан не кусается – травмированным девяностыми россиянам пора перестать бояться этого региона несмотря на то, что в интернете хватает страшилок, направленных на разжигание недоверия и вражды. Не поддавайтесь этой пропаганде. И обязательно посмотрите на «страну гор» собственными глазами.

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